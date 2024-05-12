Видеообзор победы Соболенко над Ястремской в третьем круге турнира WTA-1000 в Риме

Сегодня, 12 мая, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв представительницу Украины Даяну Ястремскую. Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу второй ракетки мира.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Соболенко над Ястремской на грунтовом турнире WTA-1000 в Риме.

Данное видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В следующем круге грунтового турнира WTA-1000 в Риме Арина Соболенко встретится с победительницей матча между Анной Калинской (Россия) и Элиной Свитолиной (Украина).