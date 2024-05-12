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Табило — о победе над Джоковичем: я пытаюсь проснуться, так как неожиданно выиграл

Табило — о победе над Джоковичем: я пытаюсь проснуться, так как неожиданно выиграл
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32-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило в интервью на корте прокомментировал победу в двух сетах над первой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Напомним, сегодня, 12 мая, в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) серб уступил со счётом 2:6, 3:6.

— Это реальность! Ты только что обыграл первую ракетку мира Джоковича на центральном корте Рима.

— Невероятно. Я вышел на корт чисто, чтобы впитать в себя всю атмосферу и насладиться тем, что происходит вокруг меня. А сейчас я хочу проснуться, так как неожиданно выиграл.

Напомним, южноамериканский спортсмен cтал вторым теннисистом из Чили, обыгравшим лидера мирового рейтинга ATP на турнире серии «Мастерс» с момента введения этого формата соревнований в 1990 году.

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