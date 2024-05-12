Табило — второй чилиец, обыгравший первую ракетку мира на турнирах серии «Мастерс»

Сегодня, 12 мая, первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в двух сетах проиграл чилийцу Алехандро Табило (32-й в рейтинге ATP) в 1/16 финала грунтового «Мастерса» в Риме (Италия)- 2:6, 3:6. Южноамериканский спортсмен cтал вторым теннисистом из Чили, обыгравшим лидера мирового рейтинга ATP на турнире серии «Мастерс» с момента введения этого формата соревнований в 1990 году.
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В 2003 году олимпийский чемпион, бывшая пятая ракетка мира Фернандо Гонсалес обыграл первого номера мировой классификации на тот момент Ллейтона Хьюитта из Австралии на «Мастерсе» в Гамбурге (Германия) со счётом 6:1, 3:6, 6:0.
Соперником 26-летнего Табило в 1/8 финала «Мастерса» в Риме станет российский теннисист Карен Хачанов (18-й в рейтинге ATP), обыгравший в третьем круге 22-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло — 6:2, 6:4.
- 12 мая 2024
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