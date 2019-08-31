«На районе за такое ломают пальцы». Медведеву не простили его жест американцам

Не каждый топ-теннисист способен стать суперзвездой. Для этого помимо успехов на корте нужно обладать сильной харизмой. У главного открытия сезона россиянина Даниила Медведева с этим проблем нет. Эмоциональный стиль поведения Даниила по душе не всем, но пятую ракетку мира это похоже не заботит.

В третьем круге US Open Медведев боролся не только с опытным испанцем Фелисьяно Лопесом, но и с переполненными трибунами, которые освистывали каждое его действие. Даниила такое поведение зрителей только заводило: он дразнил их, показывая, что они кричат и свистят слишком тихо, а после одного из розыгрышей и вовсе показал трибунам средний палец. Уже после победы россиянин снова подколол хейтеров, поблагодарив их за вклад в собственный успех: «Чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать».

Помимо перепалки с болельщиками Медведев успел поругаться с арбитром, призвав его слезть с вышки, а также в одном из моментов вырвал полотенце из рук болбоя. Неоднозначное поведение Медведева на корте вызывает у любителей тенниса разную реакцию. Не сходятся во мнении и читатели «Чемпионата».

«Средний палец американцам – вообще красавчик»

evusic: Красава Медведев. Порадовал. Как он в первом сете приложил руку к голове и показал невменяемым американским болельщикам средний палец. Нужно будет взять на заметку этот приём. Ну и после матче поиздевался над этими горе-болельщиками, приложив руки к ушам, чтобы те ещё сильнее стали орать и посрывали себя глотки.

lusis: Средний палец так просто не показывают, значит, была веская причина, болельщики спровоцировали, потому что сами вели себя омерзительно.

avtr77: Средний палец американцам, да ещё и в Вашингтоне — вообще красавчик.

vladik24: В США можно, там любят такое поведение и вообще всякие скандалы. Всё это поднимает рейтинг и соответственно прибыль. Там всё закручено ради денег.

mihagor2018: Даня — машина по преобразованию отрицательной энергии в положительную и использованию её для победы в матче. Радует, что у нас появился игрок, за которым интересно смотреть, который развивается в игровом плане, самосовершенствуется. Но над эмоциями надо работать!

«Американская публика – настоящие придурки»

irina870: Каков был привет-таков ответ. Молодец, победил. А у хейтеров пусть подгорает.

AlexFrolov: Молодец. Поставил всех на место.

veter49: Даня, Россия ждёт дальнейших успехов! Удачи!

gazynur: Молодец а болельщики пусть идут лесом.

concisence: Даня отлично потролил. И играет хорошо, и за себя постоять может, признак характера.

muxany3o: Американская публика — настоящие придурки. Если в тебе полно д…а, незачем идти на стадион и выливать его на спортсмена.

«Медведева что, Кирьос покусал?»

drayver: Выиграл — это здорово! А извиниться перед парнем, которому бросил полотенце с нескрываемой злостью, стало бы ещё круче.

evgensergeev: Это самое противное. Такое даже отличной игрой трудно перекрыть, осадок остаётся. От Кирьоса понахватался, ни к чему эти перегибы.

edtsy: его что, опосля недавнего финала Кирьос покусал?

zlatan101: а тут назревает новый Кирьос.

asslikedollar: Если все описанное правда — он неадекват.

evusic: финал Медведев — Кирьос был бы просто сумасшедшим, на радость американским фанам. Вообще безбашенный был бы финал.

analitik1: Итак, второй случай скотского поведения Данила. Неужели не понимает, что он не Кирьос, и подобное прощать никто не будет? Медведев, приди в себя, если нервы шатаются, прими успокоительное. В жизни всякое бывает, но ради бога, перестань позорить себя и мою страну на весь мир.

«Медведева нужно дисквалифицировать»

vbn229: Средний палец конечно перебор. Но в остальном, нормальные, человеческие проявления чувств. А в общем, по игре, Даня — молодец!!!

baricupati: Выиграл-то выиграл, но поведение было просто омерзительным, показывать средний палец трибунам! Стыдоба. Где-нибудь на районе ему бы сломали палец за такое поведение.

hogweed: [Медведев] ведёт себя на корте просто омерзительно, словил «звёздную болезнь». Ни одного достойного соперника не получил до 1/4 финала.

zapravdin: За такое нужно дисквалифицировать! Кирьос отдыхает в сравнении с Медведевым. Если не получит «дискву», то по-любому вылетит в следующем круге, психованный.

jefrisatana: Из-за таких, как Медведев, россиян и не любят по всему миру. Достойных соперников ещё не было, да и силы не бесконечны, скоро скопытится.