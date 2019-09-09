«Гений тактики» Медведев едва не лишил Надаля 19-го «Шлема»

Медведев изменил подход к игре. И это дало результат за один год

Даниил Медведев в финале US Open. Год назад он не входил в число сеяных на этом соревновании и, выиграв накануне его старта скромный турнир в Уинстон-Сейлеме, поднялся с 57-й строчки на 36-ю. В Нью-Йорке россиянин дошёл до третьего круга, где без вариантов уступил Борне Чоричу, а главным успехом Медведева в том сезоне стала победа на «500-нике» в Токио и финиш в топ-20.

Но на самом деле главное было скрыто от посторонних глаз. Как признавался сам Даниил, только в прошлом году он стал по-настоящему серьёзно относиться к теннису, к подготовке, к вопросу восстановления между матчами. «В этом сезоне стал более профессиональным. Я начал подчинять теннису всё, что делаю в своей жизни. Естественно, есть какие-то жертвы. Кому-то это, может, не нравится, но за счёт этого я продвигаюсь вперёд», — это Медведев говорил во время «Кубка Кремля» — 2018. Действительно ещё пару лет назад он не особенно задумывался о питании, о графике тренировок, а лучшим способом восстановления считал отдых на диване.

Виландер назвал Медведева гением тактики

Прорыв Даниила в топ-5

Это помогло Даниилу совершить настоящий прорыв в нынешнем сезоне. Сыграла свою роль и свадьба – Медведев женился прошлой осенью, перед матчами Кубка Дэвиса. На Australian Open россиянину не повезло с сеткой, там он попал на Новака Джоковича в 4-м круге и проиграл ему в четырёх сетах. Зато Даниил неожиданно взял у него реванш на грунте – покрытии, где до этого сезона он выиграл всего 2 матча! В этом году Медведев одержал 8 побед на грунте за 2 турнира, выйдя в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло и финал Барселоны.

Затем у Даниила наступил временный спад, но с приездом в США он обрёл необыкновенный размах. Выступления в Вашингтоне Медведев начал 10-й ракеткой мира, а через три недели уже был пятым! Он выиграл 14 матчей, потерпев 2 поражения в финалах, и завоевал свой дебютный титул на «Мастерсе» — в Цинциннати. Одним из победивших его во время этой серии был как раз соперник по финалу Открытого чемпионата США – Рафаэль Надаль. Состоялся их поединок в финале «Мастерса» в Монреале, и Даниил взял всего три гейма (3:6, 0:6). Но там и ветер сильно мешал Медведеву, и с Надалем он играл впервые. Здесь шансов у россиянина явно должно было быть больше.

Легенда против Медведева. Это лучший финал, какой мог быть Рафаэль Надаль по пути к финалу US Open отдал лишь один сет. Теперь он сразится за титул с ярко зажегшейся звездой из России.

Первый финал против 18 титулов

При этом, конечно, неопытность Медведева играла против него. Теннисист, впервые вышедший в финал турнира «Большого шлема», не может быть готов к неизбежно возникающим во время него стрессовым ситуациям так же хорошо, как 18-кратный чемпион этих соревнований. Были у Даниила проблемы и физического характера, проявлявшиеся в большей части матчей на этом US Open – и это тоже неудивительно с учётом того, что за неполные шесть недель он провёл больше 20 поединков. С другой стороны, на стороне Медведева молодость – а это означает готовность больше рисковать и в целом действовать нестандартнее и раскрепощённее в различных игровых ситуациях.

«Злодей Медведев вряд ли выиграет финал». Кто против российской звезды? Кому-то не даёт покоя феерический теннис, который показывает россиянин. Или его нежелание заигрывать с американскими болельщиками?

Однако плохо вошёл в игру как раз Надаль. Ему пришлось отыгрывать брейк-пойнт в стартовом гейме, а при 1:1 на брейк-пойнте он допустил грубую ошибку, что вообще нехарактерно для него – обычно все ключевые очки Рафаэль проводит очень и очень внимательно, показывая на них свой лучший теннис. Однако сразу после этого испанец сделал обратный брейк. Игровое преимущество перешло к Надалю, и хотя Медведев держался до последнего, в самой концовке испанец всё-таки снова взял подачу соперника. Во втором сете у Даниила были проблемы с первой подачей, и это стало важнейшим фактором. По игре россиянин здесь если и уступал, то совсем чуть-чуть, но отсутствие лёгких очков с первой подачи сыграло свою роль. В итоге Рафаэль сделал один брейк, и этого ему хватило, чтобы получить огромное преимущество – 2-0 по сетам.

Надаль за всю карьеру считанное число раз проигрывал с 2-0 по партиям в свою пользу. В третьем круге US Open – 2015 он уступил Фабио Фоньини со счётом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6. В финале «Мастерса» в Майами в 2005-м Рафаэль проиграл Роджеру Федереру – 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 3:6, 1:6. При этом Медведев пока в принципе ни разу не побеждал в пяти сетах. Он четыре раза доходил в матчах на турнирах «Большого шлема» до пятой партии и во всех четырёх случаях терпел поражение – в том числе на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне в этом году. Соответственно, статистика была совсем не в пользу Даниила.

Медведев не сдался. И это было прекрасное зрелище

Но сдаваться Медведев не собирался, хотя после брейка Надаля в середине третьей партии подумалось, что борьба почти завершена. А Даниил считал иначе – и сразу сделал обратный брейк, после чего спас свой гейм с двух скрытых матчболов, поймал кураж и избежал даже тай-брейка, взяв подачу испанца при счёте 6:5! Медведев продолжил играть вдохновенно и в четвёртом сете, а Надаль явно сбавил. Удары 18-кратного чемпиона «Шлемов» стали более короткими, участились срывы – и в конце концов Даниил сделал брейк с 40:15, реализовав сетбол невероятным приёмом через коридор в угол корта.

Медведев спасся с 0-2 по сетам, но проиграл 5-сетовый триллер. Надаль — чемпион! Россиянин Даниил Медведев сражался 5 часов в финале US Open-2019. Но испанец Рафаэль Надаль всё же не отдал ему титул.

На старте решающей партии Рафаэль вытащил подачу с трёх брейк-пойнтов, а вскоре Даниил отдал свой гейм с 40:0. Это было очень обидно, но настоящей катастрофой стал второй брейк испанца, который повёл со счётом 5:2 и вышел подавать на матч. Вновь показалось, что на этом уже всё, и вновь Медведев проявил характер. Он вцепился в подачу Надаля, а на брейк-пойнте испанец неожиданно допустил двойную (правда, первой подачи его лишили за затяжку времени). Затем Даниил взял свою подачу, отыграв два матчбола, и даже заработал брейк-пойнт на 5:5, но тут уже Рафаэль собрался и здорово провёл последние розыгрыши, добившись победы.

«У меня пошла игра, и дело затянулось на 5 сетов»

«В первую очередь хочу поздравить Рафу с его 19-ю титулами. Всё что ты сделал для тенниса – это неповторимо. Это большое дело. В третьем сете я подумал, что минут через 20 мне уже говорить речь, но у меня пошла игра, и дело затянулось на 5 сетов. Хочу сказать болельщикам, что я, наверное, пошёл не тем путём по отношению к вам. Хочу перед вами извиниться. Я уже говорил это по ходу турнира с негативным оттенком, а теперь скажу то же самое в хорошем смысле — вы мне придавали электрический заряд и заставляли играть дальше. Хочу поблагодарить свою команду, всех болельщиков, моих родителей. Может я что-то и забыл сказать ещё, но я всегда буду помнить этот момент», — сказал Даниил на церемонии награждения.

«Первое, что бы я хотел отметить после этого потрясающего матча — прекрасную игру, которую показал сегодня Даниил. Он уже 4-й в мире, это невероятный прогресс. Я хочу поздравить тебя с тем, как ты боролся. Ты был достоин победы. Для меня это был очень эмоциональный вечер, незабываемый для меня. Хочу всех поблагодарить. Это великолепный стадион и выступать перед такими замечательными зрителями – это что-то непередаваемые. Вы видели, сколько было нервов, один из самых напряжённых матчей. Как я начал проигрывать в пятом сете с 5:2. Извините, я очень эмоционален. Хочу поблагодарить всех организаторов турнира, всех, кто был вокруг нас и помогал нам. Хотел бы ещё вспомнить про Карима Алами, он был директором турнира, мои мысли с его семьёй. И хотел бы поблагодарить свою команду, свою семью, и надеюсь, что увижусь с вами в следующем году», — отметил Рафаэль.

Перспективы Медведева и погоня Надаля за Федерером

Да, Медведев потерпел поражение, но это был более чем достойный дебютный финал турнира «Большого шлема». Даниил не сдался, когда матч складывался не в его пользу, смог переломить ход игры и сражался до последнего, хотя его соперником был один из величайших теннисистов в истории. И это придаёт уверенности в том, что финалы «Шлемов» у Медведева ещё будут – и финалы победные.

Надаль же теперь всего в одном мэйджоре от Роджера Федерера. У него 19 титулов на «Шлемах», а у Роджера – 20. Более того, Рафаэль очень близок к тому, чтобы отобрать у Новака Джоковича первую строчку. В рейтинге 52 недель испанец будет уступать сербу 640 очков, но в чемпионской гонке он впереди почти на 2000! Защищать до конца года Надалю совершенно нечего, и с учётом травмы Джоковича очень вероятно, что первым сезон закончит именно Рафаэль.