Виландер назвал Медведева гением тактики

Эксперт телеканалов Eurosport Матс Виландер прокомментировал выход Даниила Медведева в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. В четвертьфинальной встрече Медведев, получивший пятый номер посева, в четырёх сетах переиграл швейцарца Стэна Вавринку (23): 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1.

«Перед турниром я бы сказал, что у Даниила есть шанс выйти в полуфинал. Главная причина — я видел, как он победил Новака Джоковича в Цинциннати. Он самый успешный игрок на турнирах перед US Open: два выхода в финал и победа в Цинциннати. Ему непросто пройти через это, но он умный игрок.

Он играет разнообразно и креативно. Подача — он креативит, форхенд — он креативит. Он применяет укороченные удары. Бэкхендом он прекрасно гасит удары соперника. Против него очень неудобно играть. Даниил сделал со Стэном то, чего, мне казалось, он сделать не в состоянии: он заставил Стэна победить самого себя.

Даниил немного изменил тактику, когда получил то повреждение. Однако Стэн не смог этим воспользоваться как следует. Как по мне, Даниил — гений тактики. У него своеобразный стиль игры, к которому другие игроки не привыкли. Со временем они найдут наилучший способ борьбы с ним. Но у него великолепная первая подача. Он зарабатывает много лёгких очков на первой подаче. На его второй подаче соперник также не может атаковать. Считаю его очень интересным игроком.

Не знаю, понимает ли хоть кто-нибудь, как он проводит форхенд. Он весьма своеобразно замахивается, и это немного напоминает мне форхенд Стефана Эдберга, а я ненавидел играть против него. Приходится отправлять ему мяч под бэкхенд, но это тоже его сильная сторона.

Наибольшего прогресса он добился в подаче, особенно в последние три-четыре месяца. Даниил отлично двигается как для такого высокого парня. Он худой, лёгкий и, очевидно, прекрасно читает игру. Он загадка, и мне нравится его поведение. Некоторые вещи мне не нравятся, но он выходит на корт, чтобы победить. Это же не состязание в популярности», — сказал Виландер в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

В полуфинале US Open Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым, который в четвертьфинале победил бывшую первую ракетку мира Роджера Федерера.

