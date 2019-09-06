«Злодей Медведев вряд ли выиграет финал». Кто против российской звезды?

Даниил Медведев находится на пороге исторического достижения. На протяжении долгих лет женский теннис в России был успешнее мужского, хотя самые первые успехи пришли как раз в теннисе мужском и были связаны сначала с Андреем Чесноковым и Александром Волковым, а затем, на более высоком уровне, – с Евгением Кафельниковым. Но времена Кафельникова и Марата Сафина прошли, и незаметно минуло больше 14 лет с тех пор, как российский теннисист в последний раз был в финале турнира «Большого шлема». Речь о том легендарном для следивших за турниром в прямом эфире Australian Open – 2005, когда Сафин выиграл великолепную битву в полуфинале у Роджера Федерера, а затем в четырёх сетах победил Ллейтона Хьюитта, завоевав свой второй и последний титул на «Шлемах».

Медведев – в полуфинале US Open! И заставил американцев наконец-то замолчать «Спасибо, ребята. Извините, если что» — сказал Даниил болельщикам. 9 лет российские мужчины не были в полуфинале турнира «Большого шлема».

С тех пор россияне семь раз играли в полуфиналах мэйджоров, не одержав на этой стадии ни одной победы. Четырежды терпел поражения Николай Давыденко, дважды – Михаил Южный и один раз сам Сафин. Последним полуфиналистом был Южный, на US Open – 2010. В четвертьфинале он, как и Медведев сейчас, победил Стэна Вавринку, а затем уступил Рафаэлю Надалю. У Даниила соперник куда менее опытный – Григор Димитров, который тоже ни разу не был в финале «Шлема». Посмотрим, что говорят о перспективах Медведева в финальных раундах этого турнира.

US Open — 2019. Медведев бьётся за исторический финал. LIVE Россиянин Даниил Медведев бьётся за выход в финал US Open — 2019. Его соперник – болгарин Григор Димитров. Не пропустите!

Стэн Вавринка: «Медведев может, конечно, выиграть в турнире. Но я сомневаюсь, что он сможет сделать это. Почему? Потому что он выглядит всё более и более уставшим, а играть придётся с ещё более сильными и сложными теннисистами. Но это только моё мнение. Если смотреть в целом, то Медведев всего в двух играх от титула».

Михаил Южный, бывшая восьмая ракетка мира: «Будем честными — надо признать, что Даниилу изначально досталась хорошая сетка. Но я не думал, что Медведев сумеет выиграть у Вавринки. Было видно, что Медведев устал и играет на пределе возможностей. В итоге Даниил нас удивил уверенной победой. Мы начинаем привыкать к этим результатам. Он показывает большой запас прочности. На протяжении долгого времени он выдаёт результат, который все привыкли видеть от Федерера, Надаля, Джоковича. Медведев готов к физическим и психологическим нагрузкам полуфинала такого турнира».

«Медведев, ты – мужик!» Россиянин не стоял на ногах, но вырвал победу Россиянин Даниил Медведев подтверждает статус одного из лучших игроков сезона. Воли к победе у него точно не отнять.

Иван Лендл, экс первая ракетка мира, бывший тренер Энди Маррея и Александра Зверева: «Ребята вроде Медведева, Хуркача, Шаповалова в сравнении с Джоковичем, Надалем и Федерером не обладают таким же физически развитым телом. Требуется время, чтобы развить его. В наше время нужна была скорость восстановления, теперь необходима сила».

Андрей Чесноков, экс девятый номер рейтинга, обладатель ордена Мужества: «У Даниила нервы и хватка просто железные. Кроме того что он здорово играет с помощью феноменальных ног, сильной подачи, плотных ударов, ему ещё присуще качество, которое я считаю главным, — нервная система. Неважно, какой счёт в матче — 0:1, 1:1 или 6:6. При счёте 6:6 Медведев играет даже лучше, чем при 1:1 или 2:2. Он концентрируется в этот момент».



Елена Дементьева, олимпийская чемпионка, бывшая третья ракетка мира: «Думаю, Медведев должен справиться с физической усталостью. Он голоден до побед. Я в восхищении от него. Для меня реакция Медведева в матче с Лопесом была свидетельством суперформы Даниила. Потому что в такой ситуации спортсмен показывает всё, на что способен. И, конечно, это сопровождается эмоциональными срывами. Как человек, который сам выходил на корт, я его понимаю. Поэтому назвать Даниила enfant terrible невозможно. Конечно, в психологическом аспекте ему ещё есть над чем работать. Но в данном случае Медведеву было сложно. Хорошо, что он сумел аккумулировать раздражение в игру. Как говорится, всё пошло в дело».

Американцы взбесили лучшего теннисиста России. Лучше бы они этого не делали Новая звезда российского тенниса Даниил Медведев продолжает побеждать. Но с самообладанием у него всё ещё есть проблемы.

Джон Макинрой, экс первый номер, семикратный чемпион «Шлемов» в одиночном разряде: «Именно такой игрок нам нужен. Он может бросить вызов топ-теннисистам. Даниила воспринимают как злодея, но я не уверен, что он хочет сохранить этот образ на всю карьеру. Пока ему удаётся менять негатив на позитив. Пожалуй, сейчас он чувствует себя просто потрясающе. Так и должно быть».



Патрик Макинрой, чемпион «Ролан Гаррос» в паре, бывший капитан сборной США в Кубке Дэвиса: «Конечно, Даниил сейчас не готов на сто процентов в физическом плане. Он очень устал после четвертьфинала. Димитров же в матче с Федерером выглядел очень атлетичным. Он здорово обороняется. Я склоняюсь к его победе. Мы считали, что он будет игроком топ-10, но в последние 18 месяцев Григор потерял свою игру. Сейчас он вновь её нашёл».



Марат Сафин, бывший лидер рейтинга, победитель двух «Шлемов»: «Медведев может обыграть Димитрова и выйти в финал. Не скажется ли на нём психологическая усталость? Другие тоже играли много матчей, ничего страшного. Не побоюсь этого слова, но Медведев — фаворит, он может выиграть турнир. Обыграть Димитрова не будет для него проблемой».

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Андрей Ольховский, тренер сборной России по теннису: «Психология у Дани сейчас на высоте. Тут возникает вопрос, насколько он восстановится после предыдущих матчей. Два дня перерыва пойдут ему на пользу, но физические кондиции к четвертьфиналу у Дани были не на самом высоком уровне из-за травм. На мой взгляд, кто лучше восстановится к полуфиналу, тот и выиграет. У Димитрова тоже было пять сетов, поэтому он тоже не очень свежий. А у Дани очень тяжёлый месяц в связи с большим количеством матчей. Если травмы не дадут о себе знать, он будет фаворитом. Матч будет тяжёлым для обоих теннисистов. Всё будут решать физические кондиции».

Матс Виландер, чемпион семи турниров «Большого шлема», эксперт на телевидении: «Перед турниром я бы сказал, что у Даниила есть шанс выйти в полуфинал. Он играет разнообразно и креативно. Подача — он креативит, форхенд — он креативит. Он применяет укороченные удары. Бэкхендом он прекрасно гасит удары соперника. Против него очень неудобно играть. Даниил сделал со Стэном то, чего, мне казалось, он сделать не в состоянии: он заставил Стэна победить самого себя. Даниил немного изменил тактику, когда получил то повреждение. Однако Стэн не смог этим воспользоваться как следует. Как по мне, Даниил — гений тактики. У него своеобразный стиль игры, к которому другие игроки не привыкли. Со временем они найдут наилучший способ борьбы с ним. Но у него великолепная первая подача. Он зарабатывает много лёгких очков на первой подаче. На его второй подаче соперник также не может атаковать. Считаю его очень интересным игроком.

«Я заплачу за всех». Зачем Медведев продолжает провоцировать американцев? Публика опять освистывала Даниила, а он снова победил им назло. И впервые в карьере стал четвертьфиналистом турнира «Большого шлема».

Не знаю, понимает ли хоть кто-нибудь, как он проводит форхенд. Он весьма своеобразно замахивается, и приходится отправлять ему мяч под бэкхенд, но это тоже его сильная сторона. Наибольшего прогресса он добился в подаче, особенно в последние три-четыре месяца. Даниил отлично двигается как для такого высокого парня. Он худой, лёгкий и, очевидно, прекрасно читает игру. Он загадка, и мне нравится его поведение. Некоторые вещи мне не нравятся, но он выходит на корт, чтобы победить. Это же не состязание в популярности».