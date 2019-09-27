Главный теннисный фрик всех достал. Насколько всё серьёзно?

6 месяцев испытательного срока
Ник Кирьос, как говорится, ходит по очень тонкому льду. Его поведение в матче с Кареном Хачановым на «Мастерсе» в Цинциннати не только обошлось ему в $ 113 тыс., но и подвело под угрозу отстранения от тенниса на 4 месяца – точнее, на 16 недель. Если кто-то забыл – по ходу той игры Ник устроил перепалку с судьёй Фергюсом Мерфи, за что получил официальное предупреждение.
Причиной конфликта стало то, что судья якобы слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу. Кроме того, в перерыве между вторым и третьим сетами Кирьос ушёл в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки, за что был оштрафован на одно очко. По окончании матча Ник выругался в адрес Мерфи и плюнул в его сторону. Австралиец проиграл тот
Сразу после матча появилась информация, что Ник может быть оштрафован дополнительно, а также дисквалифицирован. Штраф, кстати, и без того получился рекордно большим – вполне очевидно, что были учтены все прошлые «подвиги» австралийца.
Окончательный вердикт ATP на этот счёт таков: Кирьос заплатит $ 25 тысяч штрафа и будет отстранён на уже упомянутые 16 недель, если не выдержит испытательный срок. Длиться этот срок будет полгода, начиная с 30 сентября. Нику на протяжении этого времени запрещено получать предупреждения за словесную или физическую агрессию в адрес сотрудников турниров или зрителей, за неспортивное поведение и за нецензурную брань в адрес сотрудников турнира. Также он обязуется работать с психологом во время турниров и в межсезонье.
«Мне просто придётся скрывать своё поведение»
Сам австралиец отреагировал на решение руководящей теннисом организации следующим постом в «инстаграме»: «Ребята, расслабьтесь, я всё ещё могу играть. Я просто на испытательном сроке. Я буду продолжать выступать, и игра по-прежнему будет весёлой. Я просто буду вынужден скрывать своё поведение».
При этом в ближайшее время Кирьос в любом случае на корте не появится. Ещё до публикации информации об испытательном сроке Ник сообщил, что в Азии в этом сезоне больше играть точно не будет. «К сожалению, травма ключицы, которую я получил на Кубке Лэйвера, обострилась. Она не позволяет мне нормально подавать, а именно подача является моим главным оружием. Теперь я вынужден прекратить своё выступление в Азии и на время вернуться в Австралию. Мне нужно немного отдохнуть и набрать форму. Хочу сыграть на Кубке Дэвиса в середине ноября, поэтому у меня есть время на восстановление».
Сможет ли Кирьос быть пай-мальчиком?
Таким образом, можно предположить, что Кирьос пропустит также турнир ATP 500 в Вене и «Мастерс 1000» в Париже. На Кубке Дэвиса, первый розыгрыш финальной части которого по новым правилам состоится в Мадриде, Австралия попала в группу с Бельгией и Колумбией, так что из серьёзных соперников Ник там поначалу может встретить разве что Давида Гоффена.
Самый интересный вопрос – как Кирьос сможет продержаться несколько месяцев без единого предупреждения. Испытательный срок истекает в конце марта 2020-го, по окончании «Мастерса» в Майами. Пока что у Ника есть право подать апелляцию, но вряд ли он станет этим заниматься. Тем более что решение ATP и так достаточно мягкое – ведь австралиец вполне мог получить и реальное отстранение без всяких испытательных сроков. Но всё-таки ATP не заинтересована в длительной дисквалификации Кирьоса, привлекающего дополнительное внимание к теннису, и скорее старается более-менее держать его поведение в рамках, а не убрать с экранов на долгое время.
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