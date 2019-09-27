Главный теннисный фрик всех достал. Насколько всё серьёзно?

6 месяцев испытательного срока

Ник Кирьос, как говорится, ходит по очень тонкому льду. Его поведение в матче с Кареном Хачановым на «Мастерсе» в Цинциннати не только обошлось ему в $ 113 тыс., но и подвело под угрозу отстранения от тенниса на 4 месяца – точнее, на 16 недель. Если кто-то забыл – по ходу той игры Ник устроил перепалку с судьёй Фергюсом Мерфи, за что получил официальное предупреждение.

Причиной конфликта стало то, что судья якобы слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу. Кроме того, в перерыве между вторым и третьим сетами Кирьос ушёл в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки, за что был оштрафован на одно очко. По окончании матча Ник выругался в адрес Мерфи и плюнул в его сторону. Австралиец проиграл тот

Хочешь плевать в судью? Заплати 7 млн. Кирьос перешёл все границы Ник Кирьос сломал ракетки, разругался с арбитром и плюнул в его сторону. Впрочем, подобное поведение привлекает к нему часть болельщиков.

Сразу после матча появилась информация, что Ник может быть оштрафован дополнительно, а также дисквалифицирован. Штраф, кстати, и без того получился рекордно большим – вполне очевидно, что были учтены все прошлые «подвиги» австралийца.

Чего добивается Кирьос? Теннисный клоун устроил дебош и был изгнан из Рима Австралиец в очередной раз оказался в центре скандала. Он пнул бутылку, швырнул стул и ушёл с корта ещё до объявления о его дисквалификации.

Окончательный вердикт ATP на этот счёт таков: Кирьос заплатит $ 25 тысяч штрафа и будет отстранён на уже упомянутые 16 недель, если не выдержит испытательный срок. Длиться этот срок будет полгода, начиная с 30 сентября. Нику на протяжении этого времени запрещено получать предупреждения за словесную или физическую агрессию в адрес сотрудников турниров или зрителей, за неспортивное поведение и за нецензурную брань в адрес сотрудников турнира. Также он обязуется работать с психологом во время турниров и в межсезонье.

«Мне просто придётся скрывать своё поведение»

Сам австралиец отреагировал на решение руководящей теннисом организации следующим постом в «инстаграме»: «Ребята, расслабьтесь, я всё ещё могу играть. Я просто на испытательном сроке. Я буду продолжать выступать, и игра по-прежнему будет весёлой. Я просто буду вынужден скрывать своё поведение».

Кирьос оскорбляет судей и ненавидит зрителей. Почему его не выгонят из спорта? Самый странный теннисист в мире творит всё, что хочет. Неужели его боятся потерять настолько, что готовы терпеть любые выходки?

При этом в ближайшее время Кирьос в любом случае на корте не появится. Ещё до публикации информации об испытательном сроке Ник сообщил, что в Азии в этом сезоне больше играть точно не будет. «К сожалению, травма ключицы, которую я получил на Кубке Лэйвера, обострилась. Она не позволяет мне нормально подавать, а именно подача является моим главным оружием. Теперь я вынужден прекратить своё выступление в Азии и на время вернуться в Австралию. Мне нужно немного отдохнуть и набрать форму. Хочу сыграть на Кубке Дэвиса в середине ноября, поэтому у меня есть время на восстановление».

Сможет ли Кирьос быть пай-мальчиком?

Таким образом, можно предположить, что Кирьос пропустит также турнир ATP 500 в Вене и «Мастерс 1000» в Париже. На Кубке Дэвиса, первый розыгрыш финальной части которого по новым правилам состоится в Мадриде, Австралия попала в группу с Бельгией и Колумбией, так что из серьёзных соперников Ник там поначалу может встретить разве что Давида Гоффена.

«Это моя самая любимая теннисистка». Ник Кирьос положил глаз на Анну Калинскую Известный теннисный скандалист «залайкал» россиянку, а потом и вовсе влюбился.

Самый интересный вопрос – как Кирьос сможет продержаться несколько месяцев без единого предупреждения. Испытательный срок истекает в конце марта 2020-го, по окончании «Мастерса» в Майами. Пока что у Ника есть право подать апелляцию, но вряд ли он станет этим заниматься. Тем более что решение ATP и так достаточно мягкое – ведь австралиец вполне мог получить и реальное отстранение без всяких испытательных сроков. Но всё-таки ATP не заинтересована в длительной дисквалификации Кирьоса, привлекающего дополнительное внимание к теннису, и скорее старается более-менее держать его поведение в рамках, а не убрать с экранов на долгое время.