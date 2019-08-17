Кирьос зашёл слишком далеко? За выходки на корте он заплатит больше $ 100 тысяч

«Нам нужны такие люди, как Кирьос»

К скандалам с участием Ника Кирьоса все привыкли – это часть его характера и одновременно часть имиджа. Во многом непредсказуемое поведение австралийца даже привлекает к нему болельщиков. В конце концов, всегда находилось немало людей, любивших хулиганов и бунтарей. Кто-то уже специально ходит на матчи Кирьоса в ожидании не только яркого тенниса и красивых ударов, но и подобного «шоу».

Тем не менее, всё хорошо в меру, а её Ник чувствует далеко не всегда. Одно дело – когда австралиец совершает что-то забавное (например, встаёт на одно колено, принеся Стефаносу Циципасу новый кроссовок, а также советуется с болельщицами, куда ему подавать на матчболе) или хотя бы безобидно троллит соперников в соцсетях, другое – когда крушит ракетки и устраивает жёсткие перепалки с судьями. Кстати, тот же Циципас, с которым Кирьос подружился после совместной игры в паре в Вашингтоне, высказался так: «Некоторые люди любят его, некоторые ненавидят. Я считаю, что нам нужны такие люди, как он, в противном случае всё станет слишком серьёзным». А сам Кирьос, завоевав титул на том турнире, заявил, что старается становиться лучше и как игрок, и как человек.

Хороший, плохой… Почему Циципас и Кирьос оказались рядом «Если Стефанос не повторит моих ошибок, то сможет добиться чего-то особенного». Кирьос взял шефство над Циципасом.

«Рафа не играет так же быстро, как я»

Но на «Мастерсе» в Цинциннати Нику, можно сказать, немного «снесло крышу». Во втором круге турнира он играл с Кареном Хачановым, взял первый сет на тай-брейке, а во второй партии тай-брейк остался уже за россиянином. Австралиец устроил перепалку с судьёй на вышке, Фергюсом Мерфи – тем самым, с которым много лет назад конфликтовал Дмитрий Турсунов. Болельщики со стажем могут помнить пятисетовый матч Дмитрия с финном Яркко Ниеминеном в 1/8 финала Уимблдона-2006, когда россиянин упустил, пожалуй, свой лучший шанс выйти в четвертьфинал «Шлема» в одиночном разряде. Турсунов отыгрался с 0:2 по сетам, но проиграл решающую партию со счётом 7:9. Перед этим Мёрфи присудил ему штрафное очко за удар, в результате которого мяч попал в низ судейской вышки, и Дмитрий назвал его идиотом.

За что такие деньги? Как на Уимблдоне оштрафовали Медведева, Кирьоса и Соболенко Чопорные англичане выпустили целый список наказанных теннисистов, которые хоть как-то проявляют эмоции на корте.

Ник был недоволен тем, что Фергюс слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу. Кирьос в грубой форме не согласился с тем, что может не укладываться в отведённые на это 20 секунд, проведя сравнение с использующим время по максимуму Рафаэлем Надалем. «Абсолютная чушь. Позор! Принеси мне отснятый материал о том, что Рафа так же быстро играет в эту игру. Если вы сможете найти что-то из этого, я закрою рот и больше никогда не буду говорить. Я гарантирую, что вы не найдете подобного». Кстати, Ник даже выложил видео, в котором сравнил скорость своей подготовки к розыгрышу со скоростью испанца.

Рекордный штраф в карьере Ника

Непосредственно после проигрыша сета австралиец выдал следующий монолог: «Худший судья. Просто худший из всех. У меня руки опускаются. Каждый раз, когда я играю, он делает что-нибудь тупое. Каждый!». За эти высказывания Ник получил от арбитра второе предупреждение в матче и, соответственно, штрафное очко. После этого Кирьос зашёл в подтрибунное помещение, сломал две ракетки и вернулся обратно. Решающую партию Ник проиграл легко – 2:6. Прежде чем покинуть корт, он снова выругался в адрес Мерфи и плюнул в его сторону.

Если за некоторые выходки Кирьоса не наказывали вовсе или наказывали не очень жёстко, то здесь он получил по полной. Австралиец наказан штрафом в размере $ 113 тыс. за неспортивное поведение! При этом есть вероятность, что Ника оштрафуют дополнительно или дисквалифицируют на определённый период. Правда, трёхкратный чемпион Уимблдона и бывший тренер Новака Джоковича Борис Беккер считает дисквалификацию чрезмерно строгим наказанием. «Отстранение стало бы неоправданным и суровым! Большинство из нас переживают за него, хотят, чтобы он повзрослел и стал лидером молодого поколения. Абсолютно согласен, что плевки, нецензурная лексика и испорченность должны быть наказаны жёстко, но существует дилемма, потому что мы хотим, чтобы сильные личности вели за собой наш спорт. У Ника Кирьоса есть игра, харизма и смелость, но нет ещё мудрости».

Чего добивается Кирьос? Теннисный клоун устроил дебош и был изгнан из Рима Австралиец в очередной раз оказался в центре скандала. Он пнул бутылку, швырнул стул и ушёл с корта ещё до объявления о его дисквалификации.

Получив дисквалификацию с «Мастерса» в Риме, Ник был оштрафован на 20 тысяч долларов. Теперь он заплатит почти в 6 раз больше – сумма серьёзная даже по его меркам. Возможно, это отчасти охладит пыл Кирьоса, когда он в следующий раз окажется в подобной ситуации. Посмотрим, каким будет окончательный вердикт по произошедшему в Цинциннати и как на это отреагирует Ник. Кстати, за всю карьеру уроженец Канберры заплатил более $ 256 тыс. штрафов за различные нарушения. При этом призовыми без учёта налогов он получил больше 7,5 миллионов долларов.