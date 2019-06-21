Кирьос оскорбляет судей и ненавидит зрителей. Почему его не выгонят из спорта?

Ник Кирьос, похоже, в последние месяцы пребывает в скверном расположении духа – а может, просто решил обновить свой рекорд по количеству скандальных выходок за один год. Австралиец всегда был эдаким хулиганом и бунтарём, нарушающим правила немногим реже, чем соблюдающим их, но сейчас его, можно сказать, прорвало.

Кирьос снова в центре скандала. Надаль считает, что он никого не уважает Ник Кирьос победил Рафаэля Надаля в эпичной битве, но был освистан на корте, а затем получил дозу критики от испанца.

«А на что ещё рассчитывать, играя в ФИФУ до трёх ночи?»

Кирьос начал травяной сезон с проигрыша Маттео Берреттини в Штутгарте – правда, в конце той недели оказалось, что уступил он будущему чемпиону турнира. На соревнованиях категории ATP 500 в Лондоне Ник должен был стартовать с матча с другим триумфатором той недели – Адрианом Маннарино, но француз отказался от выступления. Соперником Кирьоса стал «лаки-лузер» из Испании, Роберто Карбальес-Баэна. Оппонент далеко не самый сильный, и австралиец победил его в двух сетах, но всё равно нашёл повод для разборок.

В конце первой партии Ник остался недоволен решением линейного арбитра после подачи испанца. «Братан, ты [очень плох]. Мяч прошёл так далеко! Что ты делаешь? Разве это не вторая подача?». Судья на вышке вынес Кирьосу предупреждение за такое поведение, после чего Ник переключился на него. «Ты чокнутый. Твоя шляпа выглядит нелепо! Почему ты носишь её? Сейчас даже не солнечно! Не говори со мной. Я не собираюсь выкладываться на 100%, когда работают парни, которые предвзято судят игру», — заявил австралиец. А во втором сете после грубой ошибки Кирьос ругался уже на себя: «А на что ещё ты рассчитывал, играя в ФИФУ до трёх ночи?». Кстати, такое Нику тоже не в новинку – в Акапулько, где он стал чемпионом в феврале этого года, он каждый раз ложился спать далеко за полночь, катаясь по городу, тусуясь на различных вечеринках и играя в приставку.

Болельщики освистали Кирьоса

На этот раз такой режим не помог Кирьосу стать чемпионом – во втором круге он в трёх партиях проиграл Феликсу Оже-Альяссиму. Вроде бы поединок и был упорным, но, например, при счёте 5:5 в решающей партии и 30:0 на подаче канадца Ник просто заранее пошёл в другой квадрат, спокойно дав сопернику выполнить эйс. В следующем гейме Кирьос проиграл свою подачу, и этот брейк стал единственным в матче. После поражения Ник поздравил Феликса, пожал руку судье на вышке, а затем бросил свою ракетку куда-то за зрительские трибуны. Покидал корт австралиец под недовольные возгласы части болельщиков.

«Что вы от меня хотите, чуваки?»

После матча Кирьос прошёлся и по судейству, и по зрителям. «Эти судейские ошибки… Некоторые из них были просто возмутительными. Они случились в ключевые моменты матча. И я знаю, что будет дальше — их немного поругают, и всё. Даже не вынесут какого-то предупреждения. Меня вот, например, за какие-то вещи штрафуют. Почему не штрафуют их? На кону стоят сотни тысяч долларов, а они шутки шутят.

Болельщики смотрят матч. Все же видели, что я упал в одном из эпизодов матча? Ещё и пролежал пару минут. Я поднимаюсь, а они начинают выкрикивать что-то, кричать… Что вы от меня хотите, чуваки? Я играю на полную, а тут ещё идиоты-судьи и идиоты-болельщики. И со всем надо справляться одновременно. Они покупают билет и хотят смотреть теннис три с половиной часа. Мы играем меньше, и они недовольны?» — заявил Ник.

Кирьос: я играю на полную в теннис, а тут ещё идиоты-судьи и идиоты-болельщики

Во время грунтового сезона австралиец несколько раз уже привлекал к себе внимание своим поведением. В матче с Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Риме во время одного из розыгрышей он повернулся к сопернику задом, а в следующем раунде, оставшись недовольным третьим предупреждением от арбитра на вышке за неспортивное поведение, швырнул стул на середину корта, собрал свои вещи и ушёл. Возвращаться Ник и не думал, и вскоре судья объявил о его дисквалификации с турнира.

Перед этим в подкасте Кирьос достаточно жёстко прошёлся по многим теннисистам, в том числе Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу (из того же интервью понятно, что к Роджеру Федереру и Энди Маррею Ник относится намного лучше), а затем снялся с «Ролан Гаррос», который незадолго до того назвал «отстоем». За такое высказывание о грунтовом турнире «Большого шлема» австралиец был раскритикован легендарным Джоном Макинроем. Можно было предположить, что после всех этих выходок Кирьос на какое-то время остынет, но хватило австралийца всего на три недели. Посмотрим, что будет на Уимблдоне.