Чего добивается Кирьос? Теннисный клоун устроил дебош и был изгнан из Рима

Австралиец в очередной раз оказался в центре скандала. Он пнул бутылку, швырнул стул и ушёл с корта ещё до объявления о его дисквалификации.

Ник Кирьос во время «Мастерса» в Риме в очередной раз отличился. Сначала дал интервью в подкасте, где резко прошёлся по многим игрокам, в том числе по членам бывшей «Большой четвёрки» (сейчас Энди Маррей выпал из обоймы, и вновь осталась «Большая тройка»), а затем устроил дебош в матче с Каспером Руудом.

«С меня хватит. Я сваливаю»

Ник проводил поединок второго раунда, и его соперником был прошедший квалификацию норвежец. Кирьос был близок к поражению в двух партиях, но сразу после проигрыша подачи сделал ответный брейк и взял верх на тай-брейке. Решающий сет австралиец начал с того, что взял ещё одну подачу оппонента, однако здесь уже Касперу удалось моментально сравнять счёт. Раздосадованный Ник позволил себе нелицеприятное высказывание, получив за это третье предупреждение и, соответственно, штрафной гейм. На этом он не успокоился – кинул ракетку, пнул бутылку, взял стул и швырнул его на середину корта. Кто-то из зрителей, видимо, попытался урезонить Кирьоса; в ответ он выдал тираду о «чёртовом идиоте», показывая в сторону судейской вышке, добавив также: «С меня хватит. Я сваливаю отсюда».

После этого Ник собрал вещи и действительно покинул корт. Арбитр тем временем вызвал супервайзера и после консультации с ним объявил, что Кирьос дисквалифицирован. Это означает, что Кирьос не получит ни рейтинговые очки, ни призовые за третий раунд турнира. Также Ник будет оштрафован на $20 тысяч и сам оплатит своё проживание в отеле, хотя финансовый вопрос австралийца едва ли сильно волнует. Отмечается также, что ATP проведёт отдельное разбирательство этого инцидента, по итогам которого наказание может быть ужесточено.

«Мягко говоря, очень насыщенный день. Эмоции взяли надо мной верх. Просто хотел сказать, что атмосфера была сумасшедшей, и мне очень жаль, что всё завершилось дисквалификацией. Прости, Рим. Вероятно, ещё увидимся», — написал Кирьос в «Инстаграме» через несколько часов после матча.

Повернувшись задом

В стартовом матче этого «Мастерса» Кирьос тоже отличился, хоть и не столь скандально. Мягко пробив с хафкорта и понимая, что розыгрыш уже не спасти, Ник повернулся к сопернику спиной и встал в позу, которую обычно занимают проигравшие матч в дворовом футболе, пока игроки другой команды несколько раз сильно бьют по мячу, стараясь попасть в их пятую точку. Оппонент Кирьоса Даниил Медведев этого делать не стал, спокойно пробив по линии навылет. Правда, понятное дело, матч Даниил в итоге проиграл.

Попробуй попади! Как самый странный теннисист мира издевался над Медведевым Австралиец Кирьос прямо во время матча развернулся к россиянину Медведеву задом. Демонстрировал неуважение или провоцировал на точный удар?

«Стоит обыграть Надаля, как оказывается, что я его не уважаю»

А в уже упомянутом подкасте Ник подверг резкой критике, к примеру, Рафаэля Надаля. «Рафа – это моя полная противоположность. Причём очень мнительная. Когда он побеждает, у него всё в полном порядке: он всем доволен и даже похвалит соперника. Но стоит мне его обыграть, как оказывается, что я не уважаю ни его, ни болельщиков, ни игру. Моя реакция: «О чём ты вообще?». Я остался прежним – мы играли не раз, но я всегда был таким же. Это некрасиво с его стороны. Не нужно ждать, пока я обыграю тебя, чтобы высказать своё недовольство в мой адрес. Разве не легче принять тот факт, что мы разные? Разве я пытаюсь казаться кем-то, кем не являюсь? Я всегда веду себя одинаково, поэтому, выходя на корт, ты должен быть полностью готов к этому».

Конфликт с Надалем у Кирьоса произошёл во время выигранного Ником турнира в Акапулько. По пути к титулу он в упорной борьбе одолел Рафаэля, а на послематчевой пресс-конференции испанец прошёлся по поведению соперника. Одним из поводов, судя по всему, стала выполненная австралийцем подача снизу, с руки. Кстати, в матче с тем же Медведевым Кирьос тоже использовал этот приём.

Кирьос снова в центре скандала. Надаль считает, что он никого не уважает Ник Кирьос победил Рафаэля Надаля в эпичной битве, но был освистан на корте, а затем получил дозу критики от испанца.

«У Джоковича болезненная одержимость быть любимым»

Недоволен Ник и Новаком Джоковичем, хотя явных конфликтов на публике у них не было. «Я чувствую, что у Джоковича болезненная одержимость быть любимым. Он просто хочет быть таким же, как Федерер, чтобы его любили так же. Я просто не перевариваю Джоковича. А от его празднований может стошнить. Что касается результатов, то Джокович невероятен, он один из величайших чемпионов. Я думаю, что он обгонит Федерера по числу выигранных «Больших шлемов». Но не забывайте, что мы говорим о парне, который однажды снялся с Открытого чемпионата Австралии, потому что было слишком жарко. Независимо от того, сколько Джокович выиграет «Больших шлемов», величайшим он для меня никогда не будет. Я играл с ним дважды. Мне жаль, но раз он не может победить меня, то ему не стать лучшим теннисистом всех времён. Посмотрите, сколько я тренируюсь и вкладываю усилий. Это ноль по сравнению с ним».

«Счёт личных встреч Маррея с Джоковичем – позор»

Дополнительно задеть серба ещё раз Кирьос решил, рассказывая о своём отношении к Энди Маррею. «Мне грустно от того, что происходит с Энди. Я всего ему говорю, что баланс его личных встреч с Джоковичем – это позор (счёт личных встреч теннисистов – 25-11 в пользу серба). Я говорю так не потому, что не проигрывал Новаку, просто это моё мнение. Энди провёл на пике пять лет, и его организм не выдержал. Очень жаль. Безусловно, он мог выиграть намного больше. В раздевалке Энди всегда весёлый и доброжелательный, при этом никогда не боялся высказывать своё недовольство. За это я его и люблю.

Знаете, если бы я тренировал Маррея, он выиграл бы гораздо больше турниров «Большого шлема». Будет очень круто, если он вернётся – для спорта, для него, но всё равно найдутся люди, которые скажут: лучше бы не возвращался, он уже не тот и всякое подобное дерьмо. Чем Энди отличается от Новака? Его не проведёшь всякими укороченными или свечками – он быстро тебя раскусит. А вот Джокович такую игру не любит. Да, поймав свой ритм, он не отдаст тебе ни очка, но если заставить его двигаться по корту, таскать вперёд-назад, он занервничает».

«Победа в теннисном матче не делает меня счастливым»

Ник также выразил уважение Роджеру Федереру. «Для меня он — лучший в истории. По таланту никто и никогда с ним не сравнится. То, как он двигается по корту, готовит свои удары, читает игру – это невероятно. Все теннисисты хотят иметь хоть что-то от Федерера. Даже я иногда имитирую его резаный, его подачу, хотя в наших игровых стилях нет совершенно ничего общего. Просто потому, что он лучший».



А ещё Кирьос признался, что во время упомянутого турнира в Акапулько в этом году каждую ночь тусовался, ложась спать далеко за полночь, и сам не понимает, как завоевал там титул. «По большому счёту победа в теннисном матче не делает меня счастливым. Вот сегодня я выиграл у Медведева, но был счастлив, что могу покинуть корт и перекусить. Я получаю удовольствие от совсем других вещей: холодного кофе, баскетбола и видеоигр. Кажется, это не очень профессионально, да?».



Действительно, профессиональным поведение Ника не назовёшь. Но, по крайней мере, пока он в туре, с ним точно не соскучишься – хотя иногда его выходки оказываются за гранью фола.