«Это моя самая любимая теннисистка». Ник Кирьос положил глаз на Анну Калинскую

Прошла неделя с момента завершения US Open. Теннисистки постепенно переезжают в Азию на заключительный отрезок сезона. У мужчин была неделя без турниров ATP, полностью посвящённая матчам низших лиг Кубка Дэвиса. В них даже сыграли представители топ-10 – грек Стефанос Циципас и австриец Доминик Тим. На новой неделе продолжатся азиатские соревнования у женщин, а также будут проведены два мужских турнира в Европе – Санкт-Петербург и Мец. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

Зачем Тим и Циципас играли в низшей лиге Кубка Дэвиса? Австриец даже не хочет ехать на Олимпиаду. И проиграл безвестному финну.

Бьянка Андрееску продолжает отмечать победу на US Open. Она – единственная в истории Канады победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Бьянка уже снялась с турниров в Осаке и Ухане. Ей необходимо время, чтобы «переварить» случившееся. А пока она крепко держит флаг Канады перед глазами соотечественников.

Бурный год получается у Каролины Возняцки – летом она вышла замуж, а во время US Open поступила в Гарвард. Её однокурсницами стали Бетани Маттек-Сэндс и Андреа Петкович. А вот с не очень удачными результатами на теннисных кортах датчанка в последнее время попала в отстающие. Необходимо навёрстывать упущенное. В планах у Каролины – турниры в Пекине и Ухане, ну а в полётах можно немного и поучить уроки.

У ещё одной бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой результаты тоже в последнее время не идут. Россиянка не попала по рейтингу в число участниц крупных турниров в Пекине и Ухане, поэтому решила в этом году азиатскую серию пропустить. Но уже объявлено, что она получила уайлд-кард в Линце (Австрия), который пройдёт с 7 по 13 октября. А значит стоит её ожидать и на следующей неделе в Москве – на Кубке Кремля.

Анастасия Павлюченкова выступает на этой неделе на турнире в Осаке. Перед стартом соревнований россиянка приняла участие в забавном челлендже на меткость. Как говорится – попробуйте повторить.

Счастлива оказаться в городе-«побратиме» и Наоми Осака. Японка посеяна на турнире под 1-м номером и стартовый раунд пропускает как высоко сеяная. На днях Наоми объявила об отношениях с американским рэпером YBN Cordae, у которого кстати даже больше подписчиков в сети «Инстаграм», чем у самой теннисистки (1,7 млн против 1,1 млн). Кроме того, Осака только что смогла выиграть суд у своего детского тренера Кристофа Жана, который в 2011-м подписал с её отцом кабальный контракт, по которому теннисистка была обязана пожизненно перечислять наставнику 20% от её доходов на корте. На данный момент Осака согласно официальному сайту WTA заработала за карьеру более $ 11,8 млн. И теперь по решению суда Жану не достанется ничего.

Под 7-м номером посеяна в Осаке хорватка Донна Векич. На минувшем US Open она впервые дошла до четвертьфинала на турнирах «Большого шлема» и поднялась на лучшее в карьере 21-е место рейтинг-листа WTA. Теперь есть все шансы завершить год в топ-20.

А вот Камила Джорджи попала в заявку Осаки после ряда снятий последней по рейтингу. Это не помешало итальянке успешно пройти стартовый раунд. Впереди – встреча с грозной Слоан Стивенс из США.

Доминика Цибулкова из-за травмы не выступает с «Ролан Гаррос» и, похоже, до конца сезона уже на турнирах не появится. Но словачка не унывает, и всегда старается найти позитив в жизни. Известно, например, что девушкам поднимают настроение бриллианты. К тому же у Доминики появилось свободное время, чтобы плотнее заняться делами академии тенниса Доминики Цибулковой, расположенной практически в центре Братиславы. В академии проходят дни открытых дверей, а также уже объявлен набор в детский тренировочный лагерь в конце октября.

Победитель «Мастерса» в Париже и игрок топ-10 Карен Хачанов на днях стал папой. Его жена Вероника родила 14 сентября сына. Но наслаждаться отцовством российскому теннисисту некогда – впереди осенняя серия, в которой ему предстоит защищать много очков, в частности за титулы в Париже и Москве. А начнёт выступать Карен с Санкт-Петербурга, где посеян под высоким 2-м номером.

Ещё один россиянин из топ-10 – Даниил Медведев – на минувшем US Open, что называется, проснулся знаменитым. Он был в центре внимания мирового сообщества все две недели соревнований – вплоть до финала с Рафаэлем Надалем. После трудов праведных Даниил отправился на несколько дней на черногорский курорт Свети-Стефан, чтобы перезагрузиться и подготовиться к осенним соревнованиям. А график у Медведева запланирован стахановский – Санкт-Петербург – Пекин – Шанхай – Москва – Вена – плюс обязательные Париж, Лондон и финал обновлённого Кубка Дэвиса в Мадриде.

Другой участник того исторического финала в Нью-Йорке – Рафаэль Надаль пока занимается восстановлением после напряжённого турнира. Испанец не заявился ни на один азиатский турнир кроме «Мастерса» в Шанхае, где заявка автоматическая. Рафаэлю осталось всего 640 очков, чтобы отобрать звание первой ракетки у Новака Джоковича, который к тому же сейчас раздумывает над операцией на плече. Но пока Надаль не думает о теннисе – он одним из первых поздравил сборную Испании по баскетболу с победой на чемпионате мира.

После повторения на US Open рекордного для себя полуфинала на турнирах «Большого шлема» (до этого был полуфинал Уимблдона-2019) Элина Свитолина не стала брать паузу, а уже вовсю выступает в Азии. На новом турнире категории Premier в Чжэнчжоу украинка из-за дождей прождала стартового матча до пятницы, а затем была вынуждена сыграть в один день 6 сетов.

Юлию Путинцеву она обыграла, а вот в четвертьфинале уступила Кристине Младенович. Теперь Элина переместилась в другой китайский город – Гуанчжоу, где посеяна под 1-м номером. Украинка порадовала своих поклонников детской фотографией, пошутив, что это был тот редкий случай за её 25 лет, когда она была гибкой.

Пока не спешит возвращаться в теннис олимпийская чемпионка Рио и бывшая первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина. Россиянка пока наслаждается прогулками по любимому городу Сочи со своей 10-месячной дочкой Лизой.

Ещё одна теннисная мама всё-таки соскучилась по соревнованиям и на днях объявила о возвращении в тур – это 36-летняя Ким Клейстерс. Бельгийка не выступала с 2012 года – за это время она стала многодетной мамой, была введена в Международный зал теннисной славы и теперь начнёт выступления с 2020-го. На старом фото Клейстерс с маленькой девочкой Соней Кенин, которая сейчас является 20-й ракеткой мира. Интересно, встретятся ли теперь Софья и Ким на корте?

Ни одна неделя в теннисе в последнее время не обходится без Ника Кирьоса. Скандальный австралиец греческого происхождения всё чаще стал упоминаться вместе с россиянкой Анной Калинской.

Раньше он встречался с соотечественницей Айлой Томлянович, переехавшей на Зелёный континент из Хорватии, затем стало заметно активное внимание Ника к американке с русскими корнями Аманде Анисимовой. Ну а теперь Кирьос сосредоточился на 20-летней российской красотке Анне Калинской.

Австралиец постоянно «лайкает» и комментирует сообщения Анны в «Инстаграме», а также был замечен в её команде на турнире в Вашингтоне, на котором россиянка выполнила несколько подач с руки в стиле Кирьоса. Позже она рассказала, что на это её вдохновил 24-летний австралиец греческого происхождения.

Кроме того, Кирьос присутствовал на матче Калинской на Открытом чемпионате США в парном разряде и назвал своей любимой теннисисткой. Как сообщает Tennis World USA, теннисисты уже состоят в отношениях