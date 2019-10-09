Бушар занимается с игрушечными гантелями. И не выигрывала больше полугода

Тот случай, когда результаты под стать тренировкам. Что ж, хотя бы с самоиронией у Эжени по-прежнему всё в порядке.

Женский теннисный сезон приближается к финишной черте. Осталось всего две недели регулярных турниров, в которые умещается в том числе «ВТБ Кубок Кремля». Затем пройдут два Итоговых турнира и финал Кубка Федерации между Австралией и Францией. Мужчины сейчас выступают на «Мастерсе» в Шанхае, а затем переместятся в Европу, где будут играть до конца ноября.

Анастасия Потапова быстро проиграла на двух турнирах подряд – в Пекине вылетела в квалификации, а в Тяньцзине потерпела поражение в первом круге основной сетки. Впрочем, в конце сезона поражения расстраивают не так сильно, как в начале или середине, поскольку каждое из них приближает долгожданный отпуск.

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович поздравила своего супруга Бастиана Швайнштайгера с завершением карьеры. 35-летний полузащитник, последним клубом которого был «Чикаго Файр», объявил о своём решении 8 октября. Теперь оба бывших спортсмена смогут целиком сосредоточиться на семейных делах.

Даниил Медведев остаётся в режиме Терминатора. После пяти финалов подряд, в двух из которых россиянин завоевал титулы, он взял паузу на две недели, прилетел на «Мастерс» в Шанхае и меньше чем за час расправился с Кэмероном Норри, который неделю назад долго мучил Энди Маррея.

Вашек Поспишил, следующий соперник Медведева, нашёл оригинальный путь к победе – щёлкать пальцами, чтобы раздражать оппонента. Правда, сомнительно, что это сильно поможет ему в матче с Даниилом.

Роджер Федерер в Шанхае интересуется у подписчиков, название какой пиццы в меню нравится им больше всего.

Элина Свитолина, которая на следующей неделе будет биться в Москве за путёвку на Итоговый чемпионат, задержалась в Китае, чтобы поболеть за Гаэля Монфиса в Шанхае. Правда, её молодой человек потерпел поражение уже во втором раунде, так что теперь можно спокойно лететь в Европу.

А Каролина Плишкова устроила себе выходной, встретив утро в сосновом лесу. Не хватает разве что четырёх медведей; впрочем, изначально их не было и на картине Ивана Шишкина – их дорисовал чуть позже Константин Савицкий.

Слоан Стивенс не впервой выкладывать эпатирующие фотографии. Тем более что после раннего поражения в Пекине теннису это не мешает.

Белинда Бенчич решила перевоплотиться в ретро-образе. Как пошутила сама швейцарка, это её фото с вечеринки игроков в Линце в 1920 году. А Анастасия Павлюченкова в комментариях добавила, что Белинде не хватает сигары.

Сама Павлюченкова отправилась греться в финскую сауну. Она, как и Бенчич, играет в Линце, где должна была встретиться с Кики Бертенс, но перекроенная в последний момент сетка позволила Анастасии получить 9-й номер посева и избежать встречи с первой ракеткой турнира.

Катержина Синякова красуется в том же городе в золотом пиджаке. И ей явно идёт такой цвет.

Эжени Бушар делает вид, что занимается с гантелями, которые сделаны из пластмассы. Правда, исходя из нынешних результатов канадки, можно предположить, что она часто так же делает вид, что тренируется, вместо того чтобы тренироваться как следует на самом деле. Напомним, что она проиграла уже 13 матчей подряд, начиная с Дубая в феврале этого года.

Её соотечественница Бьянка Андрееску хоть и проиграла Наоми Осаке в Пекине, потерпев первое поражение не из-за травмы с февраля нынешнего года, но ей расстраиваться точно не стоит. Канадка провела великолепный сезон и через пару недель дебютирует на Итоговом чемпионате WTA. А пока Бьянка была в Пекине, она не могла не подняться на Великую китайскую стену.

Мария Шарапова в Италии отправилась «ловить последние лучи лета». Вполне вероятно, что и купаться ещё можно, а уж позагорать точно.

Камиле Джорджи отправляться в Италию по понятным причинам не нужно. Знойная итальянка из-за травмы не смогла попытаться защитить титул в Линце и опустится на 90-ю строчку, но расстроенной она не выглядит.