Рублёв подробно рассказал о проблемах со здоровьем после победы в финале турнира в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублёв подробно рассказал о проблемах со здоровьем после победы над Феликсом Оже-Альяссимом в финале турнира в Мадриде.

«Мне делали анестезию в палец ноги, в стопу, потому что они опухли и увеличились в два раза, поэтому давление было на кость. Когда это происходит, ногу в ботинок засунуть невозможно. Ощущение похожее на что, словно что-то сломалось. Поэтому мне сделали наркоз, чтобы я этого не чувствовал, по крайней мере, я мог играть, не думая об этом.

Я всё ещё болею, завтра пойду в больницу на полное обследование. Я действительно не знаю, что происходит, потому что я болею уже восемь или девять дней, это ненормально. Никаких улучшений не было, так что это странно, максимум, что у меня было. Моё предыдущее плохое состояние длилось два или три дня. Впервые в жизни я чувствую себя так плохо, даже не знаю, что это такое. Горло полностью забито, невозможно глотать, невозможно есть, из-за этого у меня болит голова. Внутри я полон лекарств», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

Напомним, 26-летний Андрей Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс».

Рублёв тренируется с Надалем в Барселоне