Рублёв подробно рассказал о проблемах со здоровьем после победы в финале турнира в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублёв подробно рассказал о проблемах со здоровьем после победы над Феликсом Оже-Альяссимом в финале турнира в Мадриде.
|1
|2
|3
|
|5
|5
|
|7
|7
«Мне делали анестезию в палец ноги, в стопу, потому что они опухли и увеличились в два раза, поэтому давление было на кость. Когда это происходит, ногу в ботинок засунуть невозможно. Ощущение похожее на что, словно что-то сломалось. Поэтому мне сделали наркоз, чтобы я этого не чувствовал, по крайней мере, я мог играть, не думая об этом.
Я всё ещё болею, завтра пойду в больницу на полное обследование. Я действительно не знаю, что происходит, потому что я болею уже восемь или девять дней, это ненормально. Никаких улучшений не было, так что это странно, максимум, что у меня было. Моё предыдущее плохое состояние длилось два или три дня. Впервые в жизни я чувствую себя так плохо, даже не знаю, что это такое. Горло полностью забито, невозможно глотать, невозможно есть, из-за этого у меня болит голова. Внутри я полон лекарств», — приводит слова Рублёва Punto de Break.
Напомним, 26-летний Андрей Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс».
Рублёв тренируется с Надалем в Барселоне
- 6 мая 2024
-
02:17
-
01:21
-
00:50
-
00:45
-
00:30
-
00:15
- 5 мая 2024
-
23:45
-
23:45
-
23:16
-
23:11
-
23:10
-
22:57
-
22:57
-
22:56
-
22:30
-
21:24
-
20:31
-
19:55
-
19:30
-
18:43
-
18:24
-
17:30
-
16:50
-
16:21
-
16:19
-
15:49
-
15:00
-
14:58
-
14:23
-
13:48
-
13:24
-
13:21
-
13:18
-
13:11
-
12:55