«Андрей взял Мадрид!» Светлана Кузнецова — о победе Рублёва на «Мастерсе» в Испании
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Российская теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на победу восьмой ракетки мира Андрея Рублёва в турнире категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В финальном матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5).
Мадрид (м). Финал
05 мая 2024, воскресенье. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|5
|
|7
|7
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Ура! Андрей взял Мадрид, выбив Феликса Оже-Альяссима. А я говорила! Крутой, очень за него рада!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
Напомним, 26-летний Андрей Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». В 2023 году россиянин также стал победителем турнира на грунтовом покрытии (Монте-Карло). Всего на его счету уже 16 чемпионских титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.
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