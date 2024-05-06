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«Андрей взял Мадрид!» Светлана Кузнецова — о победе Рублёва на «Мастерсе» в Испании

«Андрей взял Мадрид!» Светлана Кузнецова — о победе Рублёва на «Мастерсе» в Испании
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Российская теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на победу восьмой ракетки мира Андрея Рублёва в турнире категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В финальном матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5).

Мадрид (м). Финал
05 мая 2024, воскресенье. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 5
4 		7 7
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Ура! Андрей взял Мадрид, выбив Феликса Оже-Альяссима. А я говорила! Крутой, очень за него рада!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Напомним, 26-летний Андрей Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». В 2023 году россиянин также стал победителем турнира на грунтовом покрытии (Монте-Карло). Всего на его счету уже 16 чемпионских титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.

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