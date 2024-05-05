Андрей Рублёв третий год подряд выиграл турнир ATP в день Светлой Пасхи

Сегодня, 5 мая, отмечается светлый праздник Воскресения Христова (Пасха). В этот день восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В финальном матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5).
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Рублёв третий год подряд выигрывает турнир ATP в день Воскресения Христова.
Все победы Рублёва на турнирах ATP в день Светлой Пасхи:
24.04.2022. ATP-250. Белград, грунт.
Финал: Рублёв — Джокович (Сербия) 6:2, 6:7( 4:7), 6:0.
16.04.2023. «Мастерс». Монте-Карло, грунт.
Финал: Рублёв — Руне (Дания) — 5:7, 6:2, 7:5.
05.05.2024. «Мастерс». Мадрид, грунт.
Финал: Рублёв — Оже-Альяссим (Канада) — 4:6, 7:5, 7:5.
Отметим, что 26-летний Андрей Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». В 2023 году он также стал победителем турнира на грунтовом покрытии (Монте-Карло).
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