Андрей Рублёв третий год подряд выиграл турнир ATP в день Светлой Пасхи

Сегодня, 5 мая, отмечается светлый праздник Воскресения Христова (Пасха). В этот день восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В финальном матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5).

Рублёв третий год подряд выигрывает турнир ATP в день Воскресения Христова.

Все победы Рублёва на турнирах ATP в день Светлой Пасхи:

24.04.2022. ATP-250. Белград, грунт.

Финал: Рублёв — Джокович (Сербия) 6:2, 6:7( 4:7), 6:0.

16.04.2023. «Мастерс». Монте-Карло, грунт.

Финал: Рублёв — Руне (Дания) — 5:7, 6:2, 7:5.

05.05.2024. «Мастерс». Мадрид, грунт.

Финал: Рублёв — Оже-Альяссим (Канада) — 4:6, 7:5, 7:5.

Отметим, что 26-летний Андрей Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». В 2023 году он также стал победителем турнира на грунтовом покрытии (Монте-Карло).