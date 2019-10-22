Рафаэль женился на Марии Франциске, с которой встречался с 2005 года. Теперь вся «Большая четвёрка» официально жената.

Закрытая свадьба Надаля. Даже королю не разрешили взять с собой телефон

Свадьба Рафаэля Надаля и Марии Франциски Перелло, которые перед этим встречались 14 лет, прошла в настолько секретной обстановке, что фотографий с неё практически нет. Всех гостей, включая бывшего короля Испании Хуан Карлоса, бывших и действующих теннисистов (Карлоса Мойю, который сейчас тренирует Надаля, Давида Феррера, Фелисьяно Лопеса, Хуана Монако, Марка Лопеса), попросили прибыть на свадьбу без телефонов, а полиция следила, чтобы никто не запускал дронов над поместьем, где проходила церемония. Вот одна из немногих доступных после таких мер безопасности фотографий.

Серена Уильямс вместе с мужем и дочкой тоже побывала на свадьбе. Американка отметила, что Олимпии особенно сильно понравилось носить букеты цветов.

Анастасия Павлюченкова не смогла завоевать титул на юбилейном турнире «ВТБ Кубок Кремля», но за месяц с небольшим работы с Сэмом Сьюмиком вышла в два финала – в Осаке и Москве. Оба титульных матча россиянка проиграла теннисисткам из топ-10, участницам Итогового турнира WTA – Наоми Осаке и Белинде Бенчич соответственно. Для начала сотрудничества результаты очень неплохие, учитывая, что до того сезон у Анастасии совсем не складывался.

Кстати, Белинда в своём «инстаграме» написала, что победа на Кубке Кремля стала для неё особенной, потому что она впервые увидела этот турнир по телевизору ещё в девять лет. Нечасто можно увидеть такие отзывы о российских соревнованиях от зарубежных теннисистов и теннисисток.

Елена Веснина тоже была на финальной части Кубка Кремля, но только в рамках церемонии чествования бывших чемпионок турнира. Россиянка выложила совместное фото с Еленой Дементьевой, Надеждой Петровой и Марией Кириленко.

Елене Остапенко сотрудничество с новым тренером, которым стала Марион Бартоли, явно придало не меньший импульс, чем Павлюченковой. Латвийская теннисистка за две последние недели регулярной части сезона сыграла в двух финалах, уступив в Линце Кори Гауфф и победив в Люксембурге Юлию Гёргес.

А в мужском теннисе самый интересный финал недели состоялся в Антверпене, где сошлись два бывших чемпиона турниров «Больших шлемов» — Энди Маррей и Стэн Вавринка. Британец одержал волевую победу, завоевав свой первый одиночный титул после того, как ему сделали операцию на бедре, вставив в него металлическую пластину.

Элина Свитолина в Москве не задержалась, попутно установив уникальное достижение – она стала первой теннисисткой в XXI веке, квалифицировавшейся на Итоговый турнир без единого участия в финале по ходу сезона. Напомним, что украинка является действующей победительницей Итогового чемпионата. А пока у Элины есть время для отдыха и можно поваляться в постели.

Слоан Стивенс свой финал на Итоговом турнире точно не защитит, поскольку не попала в восьмёрку лучших. Зато американка может наслаждаться более ранним отпуском.

Петра Квитова дала пресс-конференцию на родине, сфотографировалась на фоне одного из фото многочисленных побед сборной Чехии в Кубке Федерации и вылетает в Китай, чтобы лучше акклиматизироваться до старта Итогового чемпионата.

Донна Векич нарядилась для вечеринки игроков перед вторым по значимости итоговым соревнованием – WTA Elite Trophy в Чжухае. Кстати, с этого года оба турнира проходят в Китае; главный Итоговый чемпионат переехал из Сингапура в Шэньчжэнь.

Анастасия Потапова, для которой сезон уже завершён, радуется возможности провести время со своей любимой лошадью.

А Анастасия Пивоварова опубликовала пост в память об ушедшем из жизни Александре Волкове.

Мария Шарапова, снявшаяся в конце сезона с турниров в Линце и Люксембурге, проводит время в Нью-Йорке. Неизвестно, когда именно россиянка вернётся на корт, но, скорее всего, она рассчитывает сделать это в начале следующего сезона.

Каролина Возняцки тем временем занята обучением в бизнес-школе Гарварда. Интересно, что на занятиях разбирается в том числе успех основанного Роджером Федерером Кубка Лэйвера.