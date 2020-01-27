Ох уж эта Настя! Россиянка выбила последнюю чемпионку Australian Open

Женская сетка Australian Open

Едва ли кто-то перед стартом Открытого чемпионата Австралии ожидал, что Анастасия Павлюченкова пройдёт дальше всех российских игроков в одиночных сетках. Из мужского турнира в 4-м круге вылетели Даниил Медведев и Андрей Рублёв, так что в мужских четвертьфиналах никого из россиян не будет – а вот Павлюченкова в восьмёрку лучших пробилась! Это шестой четвертьфинал мэйджоров в карьере Анастасии и третий на Australian Open. Год назад она тоже дошла здесь до 1/4 финала, но проиграла там Даниэль Коллинз. Вообще, Павлюченкова за свою карьеру успела побывать на четвертьфинальной стадии всех четырёх «Шлемов».

Анастасия неспроста удачнее всего выступает именно в Австралии. Россиянка призналась, что ей очень нравится местная погода. «Люблю жару, хотя все говорят: «Ты из России, и тебе должна нравиться холодная погода». Нет! Ненавижу мороз. Здесь, в Австралии, мне нравится, чувствую себя комфортно».

После победы в третьем раунде над второй ракеткой мира и прошлогодней полуфиналисткой этого турнира Каролиной Плишковой, у которой Анастасия за 6 предыдущих матчей взяла лишь один сет, россиянка выстояла в битве с чемпионкой Australian Open – 2016 Анжеликой Кербер. Немка, в межсезонье взявшая в свою команду Дитера Киндлманна, который некоторое время тренировал Павлюченкову, сражалась до последнего, но Анастасия выстояла. Россиянка не расклеилась ни после того, как дважды не подала на сет в первой партии и проиграла тай-брейк, ни после четырёх упущенных сетболов во втором сете. В решающей партии Павлюченкова пресекла попытку Кербер вновь отыграться с двух брейков, ещё раз взяла её подачу и оформила выход в четвертьфинал – 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Сама Анастасия с прошлого сентября тренируется под руководством Сэма Сьюмика. Этот французский тренер работал со многими теннисистками, в том числе с Викторией Азаренко и Гарбинье Мугурусой – и именно при нём они выходили на свой пик, когда каждая из них выиграла по два турнира «Большого шлема». С испанкой Сэм расстался летом прошлого года. Кстати, как раз Мугуруса будет соперницей Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open. Испанка тоже поймала свою игру, победив в двух сетах сначала Элину Свитолину, а затем Кики Бертенс – двух теннисисток топ-10. А это значит, что Анастасия в третий раз подряд сыграет с бывшей первой ракеткой мира – Плишкова и Кербер, как и Мугуруса, поднимались на первую строчку.

Тренеров у Павлюченковой, кстати, было очень много – больше десяти. Она работала и с братом, Александром, и с отцом, Сергеем, и со многими зарубежными специалистами, включая Патрика Муратоглу и Даррена Кэхилла. А в 2013-м она отчасти поспособствовала возвращению в тур Мартины Хингис – именно после неудачной попытки тренироваться Анастасию швейцарка поняла, что у неё ещё «есть порох в пороховницах» для игры на профессиональном уровне и провела несколько великолепных сезонов в парном разряде.

Несмотря на то что из восьми четвертьфиналисток турнира ровно у половины есть опыт побед на «Шлемах» (Мугуруса, Симона Халеп, Эшли Барти и Петра Квитова), именно в Мельбурне не побеждал никто из оставшихся участниц. Лучшие результаты здесь были у Халеп и Квитовой – финалы в 2018-м и 2019-м соответственно. А среди остальной четвёрки Павлюченкова – единственная, кто раньше был на четвертьфинальной стадии «Шлемов». Софья Кенин, Онс Жабер и Анетт Контавейт так далеко прошли впервые.

Перед Открытым чемпионатом Австралии Анастасия играла в Брисбене и Аделаиде. За два турнира она одержала лишь одну победу, но в обоих случаях уступила теннисисткам, которые тоже дошли в Мельбурне до четвертьфинала – Квитовой и Барти. Более того, и обыграла она четвертьфиналистку Australian Open – Контавейт. А перед победным стартом в Аделаиде россиянка поднялась на самую высокую точку крыши местного стадиона в сопровождении промышленных альпинистов и сделала несколько фотографий. При этом, как призналась Анастасия, она очень боится высоты. Это фото с недоумением прокомментировала Анастасия Пивоварова: «Что ты там делала?». На что получила ответ: «Я сама не знаю!!! Забери меня оттуда, пожалуйста!»