Коронавирус угрожает теннису. Матчи проходят в странах с сотнями инфицированных

Глобальная эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса распространяется по всему миру. Появившись в китайском городе Ухане в конце прошлого года, за два с небольшим месяца этот вирус охватил большую часть Земли. К настоящему моменту точно заболело более 87 тысяч людей, из них умерло почти 3 тысячи. Подтверждённые случаи заболевания и подозрения на таковые сейчас отсутствуют только на большей части островов Карибского моря, включая Кубу, в странах перешейка между Северной и Южной Америкой, некоторых странах Латинской Америки (например, Чили и Боливии) и в большей части стран Африки, не лежащих на северном либо южном побережье континента. Правда, последнее может быть связано банально с низким уровнем развития медицины – при отсутствии нормальных лабораторий и квалифицированных врачей вовремя выявить болезнь непросто, так что вполне вероятно, что в странах вроде Мали, Нигера, Чада или ЦАР кто-то уже болеет, но это не было диагностировано.

Теннис – наиболее глобальный вид спорта, так что его такая ситуация затрагивает в большей степени, чем другие виды, которые зачастую привязаны к конкретной стране или региону. Теннисные турниры уровня ATP и WTA проходят на всех пяти континентах, разве что Африке досталось совсем чуть-чуть – свою долю соревнований получило только Марокко. Что уж говорить про челленджеры и турниры ITF, заглядывающие в страны, где даже об ATP 250 или WTA International и мечтать не приходится.

В Италии отменили финал турнира. Марченко остался недоволен

Турниры в Азиатском регионе (Австралию сюда относить не будем, хотя в футболе она теперь и играет в Азиатской зоне) в теннисе в основном приходятся на осень, после US Open, так что влияние эпидемии на них пока под вопросом. Соревнования в Шэньчжэне у женщин на первой неделе сезона успели пройти благополучно, а больше крупных турниров в Китае или поблизости от него в это время и не предполагалось. Дубай и Доха хотя тоже относятся к Азии, но находятся в тысячах километрах от границы Китая, не говоря уже об изначальном эпицентре эпидемии, так что там всё в целом тоже прошло спокойно.



Зато проблемы уже начинаются в Европе. Первой под удар вируса попала Италия. В теннисе это привело к тому, что в конце прошлой неделе не состоялся финал челленджера в Бергамо между украинцем Ильёй Марченко и французом Энцо Коко. Бергамо расположен на севере страны (неподалёку от Милана), а именно там произошла вспышка коронавируса. Марченко после этого выразил несогласие с правилом ATP, согласно которому и он, и Коко получили очки и призовые деньги только за выход в финал. Разницу в призовых организаторы оставили себе.

Марченко не согласен с распределением призовых и очков за несостоявшийся финал в Бергамо

«Финал в Бергамо был отменён из-за неудачного стечения обстоятельств. Мы оба получаем деньги и очки как проигравшие в финале. Разве это справедливо? Правила есть правила, и ничего не изменить. Но на будущее можно бы изменить правила. Вот почему я задаюсь вопросом, насколько это справедливо. Разница в баллах весьма велика — 48/80, и мы целую неделю боролись, чтобы получить шанс сыграть за них. То же и про призовые. Финала не было, а мы оба получаем, как проигравшие в нём». Кто-то поддержал Илью, кто-то начал с ним спорить. В принципе было бы логичнее, если бы при отмене матча оба участника финала получали средние очки и призовые – то есть в нашем случае по 64 очка и по 4920 евро (так обоим досталось по 3650 евро, в то время как чемпиону полагалось 6190). Соответственно 2540 евро, изначально заложенные в призовой фонд, просто не были выплачены.

Перенос футбола в Италии

Пока громких анонсов по поводу отмены соревнований в теннисе не было. Известно только, что мужская сборная Китая не полетит в Румынию на матч Кубка Дэвиса, да ещё не состоится женский турнир серии «125K» в Сиане (Китай), который должен был пройти 13-19 апреля — но это уровень тех же челленджеров в ATP, и никто из игроков приличного уровня и так не поехал бы туда, тем более в разгар грунтового сезона в Европе. При этом на 27 апреля запланирован старт другого турнира аналогичного уровня в Аньнине, и его пока не отменяют.



В других видах спорта переносы уже есть – в той же Италии несколько матчей футбольного тура в эти выходные сначала хотели провести без зрителей, а затем и вовсе перенесли на конец сезона. В лёгкой атлетике чемпионат мира в закрытом помещении, который должен был пройти в Китае 13-15 марта, перенесён на следующий год – это и вовсе беспрецедентный случай, поскольку раньше пауза между соревнованиями никогда не превышала два года, а здесь составит три года.

38-летний Федерер решился на операцию, и теперь его точно обгонит Медведев У других преследователей тоже хорошие шансы – прежде всего у Тима, Циципаса и Зверева. Не так далеко и Рублёв. Вернётся ли Роджер в топ-3?

Турнир в Лионе и Кубок Дэвиса в зоне риска

Судя по всему, именно из Италии коронавирус быстро отправился распространяться по Евросоюзу. Случаи заражения уже зафиксированы в Швейцарии, во Франции. Швейцарцы отменили все ближайшие массовые мероприятия, рассчитанные более чем на тысячу человек. Во Франции запрет пока мягче – нельзя проводить мероприятия больше чем на 5 тысяч человек, в первую очередь в закрытых помещениях. Кстати, уже в понедельник стартует новый WTA International в Лионе, как раз в зале. Арена вмещает около 6 тысяч зрителей, так что для избежания запрета придётся держать число болельщиков под контролем и ограничить продажу билетов (вряд ли на такой турнир они уже раскуплены полностью). Отметим, что с этого турнира по разным причинам снялись уже три россиянки: Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Маргарита Гаспарян. Кроме того, в ближайшие пятницу и субботу должны состояться матчи Кубка Дэвиса, в том числе в Италии, Германии, Японии и Австрии. Италия сейчас на третьем месте среди всех стран мира по числу выявленных заболевших, Япония – на пятом, Германия – на шестом, а Австрия граничит как с Германией, так и с Италией. При этом не стоит забывать, что границы внутри Евросоюза сейчас условные – примерно как между разными областями в России.

Павлюченкова пропустит турнир в Лионе

Дальше теннисный караван отправится в США, в Индиан-Уэллс и Майами – правда, перед этим у женщин будет ещё остановка в Монтеррее. Коронавирус уже обнаружен как в Мексике, так и в США, но далеко не в таких масштабах, как в некоторых странах Старого Света, особенно в Италии. В апреле теннисисты и теннисистки вернутся в Европу. Что будет к этому моменту и не окажутся ли под угрозой в том числе такие крупные соревнования, как Монте-Карло, Мадрид, Рим, «Ролан Гаррос» и Уимблдон, сейчас точно не скажешь. Больше всего очков там нужно защищать Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу, а также Доминику Тиму.

В тройке лучших дольше всех! Новые рекорды Федерера и Надаля Рафаэль пересёк отсечку в 600 недель в топ-3 за карьеру. Суммарно вместе с Федерером и Джоковичем они провели в тройке уже 36,5 лет!

Даже если просто будут действовать ограничения, схожие с нынешними запретами в Швейцарии и Франции, это явно скажется на атмосфере соревнований. Если же их совсем отменят, то это будет не менее беспрецедентное решение, чем перенос ЧМ по лёгкой атлетике на год. Турниры «Большого шлема» ранее прерывались только из-за Мировых войн.