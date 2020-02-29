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Павлюченкова пропустит турнир в Лионе

Павлюченкова пропустит турнир в Лионе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заявила, что не выступит на турнире в Лионе (Франция). Соревнования начнутся послезавтра, 2 марта.

«Очень грустно сниматься. Хочу избежать нагрузок на ногу. Мне потребуется немного больше времени, чтобы восстановиться и вернуться ещё сильнее.

Ждала этого турнира. До следующей встречи!" — написала Павлюченкова в «Твиттере».

Напомним, ранее Павлюченкова пропустила турнир в Дохе в связи с травмой правого бедра.

На текущий момент Анастасия является 30-й ракеткой мира. В чемпионской гонке WTA 28-летняя уроженка Самары занимает 11-е место.

Ранее Павлюченкова сообщала, что намерена принять участие в турнирах в Индиан-Уэллсе (11-22 марта) и Майами (24 марта — 4 апреля).

Павлюченкова снялась с турнира в Дохе из-за травмы
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