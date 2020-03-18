Пока турниры остановлены, россиянин Андрей Рублёв переквалифицировался в жонглёра, а Анастасия Потапова греется на солнышке.

Уединение на пляже, теннис со сковородкой и туалетной бумагой. Как развлечься на карантине

Теннисный тур остановился на долгое время из опасного коронавируса. Пока официально турниры должны возобновиться в начале мая, однако организаторы «Ролан Гаррос» уже объявили, что перенесли в одностороннем порядке свой «шлем» на осень. Многие зависимые от Открытого чемпионата Франции соревнования оказались в подвешенном состоянии. В этой атмосфере неопределённости посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов, как они развлекают себя и других в условиях карантина и изоляции.

«Странное решение». Организаторы «Ролан Гаррос» растаскивают сезон на куски Французская федерация тенниса перенесла «Ролан Гаррос» не сентябрь. В эти сроки должны пройти турнир в Питере, Лэйвер Кап и другие.

Не поддаётся унынию олимпийская чемпионка Моника Пуиг. Пуэрториканка уединилась на пляже и в шутку пожелала всем такого же типа изоляции.

Греется на солнышке и россиянка Анастасия Потапова. Это фото одобрил главный теннисный «плохиш» Ник Кирьос.

Поддержала набирающий популярность хэштэг #socialdistancing (социальное дистанцирование) белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

Чешская теннисистка с российскими корнями Катержина Синякова, оказавшись в «домашнем офисе», стала больше времени проводить у кухонной плиты.

Всё хорошо и у главного теннисного мученика – Хуан-Мартина дель Потро. После рекордной, уже 6-й по счёту операции в карьере – на этот раз на колене, аргентинец прошёл двухмесячный курс реабилитации в Майами, перелетел к себе на родину и поместил себя под домашний карантин. Теннисист обратился к своим читателям: «Очень важно заботиться друг о друге. Пожалуйста, следуйте советам специалистов, сочувствуйте друг другу. Мы переживаем сейчас особый, уникальный момент. И мы должны сделать максимум».

Под карантином оказалась и Ярослава Шведова. Не так давно теннисистка вернулась в тур после рождения двух близнецов, а месяц назад была назначена капитаном сборной Казахстана в Кубке Федерации. После остановки теннисного календаря Ярослава возвращалась из Индиан-Уэллса домой с пересадками. На рейсе Москва – Нур-Султан оказалась заражённая коронавирусом пассажирка из Милана. Всех пассажиров рейса поместили на карантин. Тест Ярославы дал отрицательный результат.

Очень популярным в сети стал ролик, на котором двое мужчин показали, как играть в теннис, даже когда ты заперт дома на карантине. Можно высунуться с ракеткой в окно своей многоэтажки и сыграть в теннис с соседом. Правда неясно, что в этом случае делать с упавшим на улицу мячом. «Такой вот спорт в условиях самоизоляции. Люди готовятся к чемпионатам по оконному теннису», — написал Вавринка в своём «твиттере», ретвитнув видео ITF.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте ITF

Можно сыграть в теннис даже на кухне, используя вместо ракеток – сковородки, а вместо электронного табло – рулоны туалетной бумаги. Так посоветовал поступить официальный «твиттер» Кубка Дэвиса.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Кубка Дэвиса

Турнирный директор Кубка Дэвиса Гало Бланко, развил эту тему, обойдясь без сковородок. Испанец запустил новый челлендж, предложив понабивать ободом теннисной ракетки рулон туалетной бумаги. Необычный вызов он назвал 20 touch challenge — челлендж 20 касаний. Челлендж Бланко передал российскому теннисисту Андрею Рублёву.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Гало Бланко

Россиянин Андрей Рублёв не заставил себя долго ждать и с удовольствием принял вызов Гало, который в своё время тренировал его и Карена Хачанова в испанской теннисной академии. Рублёв успешно справился с заданием, превратившись в настоящего жонглёра. После этого россиянин передал эстафету своим соотечественникам Карену Хачанову, Даниилу Медведеву и Евгению Донскому. Также Рублёв предложил выполнить задание футболисту «Барселоны» и одному из нынешних владельцев Кубка Дэвиса – испанцу Жерару Пике.

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На вызов откликнулся бывший игрок топ-200 бельгиец Янник Мертенс.

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… а также чемпион «Ролан Гаррос» Альберт Коста.

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245-я ракетка мира француз Александр Мюллер показал, как играть в теннис в условиях замкнутого пространства.

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Находит возможность тренироваться прямо на улице словачка Виктория Кужмова.

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