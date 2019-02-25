Трансгендеры против лесбиянки. Навратилову обвинили в трансфобии

Женщина-трансгендер обвинила Мартину в нетерпимости

Мартина Навратилова – легендарная теннисистка и одновременно самая известная лесбиянка в этом виде спорта. Она родилась в Праге, в Чехословакии, но в 1981-м, в 25 лет, получила гражданство США – страны, в которой жила с 1975 года, попросив там политического убежища. Едва став гражданской США, Мартина открыто призналась, что она лесбиянка, став первой спортсменкой мирового уровня, которая выступила с таким признанием. Навратилова вспоминала, что сама была готова выступить с таким заявлением и раньше, но это с очень большой вероятностью могло негативно повлиять на решение по получению ей американского паспорта. В то время гомосексуальность осуждалась, и после признания Мартина потеряла многие спонсорские контракты. Кто бы тогда мог подумать, что через 40 лет всё настолько изменится и неодобрительные высказывания относительно любых секс-меньшинств будут подвергаться общественному порицанию?

Нет, серьёзно, вы только подумайте – Навратилову, в расцвет своей карьеры пошедшую на такой шаг и потерявшей из-за этого миллионы долларов спонсорских контрактов, обвинили в нетерпимости… к трансгендерам. Незадолго до Рождества в прошлом году Мартина опубликовала твит следующего содержания: «Нельзя просто объявить себя женщиной и соревноваться против женщин. Должны быть какие-то стандарты, а если у тебя пенис и ты соревнуешься с женщинами, то налицо несоответствие этим стандартам».

Волну обрушившейся на Мартину критики возглавила канадская трансгендерная велосипедистка Рэйчел Маккинон. Она заявила, что такое высказывание Навратиловой является трансфобным и потребовала удалить его, неоднократно отправляя легенде тенниса соответствующие сообщения. Сама Маккинон участвует в женских соревнованиях, и после одной из её побед женщина, занявшая третье место, назвала это нечестным. Навратилова придерживается такой же точки зрения, отмечая, что рост 183 сантиметра и вес около 90 килограмм даёт Рэйчел заметное преимущество в мышечной массе.

Транссексуалка Ричардс не уверена, что её должны были пускать в женский теннис

Мартина более детально изучила вопрос и в феврале написала статью для The Times. В ней американка утверждает, что участие трансгендеров в женских соревнованиях несправедливо по отношению к женщинам, поскольку биологически они являются мужчинами. При этом Навратилова отмечает, что это не относится к транссексуалам. Чтобы не путаться в данной терминологии: транссексуал – человек, сменивший пол хирургическим путём, в то время как трансгендер просто идентифицирует себя как человек другого пола и нередко ограничивается гормональной терапией. Мартина в годы своих выступлений в туре встречалась на корте с Рене Ричардс – бывшим Ричардом Раскиндом, сделавшим операцию по смене пола в 42 года. После этого Рене несколько лет выступала в профессиональном туре, а затем тренировала саму Мартину с 1981 по 1983 год.

Кстати, Ричардс теперь уже не считает, что после смены пола ей однозначно нужно было разрешать выступать в WTA туре. «Возможно, меня не стоило допускать к соревнованиям. Вполне вероятно, что мне надо было просто смириться и признать, что это та вещь, которая в качестве женщины будет мне недоступна. Объективно говоря, будь я тогда лет на 20 моложе, ни одна теннисистка, являющаяся женщиной от рождения, не могла бы играть со мной на равных. Так что теперь я передумала и считаю, что транссексуальная женщина может делать всё, что угодно, но не заниматься спортом на профессиональном уровне. Да, это ограничение, но жизни без ограничений не бывает».

Навратилова против врождённых преимуществ трансгендеров

Навратилова в своей статье отмечает также, что снижение уровня тестостерона у трансгендеров путём гормональной терапии не решает вопрос, потому что среднестатистический мужчина обладает большей мышечной массой, чем среднестатистическая женщина, а его мышцы более активно получают кислород. Если гормональная терапия не была начата до периода полового созревания, то эти преимущества никуда не денутся. «Грубо говоря, мужчина может просто решить стать женщиной, какое-то время принимать гормоны, потом завоевать множество титулов, сколотить себе неплохое состояние, а затем передумать и снова стать мужчиной. Это безумие и обман. У меня нет никаких проблем с тем, чтобы обращаться к женщине-трансгендеру в любой форме, которая будет ей предпочтительна, но я бы не хотела соперничать с ней в спорте. Это просто несправедливо».

Мартина при этом поддерживает людей с врождёнными аномальными показателями – например, известную бегунью Кастер Семеню, повышенный уровень мужских гормонов которой был предметом длительных споров в мире лёгкой атлетики. В результате Кастер разрешили продолжать участвовать в женских соревнованиях, и сейчас она является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров (первую золотую медаль, за Лондон-2012, она получила через несколько лет после Олимпиады, когда из-за допинга была дисквалифицирована выигравшая забег Мария Савинова).

Маятник качнулся слишком далеко?

В ответ на критику в свой адрес Мартина заявила, что осуждает реакцию трансгендерных активистов, которые часто набрасываются на авторов любых недовольных высказываний в их адрес. Действительно, ещё недавно ситуация была противоположной – трансгендеров (равно как и транссексуалов, и геев, и лесбиянок, и бисексуалов) притесняли, во многих местах не брали на работу и так далее. Можно вспомнить, что в СССР была уголовная статья за «мужеложство» со сроком наказания до пяти лет. Женщинам уголовное преследование за однополую любовь не грозило, но их отправляли на принудительное лечение в психиатрические больницы.

А теперь Навратилову атаковали ещё и различные правозащитные организации. Athlete Ally, защищающая права ЛГБТ-спортсменов, отказалась от сотрудничества с ней, заявив, что её мнение основывается на искажённом понимании научных фактов и может способствовать принятию дискриминационных законов против трансгендерных спортсменов, а также они могут подвергаться насилию». Осудили Мартину и другие ЛГБТ-организации, назвав её трансфобом. Получается, что критиковать трансгендеров, даже аргументированно и в достаточно мягкой форме, нельзя никому, включая лесбиянок, оставивших ярчайший след в истории мирового спорта. Кажется, как писал Клиффорд Саймак в одной из своих книг (правда, по другому поводу), сейчас «маятник качнулся слишком далеко».