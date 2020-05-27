30 «шлемов» на двоих. Как сейчас выглядит знаменитая пара Андре Агасси – Штеффи Граф

Два десятка лет легендарные теннисисты Штеффи Граф и Андре Агасси вместе. Спустя годы они всё так же нежны друг к другу.

В 1999 году Андре Агасси выиграл долгожданный «Ролан Гаррос», которого ему не хватало, чтобы собрать «Карьерный шлем» (титулы на четырёх турнирах «Большого шлема» — Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open). Победительницей в одиночном разряде в тот год в Париже стала именитая немка Штеффи Граф, у которой к тому моменту был не только «Карьерный шлем», но и уникальный «Золотой шлем» (1988), когда в течение одного календарного года теннисист выиграл и все 4 турнира «Большого шлема», и Олимпийские игры. После успеха Агасси во Франции его тренер, американец Бред Гилберт, сказал своему подопечному: «Лишь два человека в современной истории выиграли все 4 турнира «Большого шлема» и золотую медаль Олимпиады – ты и Штеффи Граф. Поэтому вы должны быть вместе». Так всё и случилось.

Немка Штеффи Граф по праву считается одной из самых успешных теннисисток мира за всю историю. Легендарная спортсменка выиграла 22 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и ещё один – в парном, на Олимпийских играх собрала полный комплект медалей – золото в одиночке и бронза в паре в Сеуле-1988, а также серебро в одиночке в Барселоне-1992. Всего Граф завоевала за карьеру 107 титулов в одиночке и 11 – в паре. Штеффи до сих пор принадлежит рекорд по суммарной продолжительности нахождения на вершине мирового рейтинга – 377 недель (это более 7 лет).

Фото: Getty Images

Американец Андре Агасси тоже легендарный теннисист. В составе сборной США он трижды первенствовал в Кубке Дэвиса (1990, 1992, 1995), в течение 101 недели занимал первую строчку рейтинга ATP, за карьеру победил на 60 турнирах в одиночном разряде – в том числе выиграл Итоговый чемпионат ATP-1990, Олимпийские игры в Атланте-1996, 17 турниров серии «Мастерс» и 8 титулов на турнирах «Большого шлема». Таким образом, Штеффи Граф и Андре Агасси завоевали 30 «шлемов» на двоих – и это только в одиночном разряде.

На заглавном фото Андре и Штеффи изображены в минуту общего триумфа на Уимблдоне-1992, когда Агасси выиграл свой единственный «шлем» на траве. Тогда молодые люди даже не могли представить, что только через 7 лет у них начнёт завязываться роман.

Фото: Getty Images

Чтобы в 1999 году начать ухаживать за Штеффи, Андре вначале надо было разобраться со своей личной жизнью. Вообще, как только американец появился на теннисной сцене, он сразу же снискал славу бунтаря и плейбоя. Страницы газет пестрели статьями о его похождениях и бурных романах – с актрисой и певицей Барбарой Стрейзанд, которая на 28 лет его старше, с актрисой Брук Шилдс (главная роль в фильме «Голубая лагуна»). На Шилдс в итоге Андре женился, но брак продлился всего два года и завершился как раз в 1999 году.

Фото: Getty Images

Все подробности позднее Андре рассказал в своей книге «Откровенно: Автобиография» (англ. Open: An Autobiography), которая вышла в 2009 году. Эта книга до сих пор считается бестселлером. Многие профессиональные спортсмены называют автобиографию Агасси своей настольной книгой. В ней американец сделал сенсационное заявление о том, что принимал запрещённые препараты, а когда был пойман, то смог ввести в заблуждение допинг-инспекторов. Также Андре рассказал о своём тяжёлом детстве рядом с жестоким агрессивным отцом, который с малых лет заставлял сына проводить круглосуточные тренировки на корте; о сдаче матчей; об антипатии к некоторым соперникам, о проблемах с волосами и о том, как обрёл настоящую любовь в лице Штеффи Граф.

Фото: instagram.com/agassi

О своих тёмных пятнах биографии, включая употребление запрещённых препаратов, Агасси рассказал немке на первом же свидании в Сан-Диего в начале августа 1999 года. После ужина в ресторане молодые люди долго гуляли по безлюдному пляжу Тихого океана и беседовали. «Когда она услышала об этом, то была очень опечалена, но не сказала ни слова осуждения», — вспоминал позже Андре.

Фото: instagram.com/agassi

После этого Штеффи полетела в Германию и официально порвала свои отношения с немецким автогонщиком Михаэлем Бартельсом, с которым встречалась 7 лет, а следом объявила о завершении теннисной карьеры из-за многочисленных травм.

Фото: instagram.com/agassi

На US Open-1999 Штеффи прилетела, когда в полуфинале Андре Агасси играл с россиянином Евгением Кафельниковым. Немка не села в командную ложу американца и вообще постаралась остаться незамеченной, расположившись на верхней трибуне с надвинутым на лицо козырьком бейсболки. Телеоператоры практически случайно выхватили её из толпы, показывая трибуны.

Фото: instagram.com/agassi

Вышедший в итоге в финал US Open Агасси ещё до официальной пресс-конференции встретился с Граф, чтобы узнать о её решении по поводу отношений с Бартельсом. Ну а после того, как американец понял, что никаких преград между ним и Штеффи уже больше не существует, он обыграл в решающем матче Тодда Мартина и завоевал очередной «шлем» в карьере.

Фото: Getty Images

С этого момента Агасси и Граф были уже окончательно вместе и по жизни, и на страницах СМИ. На следующем турнире «Большого шлема», в Австралии-2000, немка уже официально сопровождала Андре и вдохновляла с трибун. И надо сказать, что Australian Open оказался для американца после этого самым успешным турниром. Если первый раз он выиграл в Мельбурне в 1995 году, то на закате карьеры он победил в Австралии ещё три раза – в 2000, 2001 и 2003 годах. Неслучайно американца за успехи в начале сезона стали называть Мистер Январь.

Фото: Getty Images

В 2001 году Граф практически не сопровождала Андре на турнирах, поскольку скрывала от репортёров свою беременность. Теннисисты никак не могли зарегистрировать свои отношения. В итоге свадьба состоялась 22 октября в Лас-Вегасе, а всего через пять дней Штеффи родила сына, которого назвали Джеден-Джил. Дочь Джаз-Эли родилась 3 октября 2003-го.

Фото: Getty Images

На данный момент дети Андре и Штеффи уже на пороге взрослой жизни и определяются со своими дальнейшими планами, однако точно можно сказать, что они не пошли по стопам родителей. «Мы вместе хотели, чтобы дети могли сделать собственный выбор. Мы не запрещали им заниматься тем, что им нравилось. В то же время мы не пытались заинтересовать их теннисом. Дети одно время занимались теннисом, но они знали, какова жизнь спортсмена. Не знаю, повлияло ли это в итоге на их выбор, но мы рады, что они не стали профессиональными теннисистами», — признался как-то Андре Агасси.

Фото: Getty Images

Сейчас большую часть времени Андре уделяет своему благотворительному фонду и теннисной академии своего имени в Лас-Вегасе. При этом он становился личным тренером мировых звёзд – сотрудничал с сербом Новаком Джоковичем, а затем перезапустил карьеру болгарина Григора Димитрова.

Фото: instagram.com/agassi

Штеффи Граф как многократная чемпионка и бывшая первая ракетка мира ведёт в настоящее время большую общественную работу, связанную с мероприятиями в Международном зале теннисной славы, а также выступает в качестве амбассадора турниров «Большого шлема». При этом немка осталась такой же скромной и стеснительной, о чём свидетельствует в частности отсутствие у неё странички в «Инстаграме» — все её современные фотографии выкладывает в интернет её муж Андре Агасси, сопровождая их трогательными, нежными комментариями в адрес любимой супруги.