Сампрас, Хингис и другие теннисисты, кому не хватило «Ролан Гаррос» до «Карьерного шлема»

«Ролан Гаррос» — «крепкий орешек» для большинства теннисистов. Можно прекрасно играть на харде, но при этом испытывать серьёзные проблемы на грунте. Есть целая группа именитых игроков, которые победили на нескольких турнирах «Большого шлема», но так и не собрали «Карьерный шлем», то есть не смогли выиграть хотя бы по одному разу все четыре соревнования этой категории. Например, той же россиянке Марии Шараповой после выигрыша Australian Open в 2008 году пришлось ещё пройти долгий путь в четыре сезона, чтобы завоевать недостающий до «Карьерного шлема» титул в Франции. Победа на всех четырёх турнирах «Большого шлема» – мечта любого теннисиста. Давайте посмотрим, какие же гранды мирового тенниса «споткнулись» на кортах Парижа. Всего таких игроков было 13.

Теннисисты, которым до «Карьерного шлема» не хватило титула на «Ролан Гаррос». Мужчины:

Пит Сампрас – 14 (2+0+7+5)

Джимми Коннорс – 8 (1+0+2+5)

Джон Ньюкомб – 7 (2+0+3+2)

Стефан Эдберг – 6 (2+0+2+2)

Борис Беккер – 6 (2+0+3+1)

Фрэнк Седжман – 5 (2+0+1+2)

Эшли Купер – 4 (2+0+1+1)

Артур Эш – 3 (1+0+1+1)



Женщины:

Луиз Броу-Клапп – 6 (1+0+4+1)

– 5 (3+0+1+1)

Вирджиния Уэйд – 3 (1+0+1+1)

– 3 (1+0+1+1)

– 3 (1+0+1+1) Пит Сампрас – 14 (2+0+7+5)Джимми Коннорс – 8 (1+0+2+5)Джон Ньюкомб – 7 (2+0+3+2)Стефан Эдберг – 6 (2+0+2+2)Борис Беккер – 6 (2+0+3+1)Фрэнк Седжман – 5 (2+0+1+2)Эшли Купер – 4 (2+0+1+1)Артур Эш – 3 (1+0+1+1)Луиз Броу-Клапп – 6 (1+0+4+1) Мартина Хингис – 5 (3+0+1+1)Вирджиния Уэйд – 3 (1+0+1+1) Линдсей Дэвенпорт – 3 (1+0+1+1) Анжелика Кербер – 3 (1+0+1+1)

Пит Сампрас (США)

Американец Пит Сампрас долгое время лидировал по общему количеству титулов на турнирах «Большого шлема» — 14, пока его в 2009 году не обошёл Роджер Федерер, а позднее и вся «Большая тройка». Вот только в отличие от Надаля, Джоковича и Федерера, «комплект» Сампраса был неполным. Ему не хватало титула на кортах «Ролан Гаррос». Три сезона подряд на кортах Парижа американец доходил до четвертьфинала (1992-1994), а в 1996 году пробрался по сетке ещё дальше – до полуфинала, но там его остановил будущий чемпион – Евгений Кафельников.

Джимми Коннорс (США)

Ещё ближе к «Карьерному шлему» был американец Джимми Коннорс. Причём Джимми принадлежит уникальный рекорд – он выиграл US Open на трёх разных покрытиях. Его активные годы карьеры попали на тот период, когда турнир завершил почти вековую историю проведения на траве, потом три года разыгрывался на грунте и затем окончательно определился с хардом. Так и получилось, что Коннорс выиграл Открытый чемпионат США и на траве (1974), и на грунте (1976), и на харде (1978, 1982, 1983). В 1974 году американец вообще чуть не собрал календарный «Большой шлем» — он победил в Австралии, на Уимблдоне и в США, а вот Париж он в том году пропустил, как и несколько последующих лет. С 1976-го американец перестал ещё и летать на Australian Open, зато с 1979 года регулярно стал пробовать добиться успеха на «Ролан Гаррос». Однако дальше полуфинала так и не прошёл (1979, 1980, 1984, 1985).

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Стефан Эдберг (Швеция)

Швед Стефан Эдберг был ближе всех к «Карьерному шлему» — всего в одном сете. Он вёл в финале «Ролан Гаррос»-1989 у 17-летнего Майкла Чанга – 2-1 по партиям, но моторный американец азиатского происхождения победил в пяти сетах и отобрал титул у Эдберга. Ещё трижды Стефан был в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (1985, 1991, 1993).

Борис Беккер (Германия)

Вечный соперника Стефана Эдберга – немец Борис Беккер – тоже выиграл 6 титулов на турнирах «Большого шлема», но ему тоже не хватило победы в Париже. Причём Борис трижды был в полуфиналах «Ролан Гаррос» (1987, 1989, 1991), в том числе и в том 1989 году он уступил как раз Эдбергу.

Швейцарка Мартина Хингис, как и американец Джимми Коннорс, могла собрать календарный «Большой шлем» в 1997 году, причём «Ролан Гаррос» она не пропускала, а отлично на нём сыграла и даже дошла до финала, но там её остановила хорватка Ива Майоли. В 1999 году Мартина снова пробилась в решающий матч, где играла со Штеффи Граф и даже взяла первый сет, но немка её всё же победила и забрала трофей себе.

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Американка Линдсей Дэвенпорт выступала примерно в тот же период времени, что и Мартина Хингис. Ближе всего к титулу она была на «Ролан Гаррос» в 1998 году, когда уступила в полуфинале будущей чемпионке – испанке Аранче Санчес-Викарио. Кстати, Хингис на том турнире проиграла в другом полуфинале Монике Селеш.

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Анжелика Кербер по разу выиграла Australian Open, Уимблдон и US Open. На «Ролан Гаррос» немка дважды добиралась до четвертьфинала (2012, 2018), но поскольку Анжелика является на данный момент действующей теннисисткой, то шансы завоевать «Карьерный шлем» она ещё не потеряла.

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В список 13 теннисистов, которым до «Карьерного шлема» не хватило только победы на «Ролан Гаррос», вошли также австралийцы Джон Ньюкомб, Фрэнк Седжман и Эшли Купер, американцы Артур Эш и Луиз Броу-Клапп, британка Вирджиния Уэйд.