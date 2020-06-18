«Обменяла пиццу на красивую стрижку». Мария Шарапова наконец сходила к парикмахеру

Россиянка Мария Шарапова, в феврале объявившая о завершении карьеры, не сбавила активности в соцсетях и продолжила радовать подписчиков историями из своей жизни. Удивительно, что большая часть публикаций посвящена тренировкам бывшей теннисистки, и такое впечатление, что именно сейчас она занимается физподготовкой гораздо интенсивнее, чем до ухода из спорта.
Видео доступно на «Чемпионате».
Находясь на самоизоляции, Мария выложила мотивирующий ролик о своих занятиях фитнесом в домашних условиях. В комментарии под этим видео россиянка призналась, что не привыкла заниматься спортом без указаний и поправок от тренера, но ей помог онлайн-курс: «Я бы предпочла есть целый день, но давайте не будем забывать, что сейчас тело нуждается в дополнительной дисциплине».
Видео доступно на «Чемпионате».
Тренировка в домашних условиях – это только лёгкая разминка по сравнению с теми нагрузками, которые Шарапова себе организовала на свежем воздухе. Мария отправилась в горы в спортивном чёрном топе, демонстрировавшем её прекрасную физическую форму. Россиянка делала упражнения на растяжку, на степ-платформе, используя для этого обычный камень и совершила забег в гору.
Видео доступно на «Чемпионате».
Некоторое время спустя Мария выложила в Инстаграм уже не видео, а фото очередной горной тренировки. На снимке уставшая, но довольная Шарапова поднимается в гору в светло-жёлтом спортивном топе.
Зачем же Мария так себя истязает тренировками? Возможно россиянку задело детское фото, которое разместила у себя в Инстаграме француженка Татьяна Головин. На снимке Шарапова и Головин запечатлены во время занятий в академии Ника Боллетьерри. Обе девочки сидят на продольном шпагате – легко и уверенно, с улыбками на лицах. В комментарии к этому фото в твиттере Мария написала с лёгкой грустью: «Я так уже не смогу».
А может быть Шарапова готовится к съёмкам нового фильма? Напомним, что российская теннисистка уже не раз принимала участие в различных кинопроектах. В частности, она не так давно появилась в фильме «8 подруг Оушена», а только что на экраны вышел пятый сезон американского сериала «Миллиарды» (Billions), где россиянка сыграла в небольшом эпизоде. Героиня Марии приняла участие в ужине и поддержала разговор об искусстве. Кстати, эта тема ей близка, тем более что бойфренд россиянки Александр Гилкс является владельцем аукционного дома искусств.
В любом случае Шарапова остаётся одной из самых популярных мировых звёзд, даже несмотря на то, что уже закончила профессиональную карьеру и больше не участвует в турнирах. Число её поклонников не уменьшается, она по-прежнему вдохновляет миллионы. Так австралийская танцовщица Эшли Перри во время карантина смастерила из бумажных пакетов костюм, напоминающий наряд Шараповой и даже назвала его Maria Paper-pova.
Будучи иконой стиля, естественно, Шараповой необходимо следить за тем, как она выглядит на светских раутах и в повседневной жизни. Поэтому, как только в Калифорнии ослабили карантин, россиянка поспешила к своему любимому стилисту Адиру Абергелю. После визита к парикмахеру Мария похвасталась перед своими подписчиками новой стрижкой: «Я обменяла наборы пиццы Jon & Vinny's на красивую стрижку. Я скучала по тебе, Адир Абергель».
После объявления о завершении карьеры Шараповой прошло почти 4 месяца, но никаких новых проектов в жизни россиянки так и не появилось. Но очевидно, что такая востребованная и уверенная в себе звезда не может долго сидеть без дела. Но что же задумала Мария?
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