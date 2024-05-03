Соболенко больше других за всю историю турнира в Мадриде проиграла геймов перед финалом

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала игроком, которая проиграла наибольшее количество геймов на пути к финалу турнира в Мадриде. Спортсменка отдала 60 геймов.

Статистика ведётся с момента основания турнира в 2009 году. Второе место по этому показателю заняла российская теннисистка Светлана Кузнецова, которая проиграла 58 геймов в 2015 году. За ней идут словацкая теннисистка Доминика Цибулкова (55 геймов в 2016 году), француженка Кристина Младенович (46 геймов в 2017-м) и другая белорусская спортсменка Виктория Азаренко, которая проиграла 45 геймов в 2012 году.

В финале турнира в Мадриде Арине Соболенко предстоит сразиться с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек.