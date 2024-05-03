Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко вышла в финал турнира в Мадриде в третий раз, чаще это делала только Халеп

Соболенко вышла в финал турнира в Мадриде в третий раз, чаще это делала только Халеп
Арина Соболенко
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко в третий раз в карьере стала финалисткой грунтового турнира в Мадриде. Чаще неё это удавалось только румынской теннисистке Симоне Халеп.

В полуфинальном матче представительница Беларуси одолела теннисистку из Казахстана, которая занимает четвёртое место в рейтинге WTA, Елену Рыбакину. Встреча закончилась со счётом 1:6, 7:5, 7:6(5).

Мадрид (ж). 1/2 финала
02 мая 2024, четверг. 22:40 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 6 5
1 		7 7 7
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Матч продлился 2 часа 17 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Рыбакиной девять эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 возможных. В финале турнира в Мадриде белорусская спортсменка встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек.

Материалы по теме
Соболенко раскрыла стратегию на предстоящий матч со Свёнтек в финале турнира в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android