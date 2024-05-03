Соболенко вышла в финал турнира в Мадриде в третий раз, чаще это делала только Халеп

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко в третий раз в карьере стала финалисткой грунтового турнира в Мадриде. Чаще неё это удавалось только румынской теннисистке Симоне Халеп.
В полуфинальном матче представительница Беларуси одолела теннисистку из Казахстана, которая занимает четвёртое место в рейтинге WTA, Елену Рыбакину. Встреча закончилась со счётом 1:6, 7:5, 7:6(5).
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Матч продлился 2 часа 17 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Рыбакиной девять эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 возможных. В финале турнира в Мадриде белорусская спортсменка встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек.
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