Соболенко вышла в финал турнира в Мадриде в третий раз, чаще это делала только Халеп

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко в третий раз в карьере стала финалисткой грунтового турнира в Мадриде. Чаще неё это удавалось только румынской теннисистке Симоне Халеп.

В полуфинальном матче представительница Беларуси одолела теннисистку из Казахстана, которая занимает четвёртое место в рейтинге WTA, Елену Рыбакину. Встреча закончилась со счётом 1:6, 7:5, 7:6(5).

Матч продлился 2 часа 17 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Рыбакиной девять эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 возможных. В финале турнира в Мадриде белорусская спортсменка встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек.