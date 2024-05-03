Соболенко и Свёнтек предстоит второй подряд финал турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко и первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек встретятся во втором финале грунтового турнира в Мадриде подряд. До этого такое случалось только у Роджера Федерера с Рафаэлем Надалем.

В полуфинальном матче представительница Беларуси одолела теннисистку из Казахстана, которая занимает четвёртое место в рейтинге WTA, Елену Рыбакину. Встреча закончилась со счётом 1:6, 7:5, 7:6(5). Спортсменка отметила, что важную роль в победе над соперницей сыграла поддержка болельщиков. После матча спортсменки тепло пообщались у сетки, обняв друг друга.

В другом полуфинале Свёнтек со счётом 6:1, 6:3 разгромила 20-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Кис (18).