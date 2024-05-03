Соболенко и Свёнтек предстоит второй подряд финал турнира в Мадриде
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Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко и первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек встретятся во втором финале грунтового турнира в Мадриде подряд. До этого такое случалось только у Роджера Федерера с Рафаэлем Надалем.
В полуфинальном матче представительница Беларуси одолела теннисистку из Казахстана, которая занимает четвёртое место в рейтинге WTA, Елену Рыбакину. Встреча закончилась со счётом 1:6, 7:5, 7:6(5). Спортсменка отметила, что важную роль в победе над соперницей сыграла поддержка болельщиков. После матча спортсменки тепло пообщались у сетки, обняв друг друга.
Мадрид (ж). 1/2 финала
02 мая 2024, четверг. 22:40 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|5
|6 5
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|7
|7 7
Арина Соболенко
А. Соболенко
В другом полуфинале Свёнтек со счётом 6:1, 6:3 разгромила 20-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Кис (18).
Мадрид (ж). 1/2 финала
02 мая 2024, четверг. 17:10 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|3
Мэдисон Кис
М. Кис
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