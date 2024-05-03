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Соболенко и Свёнтек предстоит второй подряд финал турнира в Мадриде

Соболенко и Свёнтек предстоит второй подряд финал турнира в Мадриде
Арина Соболенко и Ига Свёнтек
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Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко и первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек встретятся во втором финале грунтового турнира в Мадриде подряд. До этого такое случалось только у Роджера Федерера с Рафаэлем Надалем.

В полуфинальном матче представительница Беларуси одолела теннисистку из Казахстана, которая занимает четвёртое место в рейтинге WTA, Елену Рыбакину. Встреча закончилась со счётом 1:6, 7:5, 7:6(5). Спортсменка отметила, что важную роль в победе над соперницей сыграла поддержка болельщиков. После матча спортсменки тепло пообщались у сетки, обняв друг друга.

Мадрид (ж). 1/2 финала
02 мая 2024, четверг. 22:40 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 6 5
1 		7 7 7
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

В другом полуфинале Свёнтек со счётом 6:1, 6:3 разгромила 20-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Кис (18).

Мадрид (ж). 1/2 финала
02 мая 2024, четверг. 17:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
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