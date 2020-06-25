Олимпийская чемпионка и просто красавица. Как сейчас выглядит Елена Веснина

Елена Веснина – одна из самых успешных российских теннисисток, но также во всём мире она прославилась своей привлекательной внешностью и своим обаянием. После рождения дочери Елена ничуть не изменилась.

Елена родилась в семье любителей спорта. Папа Сергей увлекался вольной борьбой, мама Ирина – лёгкой атлетикой. В 7 лет родители привели девочку в группу на кортах сочинского парка «Ривьера», где её первым тренером стал известный специалист Юрий Юдкин, который кстати был первым тренером и у Марии Шараповой.

Елена Веснина Фото: Getty Images

Сама Елена Веснина так вспоминает о своих первых шагах в теннисе: «В детстве поначалу я просто мечтала попасть на корт, и это меня подстёгивало. Потом я увидела фото Анны Курниковой в журнале «Теннис+», и мне она так понравилась, тоже захотелось отрастить себе косу. Позже я увидела игру Штеффи Граф и Мартины Хингис по телевизору, и они влюбили меня в теннис ещё больше, разный стиль игры, но такой красивый и эффектный. Атлетичная, невозмутимая Штеффи Граф. Улыбчивая, хрупкая, но быстрая Мартина Хингис. Я мечтала когда-нибудь тоже победить на турнирах «Большого шлема», стать олимпийской чемпионкой».

Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли золото Олимпиады-2016 Фото: Getty Images

Веснина привлекалась в состав сборной России на юниорский Кубок Федерации, выступила на юниорском «Ролан Гаррос»-2004, после чего полностью перешла во взрослый тур. До первого титула в одиночном разряде Елене пришлось пройти длинный путь. Она шесть раз доходила до финала – в Окленде, Нью-Хэйвене-2009, Стамбуле, Ташкенте-2010, Чарльстоне-2011, Будапеште-2012, пока с седьмой попытки не выиграла главный трофей в Хобарте-2013. В том же году россиянка первенствовала ещё и в Истбурне.

Елена Веснина Фото: Александр Сафонов

Главного успеха в одиночном разряде Елена Веснина добилась в Индиан-Уэллсе-2017. Россиянка справилась с такими непростыми соперницами как Тимя Бабош, Анжелика Кербер, Винус Уильямс, Кристина Младенович, а в финале оказалась сильнее соотечественницы Светланы Кузнецовой. По итогам того турнира Веснина поднялась на наивысшее для себя место в рейтинге – 13-е. За 8 месяцев до этого Елена достигла полуфинала Уимблдона – это лучший результат россиянки на турнирах «Большого шлема».

Елена Веснина выиграла Индиан-Уэллс-2017 Фото: Getty Images

Гораздо больше трофеев Веснина выиграла в парном разряде. Она завоевала 19 титулов в дуэте с Родионовой, Лиховцевой, Сафиной, Эракович, Мирзой, Макаровой и Касаткиной. Наиболее значимые победы были одержаны совместно с Екатериной Макаровой, включая Итоговый чемпионат WTA-2016. Вместе они стали первыми ракетками мира в парном разряде. Успешно Елена играла и в миксте. В этом разряде она трижды доходила до финалов турниров «Большого шлема», а на Australian Open-2016 победила вместе с бразильцем Бруно Суаресом. Весниной вообще удалось собрать своеобразный парный «Карьерный шлем» в разных категориях – один титул она выиграла в миксте с Бруно, а ещё три – с Макаровой в женской паре («Ролан Гаррос»-2013, US Open-2014 и Уимблдон-2017).

Екатерина Макарова и Елена Веснина — чемпионки «Ролан Гаррос»-2013 Фото: Getty Images

В Пекине-2008 Елена Веснина дебютировала на Олимпийских играх. Вместе с Верой Звонарёвой они добрались до четвертьфинала, где уступили лишь будущим чемпионкам – сёстрам Уильямс. В Лондоне-2012 Елена выступала уже с Екатериной Макаровой. Девушки снова добрались до четвертьфинала, где уступили американскому дуэту Лизель Хубер / Лиса Рэймонд. Третья олимпийская попытка пришлась на Рио-2016 – Веснина снова играла вместе с Макаровой, и здесь уже у россиянок всё получилось удачно. Елена и Екатерина ровно прошли всю турнирную дистанцию – не проиграли соперницам ни одного сета, в финале одолели швейцарскую пару Тимя Бачински / Мартина Хингис и завоевали золото Олимпиады.

Елена Веснина и Екатерина Макарова Фото: Владимир Майоров

Елена считает себя универсальным игроком и может дать совет, как грамотно совместить выступления в одиночном и парном разрядах: «Прежде всего надо быть физически очень подготовленным, выносливым, чтобы выдерживать по два матча в день в течение недели, а то и двух. У меня такое часто случалось, и тут очень важно правильно восстанавливаться после таких нагрузок. Я экономила силы и не играла пары на маленьких турнирах, цель всегда была крупные титулы».

Елена Веснина Фото: Александр Сафонов

Елена Веснина всегда была командным игроком и является рекордсменкой отечественного тенниса по количеству проведённых сезонов в Кубке Федерации – 11. Она дебютировала в составе сборной России в 2006 году и дважды вместе с командой завоёвывала этот кубок (2007, 2008). Выступала Веснина и на Универсиаде-2013 в Казани, где выиграла две золотые медали – в паре с Анастасией Павлюченковой и в миксте с Андреем Кузнецовым.

Мария Кириленко, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Елена Веснина. Фото: Денис Тырин

Едва Елена появилась в туре, многие отметили, что она не только обладает модельной внешностью, но ещё и уверенно держится перед камерой. Поэтому неудивительно, что у очаровательной российской красавицы появились съёмки для рекламы и различных модных журналов. А в 2014 году Веснина приняла участие в фотосессии для популярного мужского издания «Плейбой». «Хоть это и был «Плейбой», ничего лишнего я не показала. Всё было строго и скромно, как изначально обговаривалось», – прокомментировала теннисистка свои съёмки.

Елена Веснина Фото: Александр Сафонов

В ноябре 2015 года Елена вышла замуж за бизнесмена Павла Табунцова. Он нередко сопровождал теннисистку на турнирах и сам, как бывший спортсмен, помогает ей подготовиться к соревнованиям. Любопытно, что как раз после замужества к Весниной и пришли главные победы.

Спустя три года после свадьбы Елена родила дочь, которую родители назвали Елизавета. Через какое-то время теннисистка завела личный «Инстаграм» своей дочери, который очень активно ведёт сама, пополняя эту летопись многочисленными фото- и видеоподборками.

Среди тех, кто поздравил Елену с рождением дочери, была и Мария Шарапова, которая не просто написала добрые слова, но и выслала посылку с подарками для малышки. Отметим, что Веснина – одна из немногих теннисисток в туре, с кем Шарапова поддерживала дружеские отношения. А Елена, в свою очередь, всегда защищала Марию от нападок журналисток и соперниц, особенно в непростые времена дисквалификации Шараповой.

Отметим, что Елена родилась во Львове, Мария – в сибирском Нягане, но обе детство провели в Сочи и очень любят этот город. Неслучайно они обе стали участницами эстафеты олимпийского огня в Сочи-2014. После победы на Олимпиаде в Рио-2016 Елене Весниной был присвоен статус Почётный гражданин Сочи. Елене Веснина мечтает открыть свою Академию тенниса в Сочи и не исключает, что к этому проекту может присоединиться и Мария Шарапова.

Елена Веснина Фото: Дмитрий Голубович

Елена активно ведёт соцсети. В последнее время она пишет много заметок с советами родителям и юным теннисистам. Видно, что россиянка очень скучает по теннису, и даже признавалась, что подумывала о возвращении: «В конце 2019 года я начала потихоньку тренироваться — в тренажёрном зале, сама дома. И даже начала немного играть в теннис, хотелось почувствовать удар ракетки о мяч. У меня даже начали закрадываться мысли: а может, вернуться? Рейтинг у меня заморожен, я номер один в паре. Я могу вернуться в пару и попаду в любой турнир. Но тут началась ситуация с коронавирусом в мире». Коронавирус рано или поздно исчезнет, так что Елена, может быть, вернётся на корт, тем более что она и сейчас в прекрасной форме.