Пока Джокович и Надаль сражаются за победу на «Ролан Гаррос», Федерер готов выйти из тени

Знаменитый швейцарец уже активно тренируется и рвётся выступить на Australian Open. А ещё его победы теперь отлиты в золоте.

Как известно, на Открытом чемпионате Франции — 2020 Роджер Федерер не принимает участия из-за травмы колена и двух операций. Однако швейцарец незримо присутствует в Париже с самого первого дня соревнования. И пока Джокович и Надаль сражаются за победу на «Ролан Гаррос», в кулуарах турнира между игроками и экспертами пошли разговоры о том, что Федерер готов выйти из тени и выступить на следующем «Большом шлеме» в Австралии.

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Едва приехав в Париж, новоявленный чемпион US Open Доминик Тим сообщил журналистам, что Роджер Федерер лично его поздравил с первой в карьере победой на мэйджоре. При этом австриец пообещал сделать всё возможное, чтобы швейцарец как можно дольше оставался рекордсменом по количеству выигранных «Шлемов». Напомним, что у Федерера подобных трофеев, у Надаля – 19, а у Джоковича – 17. Однако Тим не справился с этим обещанием в Париже – он не успел дойти по сетке ни до Надаля, с которым мог сыграть в полуфинале, ни до Джоковича. Но швейцарцу не стоит унывать. В его колоде есть ещё один козырь – это 22-летний грек Стефанос Циципас, который в детстве являлся большим поклонником Федерера, и манера его игры похожа на стиль швейцарца. Именно Стефанос будет играть в полуфинале с Джоковичем, которого он уже несколько раз обыгрывал за карьеру.

Новак Джокович не раз заявлял, что его профессиональная цель – догнать и перегнать Роджера по всем его рекордным показателям. Поэтому, конечно, играя на турнире «Большого шлема», серб не может пройти мимо любых атрибутов, связанных с его главным соперником. Так в матче первого круга со шведом Микаэлем Имером в какой-то момент Джокович попал в сетку на подаче соперника, после чего с трибун раздался радостный крик. Новак остановился и стал всматриваться в сторону зрителей. Режиссёр трансляции не растерялся и показал недоброжелателя серба. Им оказался человек в кепке с надписью «Федерер». Джокович улыбнулся и послал этому болельщику воздушный поцелуй. На пресс-конференции Новака попросили прокомментировать этот эпизод. На что серб ответил: «Я отправил ему воздушный поцелуй, потому что рад был увидеть если не самого Роджера, то хотя его поклонника».

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Испанца Рафаэля Надаля тоже спрашивали на турнире о швейцарце. Тем более, известно, что у Роджера и Рафаэля дружеские отношения, и Федерер даже был главным гостем на церемонии открытия теннисной академии Рафы на Майорке. «Мы много общаемся с Роджером. Особенно в последние месяцы. При этом обсуждаем не только теннис, но и личные темы. Я знаю, что Роджер уже в порядке. Он хочет поскорее вернуться. Понятно, что у него больше нет десяти лет карьеры в запасе, поэтому он торопится. Но я думаю, что всем будет лучше, если он продолжит играть на прежнем уровне. Ведь он – настоящая легенда тенниса», — сказал Надаль на одной из пресс-конференций на «Ролан Гаррос».

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Ещё одним напоминанием о Федерере в эти осенние дни на «Ролан Гаррос» стал выпуск Монетным двором Швейцарии новых золотых монет в честь знаменитого теннисиста. Теперь победы Роджера отлиты в золоте на швейцарских франках. Монеты номинальной стоимостью 50 франков и массой 11,29 граммов изготовлены из золота 900-й пробы. Тираж составляет 10 000 экземпляров, причём 500 из них поставляются с подписанным самим Федерером специальным сертификатом. На реверсе монеты изображён Роджер, держащий в руках кубок за победу на Уимблдоне-2009. Эти золотые монеты должны были быть выпущены в мае, но из-за пандемии коронавируса всё отложили до осени. В декабре 2019 году уже был выпущена серебряная монета достоинством 20 франков с изображением Федерера.

Монета с изображением Роджера Федерера

Ещё не успел закончиться «Ролан Гаррос», как появилась новость, что Федерер начал заниматься не только физподготовкой, но и приступил к тренировкам на корте. Его тренер Северин Люти заявил, что главная цель Роджера после двух перенесённых операций на колене – набрать физическую форму: «Физическая подготовка – это основа успешного тенниса. На данный момент это и есть наш приоритет». Сам же Федерер признался, что пока не может полноценно работать с ракеткой, но зато уже не ощущает никакой боли: «Полноценные тренировки? Пока ещё рано. Сейчас я не могу проводить с ракеткой больше двух часов в день. Но по крайней мере хоть какое-то время я совершенно без болевых ощущений работаю над выносливостью и силой. Я нахожусь на верном пути, постепенно возвращаюсь, но и не пытаюсь давить на себя. Я никуда не тороплюсь. Не буду участвовать в турнирах, пока не буду находиться в оптимальной форме. По всей видимости, смогу вернуться на Australian Open в январе 2021 года».

Высочайшее мастерство. Федерер, который играет в теннис на крыше Сначала – с Андре Агасси, а теперь – с итальянскими девочками из вирусного ролика.

Директор Australian Open Крейг Тили подтвердил, что швейцарец Роджер Федерер намерен сыграть на турнире в 2021 году. А двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха, комментирующий нынешний «Ролан Гаррос» на телевидении, признался, что до слёз растроган этой новостью: «Все мы очень скучаем по Роджеру. Я так рад, что вот-вот заплачу! Когда он играет, в этом просто есть что-то очень хорошее. В следующем году Федереру исполнится 40 лет, но у него по-прежнему остаётся желание играть и показывать, что он может выигрывать «Большие шлемы». Надеюсь, Роджер полностью восстановится и продолжит показывать свой великолепный теннис».