Федерер всех переиграл. Как швейцарец побеждает, даже когда не проводятся турниры

Федерер «отбил» логотип у Nike

Роджер Федерер всех переиграл – образно говоря, он оказался одним из главных бенефициаров сложившейся в мире непростой ситуации с пандемией коронавируса. Швейцарец восстанавливается сейчас после сделанной в феврале артроскопической операции на колене. Как оказалось, очень вовремя сделанной. И пока все остальные теннисисты вынуждены пропускать турниры из-за их отмены, дата возвращения на корт 20-кратного победителя стремительно приближается. За это время Федерер одержал ещё одну очень важную победу. Правда, здесь выиграл скорее не Роджер, а представляющие его интересы юристы и агенты, но тем не менее. Два года не мог использовать Роджер Федерер фирменный логотип RF, и вот он вернулся в его распоряжение.

Их имя – бренд. Кого Forbes назвал самыми дорогими спортсменами в мире? Спойлер: Криштиану Роналду не на первом месте. И даже не на втором.

Причиной проблем с логотипом стал разрыв многолетних спонсорских отношений Федерера с Nike. Знаменитый бренд спортивной одежды работал с Роджером с 1994-го, то есть с момента, когда ему было 13 лет. Логотип Федерер начал использовать в 2006-м, при этом он сам принимал участие в разработке его дизайна. Однако права на логотип Роджер по каким-то причинам не зарегистрировал, и в 2010 году это сделал Nike. На протяжении восьми лет большинство болельщиков об этом даже не знало – но в марте 2018-го Федерер не согласился на новую сделку с Nike, предпочтя заключить 10-летний контракт на $ 300 млн с японским производителем одежды Uniqlo. С тех пор фирменная «нашивка» ни на рукаве, ни на правой стороне груди швейцарца не появлялась – так же, как и на кепке. Ей пришлось временно пожертвовать.

Роджер может вернуться на корт в июне. Если в это время уже будут турниры

Сам Роджер ещё в 2018 году выражал уверенность в том, что рано или поздно права вернутся к нему. «Сейчас логотип RF у Nike, но когда-нибудь он будет у меня. Надеюсь, это произойдёт достаточно скоро. Надеюсь, что Nike окажется достаточно любезным и поможет в этом процессе. Это очень важно и для меня, и для моих фанатов. Конечно, этот вопрос не решится моментально, но когда-нибудь логотип будет у меня, и это хорошие новости. Это мои инициалы – мои. В любом случае они не будут принадлежать Nike вечно». И вот спустя два года права на логотип швейцарцу удалось отсудить.

38-летний Федерер решился на операцию, и теперь его точно обгонит Медведев У других преследователей тоже хорошие шансы – прежде всего у Тима, Циципаса и Зверева. Не так далеко и Рублёв. Вернётся ли Роджер в топ-3?

Что касается возвращения Федерера на корт, то оно может состояться в июне. Во всяком случае, сам Роджер после операции говорил, что планирует выступить на травяных турнирах, а они проходят как раз в начале лета. Швейцарцу предстоит защищать титул в Галле и финал на Уимблдоне – при условии, что эти турниры не постигнет участь Индиан-Уэллса и последующих турниров, то есть они не будут отменены из-за эпидемии коронавируса. В Индиан-Уэллсе у Федерера «сгорели» 600 очков за финал, но там он не сыграл бы в любом случае. Отменён и следующий «Мастерса» — Майами, где Роджер год назад стал чемпионом. По этому поводу уже пошутил серебряный призёр Олимпиады-2004 в одиночном разряде и нынешний капитан сборной США в Кубке Дэвиса Мэрди Фиш: «Роджер даже время для операции выбирает правильно». С нынешним развитием ситуации с коронавирусом есть существенная вероятность, что как минимум до момента восстановления Федерера теннисных турниров вообще не будет. Кстати, в Швейцарии сейчас больше двух тысяч заболевших и 14 смертельных исходов. По числу заразившихся Швейцария вошла в мире в первую десятку, а по числу умерших занимает 11-е место.