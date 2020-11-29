Тест. Как хорошо вы знаете российских теннисистов – Медведева, Рублёва и Хачанова?

Российский мужской теннис сейчас на подъёме: сразу три теннисиста на виду – Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Сезон-2020 получился странным из-за пандемии коронавируса – с одной стороны, «рваным» и укороченным, а с другой стороны, всё равно интересным и насыщенным. Год был особенным ещё и потому, что принёс немало важных событий для российского тенниса. Три наших теннисиста завершили год в топ-20. Андрей завоевал 5 титулов, выиграл 41 матч и дебютировал на Итоговом турнире ATP, а Даниил стал чемпионом Лондона. Предлагаем поклонникам нашего тенниса пройти тест, в котором вы можете проверить свои знания о великолепной тройке теннисистов – Андрее Рублёве, Данииле Медведеве и Карене Хачанове.
Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке.
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