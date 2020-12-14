Фото- и видеоэкскурсия по новому дворцу лучшего теннисиста мира Новака Джоковича.

Как выглядит роскошная вилла Новака Джоковича в Испании. Он отдал за неё € 10 млн

Первая ракетка мира Новак Джокович решил сменить место жительства. Вместе с семьёй он покинул Монте-Карло и теперь будет жить на юге Испании в своей новой вилле, за которую отдал € 10 млн. Предлагаем совершить фото- и видеоэкскурсию по новым владениям серба.

Новак Джокович много лет жил в Монте-Карло, но после того, как его семья увеличилась – в 2014 году родился сын Стефан, а в 2017-м – дочь Тара, – в людном и тесном Монако Джоковичам стало неуютно. Во всяком случае, весенне-летний карантин семья первой ракетки мира провела на юге Испании, в Марбелье, на роскошной вилле, которую они арендовали за 10 тысяч евро в неделю.

Фото: nb1marbellarental.com

И вот теперь, пожив на арендованной вилле несколько месяцев, Джоковичи решили, что они готовы остаться здесь надолго. По сообщениям испанских СМИ, лучший теннисист мира купил этот роскошный дворец за € 10 млн. По данным сербского издания Telegraf, в распоряжении знаменитого теннисиста оказался огромный дом с 9 спальнями и 8 ванными комнатами.

Фото: nb1marbellarental.com

Площадь всего участка с видом на море и горы занимает 3 500 квадратных метров, из которых 1000 квадратных метров занимают постройки – вилла и дом для гостей.

Фото: nb1marbellarental.com

В новых владениях сербского теннисиста есть практически всё для комфортной жизни его семейства и для проведения тренировочного процесса. На территории виллы расположено несколько зон для отдыха, барбекю и открытый бассейн.

Фото: nb1marbellarental.com

Особенностью этой виллы является наличие собственного теннисного корта, а учитывая климатические условия, лучший теннисист мира может тренироваться на нём практически круглый год.

Фото: nb1marbellarental.com

Что касается внутренних помещений, то в доме обустроен отличный спортивный зал с тренажёрным комплексом.

Фото: nb1marbellarental.com

Семья Джоковича может воспользоваться несколькими игровыми комнатами, где установлены бильярд, настольный футбол, столы для карт.

Фото: nb1marbellarental.com

Наверняка любимым местом домочадцев Джоковича является просторный, но уютный кинозал.

Фото: nb1marbellarental.com

В распоряжении Джоковича целый спа-центр с сауной и турецкой баней.

Фото: nb1marbellarental.com

В оформлении внутреннего интерьера дома преобладает смесь средиземноморского и арабского стилей.

Фото: nb1marbellarental.com

В главной гостиной расположены 3 длинных дивана для беседы у камина. Комнату украшают картины, скульптура, а также выход на террасу с видом на море.

Фото: nb1marbellarental.com

Спальня для хозяев представляет собой люкс со всеми видами роскоши: телевизор с плоским экраном, собственной ванной комнатой, прямым выходом в сад. Кровать имеет прочный балдахин из массива дерева орехового оттенка, который гармонирует с остальной мебелью в комнате.

Фото: nb1marbellarental.com

Главная ванная комната, которая предназначена для хозяев, оборудована джакузи и имеет выход на улицу. Для оформления комнаты использовался мрамор и на стене даже была выгравирована фреска.

Фото: nb1marbellarental.com

Вилла имеет огромный внутренний двор с красивым садом с пальмами и лежаками для приёма солнечный ванн.

Фото: nb1marbellarental.com

Дворец Джоковича расположен всего в пяти минутах езды от центра Марбельи, но при этом «спрятан» от посторонних глаз в тихом районе, окружённом красивой природой.

Фото: nb1marbellarental.com

Марбелья является частью знаменитого курорта на средиземноморском побережье Испании Коста-дель-Соль.