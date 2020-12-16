Помните, как Джокович попал мячом в линейного судью? Проверьте свои знания о сезоне-2020

Не забыли последний матч Шараповой и победу Медведева на Итоговом? Тогда вы легко пройдёте наш тест.

Теннисный сезон-2020 получился коротким, но невероятно интересным. Три турнира «Большого шлема» и Итоговый чемпионат ATP принесли массу сюрпризов. И у женщин, и у мужчин победителями «шлемов» стали разные игроки. Никому не удалось победить на мэйджоре дважды. Причём Доминик Тим, Софья Кенин и Ига Свёнтек оказались чемпионами столь престижных соревнований впервые в карьере. Отличились и российские теннисисты. Впервые за 20 лет Россия была представлена на Итоговой восьмёрке сразу двумя игроками. В 2000 году это были Евгений Кафельников и Марат Сафин, а сейчас – Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Предлагаем пройти тест, чтобы проверить, как хорошо вы запомнили главные события теннисного сезона-2020.

Если у вас не грузится тест, можно пройти его по ссылке.