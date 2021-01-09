Принцесса цирка. Как выглядит новая девушка чемпиона US Open Доминика Тима

Доминик Тим представил в соцсетях свою подругу. Вы будете смеяться, но её отец – клоун.

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим перестал скрывать романтические отношения с 22-летней циркачкой и победительницей танцевального шоу Лили Пауль-Ронкалли.

Слухи об отношениях чемпиона US Open – 2020 Доминика Тима с красавицей Лили появились ещё в декабре. Теннисист опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фото, где он ужинает при свечах в компании неизвестной девушки. Австрийская и немецкая пресса ухватились за эту информацию. Появился источник, который сообщил, что Тим встречается с Лили Пауль-Ронкалли. Вы будете смеяться, но новая девушка Доминика – дочь легендарного клоуна.

Лили Пауль-Ронкалли — девушка Доминика Тима Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Выяснилось, что как минимум с октября теннисист и циркачка активно общаются в соцсетях, «лайкая» сообщения друг друга и отправляя «сердечки». И вот после Нового года в «сториз» «Инстаграмов» и Доминика, и Лили появилась одна и та же фотография, где молодые люди стоят обнявшись напротив яркого огня.

Лили и Доминик Фото: instagram.com/domithiem

Кто же такая Лили, покорившая сердце одного из самых перспективных теннисистов современности? Она родилась в цирковой семье. Её отец, Бернхард Пауль, – знаменитый австрийский клоун, основатель и директор немецкого цирка Circus Roncalli, мама, Элиана Ларибле, – тоже артистка цирка, причём из знаменитой итальянской цирковой династии. У Бернхарда и Элианы трое детей – две дочери и сын, которые выступают в цирке своего отца.

Лили с самого детства занималась акробатикой. По её словам, она всегда знала, что будет артисткой цирка, и даже школу заканчивала с частным учителем, который ездил с ней на гастроли. В 2013 году Лили впервые появилась со своими старшими братом Адрианом и сестрой Вивиан в номере в качестве акробата на роликовых коньках, а через год уже выступала с индивидуальными номерами, одним из которых был «Женщина-змея».

Очень скоро Лили стала известной в Германии артисткой. Её приглашали для участия в различных программах на телевидениях, она давала интервью о себе и своей семье. Один из глянцевых журналов посвятил ей статью и разместил фото на обложке с подписью «Принцесса цирка».

В 2020 году Лили участвовала в 13-м сезоне самого популярного немецкого танцевального телешоу Let's Dance. Девушка покорила сердца зрителей и судей и вместе со своим напарником Массимо Синато в итоге стала победительницей. На сегодняшний день у Лили 149 тыс. подписчиков в «Инстаграме».

Семья Лили живёт в Кёльне, где расположен Circus Roncalli. Кроме того, им принадлежат резиденции на Мальорке и в Вене. Кстати, Бернхард Пауль – правнук Йозефа Вайля, который был автором многих текстов для произведений знаменитого австрийского композитора Иоганна Штрауса, включая вальс «На прекрасном голубом Дунае».

Старшая сестра Лили – Вивиан не только выступает в цирке, но и занимается маркетингом. Она получила прекрасное образование, правда, дистанционно. Брат Адриан играет на гитаре. Все трое со временем должны унаследовать цирк от отца.

Важно отметить, что Доминик Тим поддерживает экологический проект «4Ocean», а цирк «Ронкалли» первым в мире полностью отказался от участия в представлениях любых животных. Вместо них в номерах зрители видят голограммы зверей – слонов, лошадей и даже золотых рыбок. Техника для этой проекции стоила более полумиллиона евро.

Напомним, что с 2017 по 2019 год Доминик Тим встречался с французской теннисисткой сербского происхождения Кристиной Младенович. Причиной расставания Тим и Младенович назвали напряжённый турнирный график и нехватку свободного времени.