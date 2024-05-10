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Саккари обыграла Грачёву и вышла в третий круг турнира в Риме

Саккари обыграла Грачёву и вышла в третий круг турнира в Риме
Мария Саккари
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Греческая теннисистка восьмая ракетка мира Мария Саккари обыграла французскую спортсменку, 88-ю ракетку мира Варвару Грачёву во втором круге турнира WTA-1000 в Риме. Счёт — 6:2, 6:2.

Рим (ж). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 12:10 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Встреча двух теннисисток продолжалась 1 час и 22 минуты. За это время Саккари реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, совершила три эйса и допустила две двойные ошибки. Её соперница допустила одну двойную ошибку и не смогла реализовать четыре брейк-пойнта.

Отметим, что действующей чемпионкой Рима является казахстанка Елена Рыбакина, которая снялась с турнира из-за болезни. Уточняется, что в сетке турнира её заменит лаки-лузер из Франции Осеан Доден. Сегодня, 10 мая, матч второго круга против Даниэль Коллинз (США) из-за травмы левой ноги не смогла завершить россиянка Анна Блинкова.

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Расписание турнира WTA-1000 в Риме
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