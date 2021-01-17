Игроки тренируются даже в ванной комнате. А в гости могут заглянуть только мышь и попугай. Забавные видео и фото.

Как Соболенко, Медведев и другие теннисисты обживаются в Австралии на карантине

Практически все ведущие теннисисты мира, заявленные на Australian Open, добрались до Зелёного континента. Перед стартом первого в сезоне турнира «Большого шлема» им предстоит пройти двухнедельный карантин. Давайте посмотрим, как они обживаются в Австралии в условиях изоляции.

Участников Australian Open разделили на две неравные во всех отношениях группы. 6 топ-игроков, включая Джоковича, Надаля, Осаку и сестёр Уильямс, а также членов их команд и спарринг-партнёров отправили жить в Аделаиду. Все же остальные две недели карантина проведут в Мельбурне. Так как правила безопасности в этих двух городах разные, то у топ-игроков будет больше свободы. Например, они смогут посещать общий тренажёрный зал в отеле без ограничений, а на корте тренироваться 5 часов в сутки. Осака уже воспользовалась этой возможностью – отправилась со своей многочисленной командой на стадион и провела тренировку, после чего выложила небольшой ролик в соцсети.

Впрочем, через некоторое время трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» этот пост удалила. Видимо, кто-то ей намекнул, что теннисистам, живущим в Мельбурне, это явно не понравится. В отличие от топ-игроков, «мельбурнцам» разрешено покидать комнату на пять часов в сутки для занятий в зале и на корте. И то, пока не будет решён вопрос с тестированием всех прибывших, они вынуждены несколько дней заниматься только у себя в номере. Вот как приспособился в стеснённых условиях канадец с русскими корнями Денис Шаповалов.

А вот какие приспособления подготовил для тренировки в номере представитель команды Анастасии Потаповой – Александр Островский.

4-я ракетка мира Даниил Медведев использует комнату в качестве тренажёрного зала. Он заранее заказал велотренажёр и «наматывает» на нём круги.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая благодаря третьей подряд победе на турнирах WTA станет в ближайший понедельник 7-й ракеткой мира, тоже активно тренируется со своим фитнес-тренером прямо в номере.

Британка Йоханна Конта тоже не сидит без дела и использует каждый свободный уголок своего номера для тренировочного процесса. На одном из роликов в «сториз» её «инстаграма» можно даже заметить, как она тренируется в ванной комнате.

Чешка Мари Боузкова уже соскучилась по корту и приспособила стену своего номера для отработки бэкхенда.

А россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова и вовсе провели виртуальный теннисный матч. Кто же победил? Девушки сняли об этом совместный ролик и выложили его в соцсети. Вышло очень забавно.

Как нетрудно заметить, многие теннисисты имеют возможность общаться со своими тренерами по фитнессу. Но, например, пригласить в гости коллегу по туру они не имеют право. Известная теннисная пара – Элина Свитолина и Гаэль Монфис – даже писали письмо в адрес руководства Australian Open с просьбой, чтобы им разрешили или проживать вместе, или видеться время от времени. Однако им этого не позволили. Элина и Гаэль будут разлучены на две недели. Скучая по возлюбленному, украинка даже сняла ролик на эту тему.

Но, как оказалось, в гости к игрокам может всё-таки кто-то заглянуть. Юлию Путинцеву навестила… мышь! Поздно вечером, собираясь ложиться спать, теннисистка обнаружила в номере незваную гостью. Два часа она пыталась добиться, чтобы ей поменяли комнату. Но, видимо, найти для неё новое место не так-то просто.

Мышь – не единственная представительница местного животного мира, навестившая теннисистов в отеле. На подоконник голландского теннисиста с русскими корнями прилетел не привычный для наших краёв голубь, а самый настоящий австралийский попугай. Посмотреть на этого красавца можно в нашем заставочном ролике.