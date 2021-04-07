В шикарном поместье, которым владеет звёздная пара, есть где разгуляться их детям и собакам. Фото- и видеоэкскурсия.

Особняк в Майами с видом на залив за $ 26 млн. Где живёт счастье Курниковой и Иглесиаса

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова давно завершила теннисную карьеру и связала свою жизнь с известным поп-исполнителем Энрике Иглесиасом. Сейчас звёздная пара – многодетные родители. Они воспитывают трёхлетних близнецов и годовалую дочь. Счастье Курниковой и Иглесиаса живёт в роскошном доме в Майами на берегу залива Бискейн. Предлагаем совершить фото- и видеоэкскурсию по их поместью.

В 2013 году звёздная пара Курникова-Иглесиас, наконец, переехала в свой шикарный особняк в Майами. По данным риелторов, сегодня он стоит около $ 26 млн. Поместье расположено в районе Бэй-Пойнт. Это место, где живёт множество миллионеров и знаменитостей, включая Шер, Рики Мартина, Мэтта Дэймона, а также отца Энрике – Хулио Иглесиаса-старшего. Предыдущий дом Энрике тоже находился в этом районе, но он продал его почти за $ 7 млн перед самым новосельем.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас Фото: Ralph Notaro/Getty Images

Чтобы разместить все запланированные постройки в своём поместье, Курникова и Иглесиас в 2009 году приобрели два соседних участка, на которых всё снесли и затеяли грандиозную стройку. Теперь здесь располагаются двухэтажный дом площадью около 2 тыс. квадратных метров, спроектированный в футуристическом стиле, а также пристройка для охраны, машин, теннисный корт с баскетбольным щитом и открытый бассейн.

Дом Курниковой и Иглесиаса в Майами Фото: enriqueiglesias.com

К поместью прилегает частная пристань звёздной пары. Здесь пришвартован их катер. Анна и Энрике обожают морские прогулки.

Спустя 4 года после переезда в новое шикарное поместье Анна и Энрике стали родителями пары близнецов – Николаса и Люси. А в январе 2020 года у них родилась младшая дочь Маша. Конечно, в таком огромном поместье детям и собакам звёздной пары есть где разгуляться, пошалить и похулиганить.

Одним из любимых мест для игр малышей является зелёная лужайка, расположенная между домом и теннисным кортом. Родители ставят там качели, домики и другие приспособления для детских забав.

С террасы и из окон огромного дома, открывается потрясающий вид на залив Бискейн.

Вообще открытая терраса на первом этаже с видом на залив и бассейн – одно из любимых мест Анны Курниковой в доме. Здесь она не только перекусывает, но и занимается спортом.

Однако поддерживать форму бывшая теннисистка может не только на террасе, на корте, но и в прекрасно оборудованном тренажёрном зале.

Всего в доме пять спален и столько же ванных комнат. Анна любит здесь фотографироваться.

Большая гостиная – место для просмотра кинофильмов и спортивных телетрансляций. Энрике – страстный футбольный болельщик, как любой испанец. Анна, конечно, не отстаёт от него. И как они не поссорились в 2018 году во время знаменитого матча чемпионата мира Россия – Испания?

Как однажды рассказала российская теннисистка Светлана Кузнецова, которая была в гостях у Курниковой, Анна сама всё делает по дому, ходит на рынок за продуктами и прекрасно готовит. Поэтому кухня и столовая, конечно же, — это место притяжения всех домочадцев.

Характерной особенностью дома является облицовка из серого камня. А для декора внутреннего интерьера использованы белые, кремовые и коричневые цвета.

Анна и Энрике время от времени выкладывают в свои соцсети фото и видео о себе и детях, которые сняты в основном в их шикарном особняке.