Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Риме

21-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла обыграть 47-ю ракетку мира Сару Соррибес-Тормо в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Счёт — 3:6, 6:1, 5:7.
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Встреча продолжалась 2 часа и 22 минуты. За это время россиянка реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов, допустила 15 двойных ошибок и не сделала ни одного эйса. Испанка допустила всего две двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. В следующем раунде соревнований Соррибес-Тормо встретится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия).
Ранее стало известно, что 46-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова получила травму левой ноги во время матча второго круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В игре с американкой Даниэль Коллинз российская спортсменка подвернула ногу. Её соперница оказала поддержку и поднесла Блинковой воду и полотенце.
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