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Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Риме

Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Риме
Анастасия Павлюченкова
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21-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла обыграть 47-ю ракетку мира Сару Соррибес-Тормо в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Счёт — 3:6, 6:1, 5:7.

Рим (ж). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 12:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		1 7
         
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо

Встреча продолжалась 2 часа и 22 минуты. За это время россиянка реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов, допустила 15 двойных ошибок и не сделала ни одного эйса. Испанка допустила всего две двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. В следующем раунде соревнований Соррибес-Тормо встретится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия).

Ранее стало известно, что 46-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова получила травму левой ноги во время матча второго круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В игре с американкой Даниэль Коллинз российская спортсменка подвернула ногу. Её соперница оказала поддержку и поднесла Блинковой воду и полотенце.

Расписание турнира WTA-1000 в Риме
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