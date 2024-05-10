Бублик не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Риме

Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Риме. В двух сетах сильнее, чем 17-я ракетка мира, оказался португальский теннисист, 53-я ракетка мира Нуну Боржеш. Счёт — 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Бублик реализовал три из пяти брейк-пойнтов, допустил 16 невынужденных ошибок и сделал семь эйсов. Боржеш выполнил только один эйс, реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов, а также допустил одну двойную ошибку. В следующем круге португалец встретится с победителем противостояния Таллон Грикспор (Нидерланды) — Франческо Пассаро (Италия).

Турнир в Риме проходит с 8 по 19 мая. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 7,8 млн. Его действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл датчанина Хольгера Руне.