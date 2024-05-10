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Бублик не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Риме

Бублик не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Риме
Александр Бублик
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Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Риме. В двух сетах сильнее, чем 17-я ракетка мира, оказался португальский теннисист, 53-я ракетка мира Нуну Боржеш. Счёт — 6:4, 6:4.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 12:10 МСК
Нуну Боржеш
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Бублик реализовал три из пяти брейк-пойнтов, допустил 16 невынужденных ошибок и сделал семь эйсов. Боржеш выполнил только один эйс, реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов, а также допустил одну двойную ошибку. В следующем круге португалец встретится с победителем противостояния Таллон Грикспор (Нидерланды) — Франческо Пассаро (Италия).

Турнир в Риме проходит с 8 по 19 мая. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 7,8 млн. Его действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл датчанина Хольгера Руне.

Турнирная сетка «Мастерса» в Риме
Расписание «Мастерса» в Риме
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