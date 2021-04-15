Рублёв добрался до Надаля! Россиянин – в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Россиянин Андрей Рублёв впервые в карьере пробился в четвертьфинал на грунтовом «Мастерсе». Теперь за путёвку в 1/2 финала он сразится с Королём грунта Рафаэлем Надалем.

Для Андрея Рублёва, как и для большинства топ-теннисистов «Мастерс» в Монте-Карло – это первый грунтовый турнир в сезоне, поэтому времени на раскачку нет – игровую форму приходится набирать уже по ходу престижного турнира, от матча к матчу. А соперники всё сложнее и неуступчивее. Как высоко сеяный россиянин начал борьбу со 2-го круга. Его первым соперником оказался 84-й номер мировой классификации – итальянец Сальваторе Карузо, пробившийся в основную сетку через квалификации. Рублёв уверенно с ним разобрался в двух сетах за 1 час 9 минут – 6:3, 6:2. А вот дальше на пути Андрея к четвертьфиналу встал испанец Роберто Баутиста-Агут – один из самых неудобных соперников для россиян, входящих в топ-30.

Пока Медведев борется с коронавирусом, Надаль и Рублёв примеряются к его 2-му месту По итогам «Мастерса» в Монте-Карло Рафаэль может обогнать Даниила в рейтинге 52 недель ATP, а Рублёв – в чемпионской гонке.

Достаточно вспомнить, что с Даниилом Медведевым испанец провёл три матча и во всех одержал победу, причём последний раз – в четвертьфинале «Мастерса» в Майами-2021. С Кареном Хачановым у Роберто тоже положительный счёт личных встреч – 5-2, в том числе Баутиста-Агут нанёс Карену поражения на Australian Open и Уимблдоне-2019, а также в последней их встрече на «Мастерсе» в Цинциннати-2020. Что же касается Рублёва, то он до встречи в Монте-Карло-2021 проиграл испанцу 3 поединка из пяти. В последний раз это было в полуфинале ATP-500 в Дохе-2021.

Андрей начал поединок третьего круга неудачно, позволив Баутиста-Агуту сразу же повести с брейком – 3:0 и 4:1. Стоит отметить, что матч проходил в условиях вечерней прохлады – члены команд теннисистов и сервисмены соревнований были тепло одеты. В 7-м гейме Андрею удалось прибавить и взять подачу соперника. В концовки партии россиянин добился ещё одного брейка, но тут же не подал на сет. И всё же тай-брейк остался за Рублёвым – 7:6 (7:2) за 1 час 4 минуты.

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Однако, несмотря на поражение в первом сете, Роберто не собирался сражаться. Он начал играть более агрессивно и внимательно, вынуждая Рублёва делать ошибки. Испанец повёл с двумя брейками – 4:1. Ему оставалось лишь спокойно играть на своей подаче и довести партию до победы. Но нет. Андрей включил дополнительные обороты, причём он играл и активно, и при этом надёжно, в том числе и в длительных розыгрышах. В результате россиянин отыграл оба брейка – 4:4. Дело шло к тай-брейку, как вдруг Рублёв провалил свой гейм и позволил сопернику подать на сет.

Третья партия получилась такой же упорной и напряжённой, как предыдущие две. Рублёв впервые за матч начал сет с брейка – 3:0, но потом упустил это преимущество – 3:2, и снова россиянину пришлось подбирать ключи к подаче соперника. Потрясающие затяжные розыгрыши следовали один за другом. Теннисисты показывали чудеса стойкости, выносливости. В 6-м гейме Андрей снова оказался впереди с брейком – 4:2, а затем дважды удержал свою подачу – 7:6, 5:7, 6:3 за 2 часа 45 минут борьбы.

Эта победа над Баутиста-Агутом позволила Андрею пробиться в четвертьфинал – впервые он дошёл до столь высокой стадии на грунтовом «Мастерсе». Теперь соперник Рублёва – сам Король грунта Рафаэль Надаль. Кстати, на трибуне за поединком россиянина и Роберто наблюдал тренер Рафы – Карлос Мойя. Если вдруг Андрею в пятницу удастся одержать верх над 11-кратным победителем этого турнира, то наш теннисист обгонит в Чемпионской гонке ATP ещё одного россиянина – Даниила Медведева и станет вторым. А в случае выхода в финал Рублёв обгонит ещё и лидера сезона-2021 Новака Джоковича. Кстати, Надаль тоже ведёт заочную борьбу с Медведевым, который не участвует в турнире из-за положительного теста на коронавирус. Если испанец пробьётся в финал, то он отберёт у Даниила звание второй ракетки мира.

Очки по раундам на «Мастерсе» в Монте-Карло в зачёт Чемпионской гонки ATP

В другой половине сетки Монте-Карло есть ещё один теннисист, который в Чемпионской гонке ATP имеет шансы обогнать и Медведева, и Джоковича. Стефаносу Циципасу, чтобы оказаться впереди Даниила, надо стать финалистом Монте-Карло. Ну а в случае завоевания титула грек с русскими корнями станет лидером сезона-2021.