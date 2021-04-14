Пока Медведев борется с коронавирусом, Надаль и Рублёв примеряются к его 2-му месту

Россиянин Даниил Медведев, который сейчас сражается с коронавирусом, по итогам «Мастерса» в Монте-Карло рискует потерять своё второе место сразу в двух рейтингах – 52 недель ATP и Чемпионской гонке – 2021. Главные претенденты – Рафаэль Надаль, Андрей Рублёв и Стефанос Циципас. Причём Надаль и Рублёв могут помешать друг другу, если встретятся в четвертьфинале.

Перед «Мастерсом» в Монте-Карло Даниил Медведев возглавлял список преследователей Новака Джоковича в борьбе за лидерство в Чемпионской гонке ATP, по результатам которой 8 лучших теннисистов сезона примут участие в Итоговом чемпионате. Россиянин отставал от серба всего на 10 очков. Также при различных исходах соревнований обогнать Новака могли ещё Андрей Рублёв, Стефанос Циципас, Хуберт Хуркач и Аслан Карацев.

Кроме того, в случае успешного выступления в Монако Медведев мог сократить отставание от Джоковича и в рейтинге 52 недель. Но вначале россиянину нужно было защитить 360 очков за полуфинал розыгрыша-2019. Однако все расклады спутал положительный результат теста на коронавирус, который Даниил получил ещё до начала турнира, после чего ушёл на самоизоляцию и выбыл из борьбы. Так положение в рейтинге Медведева теперь стало зависеть всецело от результатов его соперников.

Даниила Медведева настиг коронавирус! Борьба с Джоковичем теперь отходит на второй план Россиянин сдал положительный тест на коронавирус перед «Мастерсом» в Монте-Карло. А ведь он боролся за 1-е место сразу в двух рейтингах.

Уже на стадии второго круга из сетки выбыли победитель недавнего «Мастерса» в Майами Хуберт Хуркач из Польши и дебютант турнира в Монте-Карло Аслан Карацев. Так число преследователей Джоковича в Чемпионской гонке ATP сократилось до двух теннисистов – Рублёва и Циципаса. Причём Стефанос Циципас как раз и обыграл Карацева в двух сетах. Также в двух партиях справились с соперниками Рублёв и Джокович, и все трое – Стефанос, Андрей и Новак – уже пробились в 1/8 финала. Если Рублёв продвинется по сетке ещё на два раунда, то он сможет обогнать Медведева (см.таблицу).

Очки по раундам на «Мастерсе» в Монте-Карло

Циципасу, чтобы опередить Даниила, надо стать финалистом. Что касается первого места Джоковича, то многое будет зависеть от того, как он выступит сам. Если Новак проиграет на стадии 3-го круга или 1/4 финала, то Рублёву будет достаточно выхода в финал. Стефаносу же необходим титул. Кстати, по сетке серб и грек могут сойтись в полуфинале и в очном споре устранить конкурента. А вот с Рублёвым Джокович находится в разных половинах сетки и теоретически они могут сойтись только в финале. В этом случае помимо титула они разыграют в решающем матче ещё и лидерство в Чемпионской гонке.

Положительный тест на коронавирус испортил Даниилу и ситуацию в рейтинге 52 недель ATP. Россиянин проводит в статусе 2-й ракетки мира пятую неделю подряд, и сейчас по итогам Монте-Карло Надаль может отобрать эту позицию у россиянина. Рафаэль, как и Даниил, в 2019 году был в Монако полуфиналистом, и сейчас ему необходимо, прежде всего, защитить эти 360 очков. Перед стартом соревнования между испанцем и россиянином была разница в рейтинге тоже 360 очков, но у Даниила из-за пропуска турнира сгорит половина этой суммы – 180. И если Рафаэль пройдёт на круг дальше, чем в прошлый раз – станет финалистом, то прибавки в 240 баллов ему будет достаточно, чтобы обогнать Медведева и вернуть себе 2-е место в рейтинге 52 недель ATP. Интересно, что на стадии 1/4 финала Надаль и Рублёв могут сойтись по сетке, и тогда в очной борьбе кто-то из них устранит одного из преследователей Даниила, но в разных рейтингах.

Так что пока Даниил Медведев борется с коронавирусом, Надаль, Рублёв ну и Циципас примеряются к его 2-му месту, причём сразу в двух рейтингах. В 1/8 финала Надаль встретится с Григором Димитровым, Рублёв – с Роберто Баутиста-Агутом, а Циципас – с Кристьяном Гарином. Не стоит забывать и о лидере обоих рейтингов Новаке Джоковиче. Ему в четверг будет противостоять британец Даниэль Эванс.