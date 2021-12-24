Шикарные красотки! Как выглядят самые эффектные подруги и жёны звёзд тенниса

Новый год не за горами. В этой предпраздничной суете самое время внести в серьёзный деловой настрой чуточку легкомыслия и немного пошалить. Предлагаем подборку самых шикарных и эффектных подружек и жён звёзд тенниса.

Немец Александр Зверев провёл лучший сезон в карьере. Он не только выиграл золото Олимпиады, завоевал титул на Итоговом чемпионате ATP и впервые в карьере победил сразу на 6 турнирах. В личной жизни Саши тоже произошли крупные изменения. Весной бывшая подруга теннисиста – Бренда Патеа – родила ему дочь. А ещё он представил свою новую девушку. Новой спутницей Зверева стала 32-летняя София Томалла. Она известная телеведущая, актриса и модель, успела побывать замужем за музыкантом Энди Ла-Плагуа. А ещё несколько лет она встречалась с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Кстати у Софии очень много подписчиков в «Инстаграме» — 1,36 млн человек – почти столько же, как у самого Александра (1,56 млн).

Одна из самых смелых подружек теннисистов – Эухения Де Мартино – уже несколько лет сопровождает аргентинца Диего Шварцмана, несмотря на свою собственную карьеру модели. Эухения – амбассадор нескольких косметических компаний, а также вместе с Диего является соосновательницей своего бренда одежды.

Ещё один аргентинский теннисист – Гидо Пелья – отхватил себе не менее горячую красотку. Стефани Демнер – модель, актриса, телеведущая и блоггер. Она очень активно ведёт свои соцсети и уже набрала 1,34 млн подписчиков в «Инстаграме». До Пельи она встречалась в 2010-2012 годах с чемпионом US Open – 2009 Хуан-Мартином дель Потро. Но Стефани и Хуан-Мартин расстались с большим скандалом из-за измены теннисиста. Демнер является амбассадором сразу нескольких известных брендов, которые она активно рекламирует.

Невесте венгра Мартона Фучовича – Анетт Бёсёрменьи – 30 лет. Молодые люди встречаются с 2016 года, спустя год Мартон сделал своей девушке предложение, но до свадьбы до сих пор дело пока не дошло. Анетт – известный в Венгрии кулинар, модель и одновременно с этим дизайнер интерьеров.

Жена американца Джека Сока – Лора – раньше имела отношение к спорту. Она много лет занималась танцами, а потом 7 лет вместе со своей сестрой Кортни входила в группу поддержки команды НБА «Шарлотт Хорнетс». Сейчас у этих красоток есть собственный бутик. Сёстры являются хозяйками и одновременно моделями одежды и аксесуаров. А ещё спутница Сока была победительницей конкурса «Мисс Северная Каролина» 2019 года.

Но звёзды тенниса в качестве спутниц выбирают не только длинноногих моделей. Часто подругами и жёнами теннисистов становятся их коллеги по туру. Итальянец Фабио Фоньини уже несколько лет счастлив в браке с чемпионкой US Open – 2015 Флавией Пеннеттой. Они поженились в 2016-м, и сейчас у пары трое детей. Флавия по-прежнему в отличной форме, но в тур возвращаться не собирается.

В 2021 году сыграла свадьбу самая яркая пара тура – Элина Свитолина и Гаэль Монфис. Молодые встречались несколько лет – то расставались, то опять сходились. За их отношениями можно было наблюдать в совместном аккаунте в «Инстаграме». Весной Гаэль сделал Элине предложение, а в июле они сыграли шикарную свадьбу в Швейцарии.

Итальянец Маттео Берреттини, который обосновался в этом году в топ-10 и дошёл до финала Уимблдона, уже несколько лет встречается с австралийкой хорватского происхождения Айлой Томлянович. Для самой теннисистки это тоже один из лучших сезонов в карьере. Она впервые пробилась в 1/4 финала турнира «Большого шлема» — произошло это тоже на Уимблдоне.

Австралиец Алекс де Минор встречается с британкой Кэйти Бултер. Сейчас она занимает 149-е место в рейтинге WTA и даже не попадает в основную сетку Australian Open. Лучший её результат – 82-е место. Но Кэйти всего 25, так что результаты ещё могут появиться.

Занималась теннисом долгое время и новая подруга болгарина Григора Димитрова – россиянка Лолита Османова. Дочь олигарха Эльдара Османова давно проживает в Монако, а резидентом этого княжества является Григор Димитров. Напомним, в 2013-2015 годах Григор встречался с Марией Шараповой, затем состоял в отношениях с певицей Николь Шерзингер. Известная телезвезда Виктория Боня рассказала в российских СМИ, что тоже встречалась с Димитровым, а потом якобы ей дорогу перешла Лолита.

Ближайший турнир «Большого шлема» пройдёт с 17 по 30 января 2022 года в Мельбурне – Australian Open.