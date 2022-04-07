Тренер Серены нашёл новую подопечную! Знаменитая американка уже не вернётся на корт?

Последний официальный матч знаменитая американка Серена Уильямс сыграла на Уимблдоне-2021. Тогда она снялась по ходу первого сета в поединке с белоруской Александрой Саснович при счёте 3:3. С тех пор Серена занималась только своими бизнес-инвестициями, выходила в свет, ну и не забывала про рекламу спонсоров. О тренировках и подготовке к турнирам, если судить по соцсетям 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», речи даже не шло. Всё это время её многолетний наставник Патрик Муратоглу давал комментарии на ТВ, работал по продвижению своей академии, консультировал некоторых известных игроков, включая Циципаса, Джоковича и Медведева. Однако полноценной тренерской работы у него не было. Ходили разные слухи, и вот наконец-то всё определилось. Патрик представил свою новую подопечную.

В своих соцсетях Патрик Муратоглу поспешил поделиться с подписчиками важной новостью: «Сегодня я начинаю новую главу в своей тренерской карьере. Я стал постоянным тренером Симоны Халеп. В последние восемь месяцев понял, насколько скучаю по тренерской работе. Это страсть всей моей жизни, и я чувствую, что мне ещё есть что дать в этом смысле. Симона потренировалась в моей академии перед турниром в Индиан-Уэллсе. В конце недели она спросила меня, могу ли я стать её тренером. Я невероятно уважаю её, но тогда этот вопрос не стоял. Прошло несколько недель. Я поговорил с Сереной Уильямс, и эта дверь открылась для меня — по крайней мере, на короткий срок, — чтобы поработать с кем-то ещё. Буду держать вас в курсе новостей».

Патрик Муратоглу с Симоной Халеп Фото: из личного архива Патрика Муратоглу

Судя по всему, Серена не собирается в ближайшее время возвращаться на корт. Напомним, после родов 1 сентября 2017 года американка больше не выиграла ни одного турнира «Большого шлема», хотя 4 раза добиралась до финалов. Уильямс мечтала повторить рекорд знаменитой австралийки Маргарет Корт – выиграть 24-й по счёту «Шлем». Однако с 2021 года результаты американки резко пошли на спад. На Australian Open она дошла до полуфинала, на «Ролан Гаррос» — до 4-го круга, а на Уимблдоне и вовсе снялась в первом раунде. С тех пор Серена нигде не выступала, но и не объявляла о завершении карьеры. У теннисистки несколько раз спрашивали об этом, но она уходила от ответа. В сентябре младшей, но самой титулованной из сестёр Уильямс исполнится 41 год. На данный момент она откатилась на 246-е место в рейтинге WTA. Вернётся ли она когда-нибудь на корт?

Что касается Патрика, то уже пару месяцев в туре блуждали слухи, что с грунтовой серии турниров он может стать одним из тренеров первой ракетки мира Новака Джоковича, особенно учитывая, что серб не так давно расстался со своим многолетним наставником Марианом Вайдой. Эти слухи подогревались тем фактом, что Джокович частенько тренируется в академии Муратоглу наряду с Циципасом, Медведевым, Павлюченковой и другими известными теннисистами. Однако Патрик в итоге принял другое решение – тренировать не первую ракетку мира в мужском разряде, а перезапустить карьеру экс лидера женского тура.

Румынская теннисистка Симона Халеп много лет тренировалась под руководством австралийского наставника Даррена Кэхилла. Благодаря этому сотрудничеству Симона стала первой ракеткой мира в октябре 2017 года, вышла в два финала «Шлема», а затем выиграла свой дебютный мэйджор — «Ролан Гаррос» — 2018. Симона и Даррен несколько раз расставались и вновь сходились. Но с начала сезона-2022 Халеп осталась без тренера. Всего за карьеру румынка завоевала 23 титула, в том числе два «Шлема», 64 недели была на вершине рейтинга WTA (11-й показатель в истории). Но на данный момент она уже откатилась на 20-ю позицию.

Симона Халеп Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

После полуфинала Индиан-Уэллса, где она уступила будущей чемпионке Иге Свёнтек, Халеп снялась с Майами и Чарльстона и должна будет сыграть первый турнир в Мадриде, уже под руководством Патрика Муратоглу.