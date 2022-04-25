Уютное гнёздышко за миллионы долларов. Дом и ранчо, где проведёт беременность Шарапова

В день своего 35-летия самая титулованная теннисистка России Мария Шарапова сообщила, что ждёт ребенка. Как и все будущие мамы, знаменитая чемпионка уже вовсю вьёт уютное гнездышко, где вскоре поселится её наследник или наследница. Тем более, что обустраивать детскую комнату есть где – Шарапова владеет шикарным домом в Лос-Анджелесе и потрясающим ранчо недалеко от океана.

Свой дом в японском стиле, который расположен в одном из самых престижных районов Калифорнии, Мария Шарапова закончила обустраивать в 2019 году – незадолго до объявления о завершении карьеры. По словам теннисистки, деталями дизайна дома она занималась сама. Конечно, над ним работали профессиональные архитекторы и дизайнеры, но окончательные решения по всем вопросам утверждала Шарапова. Так что дом и всё пространство в нём выглядят именно так, как хотела россиянка.

Мария Шарапова так гордится своим творчеством, что согласилась провести видео-экскурсию для всех желающих и рассказала во всех подробностях об особенностях дизайна: «У входа вас встречает сосна и специально сделанный фонтан. Затем вы попадаете под высокий потолок, дающий много света и пространства. Здесь вы ощущаете себя на пляже.

Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Мне нравится ощущать себя одновременно внутри дома и на улице. Свет придаёт дому особую атмосферу. В моём предыдущем доме было много цветных произведений искусства: зелёных, розовых. Стены этого дома состоят из бетона.

Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Из-за этого постройка заняла так много времени, почти 3 года. Я думала, что все картины переедут в новый дом. Но здесь их не так много. Бетон сам по себе – произведение искусства. Я часто покупаю скульптуры. Например – это кресло из 1960-х.

Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Японская дверь служит столешницей. Картина меняет свет.

Мария Шарапова Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Обычно бассейн находится далеко от дома, во дворе. Но я хотела видеть воду из окна кухни. Здесь находится небольшой газон. Я не хотела ничего формального. Так что здесь диваны с подушками вместо стульев. Эта лампа сделана на заказ специально для этого дома. Я увидела её в отеле и заказала работу у художника. Наблюдать за его работой было удивительно.

Мария Шарапова Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Здесь мы готовим себе пищу. Я говорю «мы», потому что сама я редко готовлю, потому что постоянно в разъездах. Кухня находится в большом открытом пространстве, чтобы не разделять гостей и того, кто в данный момент готовит».

Мария Шарапова Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Но огромный дом в Лос-Анджелесе – это не вся недвижимость Шараповой. В 2020 году 5-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» приобрела потрясающее ранчо недалеко от океана. По некоторым данным, его стоимость $ 9 млн. Ранчо находится близ Санта-Барбары и занимает 5 акров земли. Это около 2 гектаров или 200 соток.

Большой зал в доме с деревянным потолком Фото: EVREALESTATE

Главный дом оформлен в балийском стиле с открытыми деревянными потолками, спальней, ванной комнатой, другими жилыми помещениями и красивой каменной террасой с видом на океан.

На улице плетёные кресла с видом на океан Фото: EVREALESTATE

К дому примыкает скрытая густым покровом пышной листвы отдельная студия, которая может стать личным кабинетом и мастерской для художника.

Гостевой дом с двухсекционной входной дверью оформлен в голландском стиле. Задняя дверь ведёт в просторный каменный внутренний дворик. Там, пройдя по холмистой лужайке, можно спуститься вниз с горы прямо на пляж.

Домик с креслами на лужайке Фото: EVREALESTATE

На ранчо помимо строений есть специальное место для барбекю, сад с розами, лавандой и жасмином, даже бамбуковая роща, больше похожая на тропические джунгли.

Сад у дома Марии Шараповой Фото: EVREALESTATE

Ну и главная изюминка – вид на океан и горы, который открывается с вершины холма.

Вид на океан Фото: EVREALESTATE

Согласно данным экспертов недвижимости, дом в Лос-Анджелесе и ранчо Шараповой могут стоить около $ 20 млн. Добавим, что по подсчётам «Форбс», Шарапова за свою теннисную карьеру заработала $ 325 млн. Причём только призовых – $ 38 777 962, а всё остальное составили рекламные и профессиональные контракты.