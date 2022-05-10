Будет ли Медведев посеян на «Ролан Гаррос» под 1-м номером? И как Джокович может помешать

Россиянин Даниил Медведев имел шансы 9 мая стать первой ракеткой мира. Для этого сербу Новаку Джоковичу нужно было проиграть в стартовом матче на «Мастерсе» в Мадриде. Однако серб этот барьер успешно преодолел и добрался до полуфинала. На этом его турнирный путь завершился – серб уступил в тяжёлых трёх сетах 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу. А вот если бы Джокович его победил, а ещё лучше – взял бы титул, то гарантировал бы себе 1-й номер посева на «Ролан Гаррос». Теперь же за эту единичку ещё нужно посражаться. Рассмотрим расклады.
По итогам Мадрида был обновлён рейтинг 52 недель ATP. Новак Джокович по-прежнему лидирует – его показатель теперь 8260 очков. Медведев отстаёт от него на 270 баллов – 7990. Вся первая пятёрка сохранила свои позиции – далее располагаются Зверев, Надаль и Циципас. А вот триумфатор Мадрида Карлос Алькарас взлетел на 3 места и впервые стал 6-й ракеткой мира. На одну строчку поднялся и четвертьфиналист Андрей Рублёв, ставший 7-м.
1. Новак Джокович (Сербия) – 8260 очков
2. Даниил Медведев (Россия) – 7990
3. Александр Зверев (Германия) – 7020
4. Рафаэль Надаль (Испания) – 6435
5. Стефанос Циципас (Греция) – 5750
6 (+3). Карлос Алькарас (Испания) – 4773
7 (+1). Андрей Рублёв (Россия) – 4115
8 (-2). Маттео Берреттини (Италия) – 3895
9 (+1). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3760
10 (-3). Каспер Рууд (Норвегия) – 3760
...24 (+2). Карен Хачанов (Россия) – 1620
...35 (-1). Аслан Карацев (Россия) – 1173.
На новой неделе уже стартовал крупный турнир в Риме, куда съехались почти все участники Мадрида, за исключением чемпиона Алькараса. Медведев, который продолжает восстанавливаться после операции, пропускает очередное соревнование на грунте, а вот Джокович уже узнал всех своих потенциальных соперников. Как высоко сеянный теннисист он пропускает первый круг, а во втором ему достался россиянин Аслан Карацев, победивший в стартовом матче южноафриканца Ллойда Джорджа Харриса. В третьем круге серб может сыграть с победителем пары Джере – Вавринка. В 1/4 финала из сеяных Новаку могут встретиться Феликс Оже-Альяссим (8) или аргентинец Диего Шварцман (12). Потенциальные соперники по полуфиналу для Джоковича – Рафаэль Надаль (3), Каспер Рууд (5), Хуберт Хуркач (11) и Денис Шаповалов (13). Из нижней половины сетки до финала могут дойти Александр Зверев (2), Стефанос Циципас (4), Андрей Рублёв (6), Янник Синнер (10).
Что же должен сделать Джокович в Риме, чтобы 16 мая остаться лидером мирового рейтинга и получить 1-й номер посева на «Ролан Гаррос»?
Дело в том, что как раз через неделю у Новака сгорит 600 очков за финал Рима-2021. Медведев же год назад проиграл уже на старте Аслану Карацеву и набрал только 10 баллов. В итоге разница между Даниилом и Новаком будет уже 320 очков в пользу россиянина. Чтобы её ликвидировать, сербу нужно дойти в Риме-2022 как минимум до полуфинала (360 очков).
Очки, которые сгорят у Джоковича и Медведева до начала «Ролан Гаррос»
|дата
|Джокович
|Медведев
|дельта
|9.5
|очки
|8260
|7990
|270
|16.5
|Рим-19-21
|-600
|-10
|остаток
|7660
|7980
|-320
|23.5
|Женева/Лион-19-21
|остаток
|7660
|7980
|-320
Если Джокович справится с этой задачей, то он обеспечит себе 1-й номер посева на «Ролан Гаррос». Но это ещё не значит, что в Париже он будет играть в статусе 1-й ракетки мира. Ведь за неделю до Открытого чемпионата Франции в Женеве пройдёт турнир ATP-250, и на него уже получил уайлд-кард Медведев. В случае победы в Швейцарии Даниил получит 250 очков, и тогда в рейтинге от 23 мая он может опередить серба и как минимум в течение двух недель «Ролан Гаррос» являться лидером мирового рейтинга. Чтобы исключить такую возможность, Новаку необходимо в Риме дойти на круг дальше – не до 1/2 финала, а как минимум до решающего матча.
Но Джоковичу стоит опасаться не только Медведева. Идущий на 3-м месте Зверев сейчас отстаёт от Новака на 1240 очков. А 16 мая разница между ними сократится до 820 очков. И если Зверев завоюет титул (1000), а Новак не пройдёт при этом дальше 3-го круга (90), то, кроме Медведева, серба разом обгонит и Александр. Вот так за две недели до Открытого чемпионата Франции обострилась борьба за лидерство в мировом рейтинге.
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