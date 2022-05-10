Будет ли Медведев посеян на «Ролан Гаррос» под 1-м номером? И как Джокович может помешать

Россиянин Даниил Медведев имел шансы 9 мая стать первой ракеткой мира. Для этого сербу Новаку Джоковичу нужно было проиграть в стартовом матче на «Мастерсе» в Мадриде. Однако серб этот барьер успешно преодолел и добрался до полуфинала. На этом его турнирный путь завершился – серб уступил в тяжёлых трёх сетах 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу. А вот если бы Джокович его победил, а ещё лучше – взял бы титул, то гарантировал бы себе 1-й номер посева на «Ролан Гаррос». Теперь же за эту единичку ещё нужно посражаться. Рассмотрим расклады.

По итогам Мадрида был обновлён рейтинг 52 недель ATP. Новак Джокович по-прежнему лидирует – его показатель теперь 8260 очков. Медведев отстаёт от него на 270 баллов – 7990. Вся первая пятёрка сохранила свои позиции – далее располагаются Зверев, Надаль и Циципас. А вот триумфатор Мадрида Карлос Алькарас взлетел на 3 места и впервые стал 6-й ракеткой мира. На одну строчку поднялся и четвертьфиналист Андрей Рублёв, ставший 7-м.

На новой неделе уже стартовал крупный турнир в Риме, куда съехались почти все участники Мадрида, за исключением чемпиона Алькараса. Медведев, который продолжает восстанавливаться после операции, пропускает очередное соревнование на грунте, а вот Джокович уже узнал всех своих потенциальных соперников. Как высоко сеянный теннисист он пропускает первый круг, а во втором ему достался россиянин Аслан Карацев, победивший в стартовом матче южноафриканца Ллойда Джорджа Харриса. В третьем круге серб может сыграть с победителем пары Джере – Вавринка. В 1/4 финала из сеяных Новаку могут встретиться Феликс Оже-Альяссим (8) или аргентинец Диего Шварцман (12). Потенциальные соперники по полуфиналу для Джоковича – Рафаэль Надаль (3), Каспер Рууд (5), Хуберт Хуркач (11) и Денис Шаповалов (13). Из нижней половины сетки до финала могут дойти Александр Зверев (2), Стефанос Циципас (4), Андрей Рублёв (6), Янник Синнер (10).

Что же должен сделать Джокович в Риме, чтобы 16 мая остаться лидером мирового рейтинга и получить 1-й номер посева на «Ролан Гаррос»?

Дело в том, что как раз через неделю у Новака сгорит 600 очков за финал Рима-2021. Медведев же год назад проиграл уже на старте Аслану Карацеву и набрал только 10 баллов. В итоге разница между Даниилом и Новаком будет уже 320 очков в пользу россиянина. Чтобы её ликвидировать, сербу нужно дойти в Риме-2022 как минимум до полуфинала (360 очков).



Очки, которые сгорят у Джоковича и Медведева до начала «Ролан Гаррос»

дата Джокович Медведев дельта 9.5 очки 8260 7990 270 16.5 Рим-19-21 -600 -10 остаток 7660 7980 -320 23.5 Женева/Лион-19-21 остаток 7660 7980 -320

Если Джокович справится с этой задачей, то он обеспечит себе 1-й номер посева на «Ролан Гаррос». Но это ещё не значит, что в Париже он будет играть в статусе 1-й ракетки мира. Ведь за неделю до Открытого чемпионата Франции в Женеве пройдёт турнир ATP-250, и на него уже получил уайлд-кард Медведев. В случае победы в Швейцарии Даниил получит 250 очков, и тогда в рейтинге от 23 мая он может опередить серба и как минимум в течение двух недель «Ролан Гаррос» являться лидером мирового рейтинга. Чтобы исключить такую возможность, Новаку необходимо в Риме дойти на круг дальше – не до 1/2 финала, а как минимум до решающего матча.

Но Джоковичу стоит опасаться не только Медведева. Идущий на 3-м месте Зверев сейчас отстаёт от Новака на 1240 очков. А 16 мая разница между ними сократится до 820 очков. И если Зверев завоюет титул (1000), а Новак не пройдёт при этом дальше 3-го круга (90), то, кроме Медведева, серба разом обгонит и Александр. Вот так за две недели до Открытого чемпионата Франции обострилась борьба за лидерство в мировом рейтинге.