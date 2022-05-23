В 1968-м революция в Париже едва не отменила «Ролан Гаррос». Протестующие жгли автомобили

Первый «Шлем» в Открытой эре на фоне забастовок

Испуганная советская теннисистка Ольга Морозова и две её подруги метнулись с улицы в ближайшее кафе и затаили дыхание. За окном разъярëнная парижская толпа перевернула автомобиль, участники беспорядков стали извлекать камни из мостовой и выкладывать вокруг машины. Из-за перекрестка появился отряд полицейских в касках и со щитами. Так в мае 1968-го в Париже начались демонстрации против реформы университетского образования. Спустя несколько дней к протесту студентов присоединились другие недовольные политикой правительства генерала Шарля де Голля слои общества. Страну охватила массовая забастовка с участием 10 млн человек.

Студент бросает брусчатку в полицейских Фото: Getty Images

«Хозяин кафе предположил, что сейчас начнётся бойня, выбьют стекла, и посоветовал бежать через запасной выход. На улице в голову ударил запах гари и слезоточивого газа. Сирены заглушали крики людей, но страха не было – я ощутила себя участницей студенческих волнений в Париже», – рассказала Морозова в книге «Только теннис». События совпали с проведением «Ролан Гаррос» – турнир оказался в самом пекле протестов, едва не переросших в гражданскую войну.

Мэйджор в Париже той весной символизировал начало Открытой эры – «Шлем» стал первым, к участию в котором допустили не только любителей, но и профессионалов. Для этого организаторам даже пришлось увеличить призовой фонд до внушительных по тем временам 100 тысяч франков (эквивалент нынешних $ 140 тысяч). За пять дней до старта напряжённая обстановка в столице едва не вынудила организаторов отменить соревнования, но после совещания с силовыми структурами теннисистам разрешили выйти на корты.

Пустые прилавки, дефицит бензина, ночующие на трибунах фанаты

Дорога на турнир стала настоящим испытанием для игроков. Ещё одна прославленная советская теннисистка Анна Дмитриева прилетела из Москвы в Брюссель, а уже оттуда на автобусе – в Париж. «Когда мы выгрузились, то не могли поймать такси. От площади Инвалидов до нашего отеля было близко, поэтому таксисты не хотели ехать, мы их едва уговорили. Позже выяснилось, это были последние такси по Парижу: в городе не стало бензина. Прилавки в магазинах опустели, началась страшная паника», – вспоминает в книге «Играй в свою игру» Дмитриева.

Спасатели уносят с улицы пострадавшего Фото: Getty Images

Румынский теннисист Ион Цириак тоже добирался во Францию через Бельгию, но на попутке. Водитель высадил его в 100 км от Парижа – оставшийся путь теннисист покрыл на взятом в аренду велосипеде. Южноафриканец Эйб Сегал прибыл в Женеву, там купил Ford Mustang и забил канистрами с бензином. Горючего хватило не только на путешествие, но и на первую неделю турнира в Париже. Не столь романтичной и очень дорогостоящей выдалась поездка у Клиффа Ричи. Американец прилетел в Люксембург, а оттуда 380 км ехал на такси.

И всё же добраться в Париж посчастливилось не всем. Мужская сетка не досчиталась таких топов, как Артур Эш, Стэн Смит, Маноло Сантана и Ян Кодеш. У женщин главной потерей стало отсутствие не успевшей набрать форму после родов Маргарет Корт. Зато публика насладилась игрой многократных победителей «Шлемов» Рода Лэйвера и Кена Розуэлла – последние годы они не выступали на главных турнирах планеты из-за ухода в профессионалы. Опасения организаторов в недостаточной посещаемости «Ролан Гаррос» не оправдались: турнир собрал 120 тысяч болельщиков, что было втрое больше, чем на предыдущем турнире.

Последствия битвы студентов и полицейских на улицах Парижа Фото: Roland Garros

Одной из причин высокой явки стала хорошая охрана спорткомплекса – здесь люди чувствовали себя в безопасности и делились последними новостями. Однажды судья на трибунах потребовал болельщиков сделать радиоприемник потише во время выступления де Голля. Фанатам разрешали ночевать на трибунах – в заваленном мусором и хламом Париже не работал общественный транспорт, орудовали бандиты и мародеры.

$ 2700 за титул, отыгрыш в финале со счёта 5:7, 1:4, крах президента де Голля

В зависимости от обстановки на улицах теннисисты несколько раз меняли отели, спали очень чутко и вздрагивали от малейшего громкого звука. Чемпион в мужском одиночном разряде Кен Розуэлл, победивший в финале в четырех сетах Лэйвера, признался, что несколько месяцев отходил от полученного в Париже стресса. За свою победу на турнире австралиец заработал $ 2700. Для сравнения, главный титул «Ролан Гаррос» в нынешнем сезоне будет «стоить» € 2,2 млн.

Кен Розуэлл на торжественной церемонии в честь 50-летия со дня победы на «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

В женском разряде сенсационно воспарила Нэнси Ричи. В решающем матче американка горела двукратной победительнице Парижа Энн Джонс из Великобритании со счётом 5:7, 1:4, но перевернула игру и взяла трофей. «На следующий день после финала протесты прекратились. Заработали телефоны, и я смогла позвонить родителям в Даллас и сообщить им о победе. Потрясающий момент!» – сияла Ричи. За победу девушка получила малюсенький трофей, который вдвое меньше вручаемого сегодня, а также была вынуждена отказаться от призовых — $ 1,5 тысячи. На турнире она выступала в статусе любителя, получая $ 25 суточных от USTA.

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 1968 Нэнси Ричи Фото: Roland Garros

Майские события 1968 года во Франции вошли в историю под названием «Красный май», привели к смене правительства и отставке монополизировавшего власть президента де Голля. Очередная французская революция послужила импульсом к реформам в обществе. А прошедший в близких к боевым условиям теннисный турнир продемонстрировал важную и очень ценную особенность: красота и сила спорта состоит в том, что он выше политики.