Четыре «баранки» в Париже! Дарья Касаткина оказалась в одной компании с 1-й ракеткой мира

На кортах «Ролан Гаррос» в четверг отличилась россиянка Дарья Касаткина. Она оказалась в одной компании с 1-й ракеткой мира и ещё двумя теннисистками, кто навесил соперницам «баранки». Но обо всём по порядку.

Итоги 5-го дня. 26 мая, четверг

В четверг на «Ролан Гаррос» завершался 2-й круг в одиночном разряде. У мужчин играли в этот день представители нижней половины сетки. Даниил Медведев (2-й номер посева) постепенно набирает обороты на турнире. Вслед за аргентинцем Факундо Багнисом он справился в трёх сетах и с сербом Ласло Джере и вышел в третий раунд, где встретится с ещё одним представителем Сербии – Миомиром Кецмановичем.

Выбыли из сетки в этот день очередные сеяные теннисисты из, что называется, второго эшелона – Фрэнсис Тиафо (США, 24) и Николоз Басилашвили (Грузия, 22). Проиграли также белорус Илья Ивашко и казах Александр Бублик. Зато представители топ-12 посева пока все в деле. Каспер Рууд (8) в трёх сетах расправился с финном Руусувуори.

Непросто пришлось в четверг Андрею Рублёву (7), которому противостоял специалист игры на грунте Федерико Дельбонис из Аргентины. Теннисисты уже встречались на Уимблдоне-2021, и Андрей тогда победил в трёх сетах. Но это было на траве. Сейчас же левша Дельбонис справлялся, и временами весьма уверенно, с активной игрой россиянина. Аргентинцу удалось растянуть матч на четыре сета, но в концовке Рублёв его дожал – 6:3, 3:6, 6:2, 6:3. Дальше Андрею играть с ещё одним непростым «грунтовиком» — чилийцем Кристьяном Гарином.

Мужчины. 2-й круг



Рууд (Норвегия, 8) – Руусувори (Финляндия) – 6:3, 6:4, 6:2.

Медведев (Россия, 2) – Джере (Сербия) – 6:3, 6:4, 6:3.

Кецманович (Сербия, 28) – Бублик (Казахстан) – 4:6, 7:5, 6:2, 6:1.

Гоффен (Бельгия) – Тиафо (США, 24) – 3:6, 7:6, 6:2, 6:4.

Макдональд (США) – Басилашвили (Грузия, 22) – 6:3, 6:1, 6:4.

Гарин (Чили) – Ивашко (Беларусь) – 6:3, 7:6, 4:6, 6:3.

Рублёв (Россия, 7) – Дельбонис (Аргентина) – 6:3, 3:6, 6:2, 6:3.

Циципас (Греция, 4) – Коларж (Чехия, Q) – 6:3, 7:6, 6:7, 7:6.

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В женской сетке в этот день играли представительницы верхней половины, в которой во второй круг пробились все пять представительниц топ-10 посева. Но на сей раз в их рядах произошли потери – проиграли Каролина Плишкова (8) и Даниэль Коллинз (9). А учитывая, что в другой части сетки и вовсе не осталось никого из десятки, всего на турнире продолжают борьбу только три таких теннисистки – Ига Свёнтек (1), Паула Бадоса (3) и Арина Соболенко (7).

Играли в этот день и три россиянки. Екатерина Александрова (30), к сожалению, уступила румынке Ирине Бегу, а вот Вероника Кудерметова (29) и Дарья Касаткина (20) успешно справились с соперницами и вышли в 3-й круг. Причём Касаткина в одном из сетов навесила мексиканке Контрерас Гомес «баранку». Подобное в этот день удалось сделать ещё трём теннисисткам – 1-й ракетке мира Свёнтек, Елене Рыбакиной (16), представляющей Казахстан и француженке Ализе Корне. Так что наша Дарья Касаткина оказалась в отличной компании.

Женщины. 2-й круг



Жанжан (Франция, WC) – Плишкова (Чехия, 8) – 6:2, 6:2.

Кудерметова (Россия, 29) – Крунич (Сербия, Q) – 6:3, 6:3.

Бегу (Румыния) – Александрова (Россия, 30) – 6:7, 6:3, 6:4.

Пегула (США, 11) – Калинина (Украина) – 6:1, 5:7, 6:4.

Бадоса (Испания, 3) – Юван (Словения) – 7:5, 3:6, 6:2.

Касаткина (Россия, 20) – Контрерас Гомес (Мексика, Q) – 6:0, 6:3.

Рыбакина (Казахстан, 16) – Волынец (США, WC) – 6:4, 6:0.

Джорджи (Италия, 28) – Путинцева (Казахстан) – 6:3, 7:5.

Свёнтек (Польша, 1) – Риске (США) – 6:0, 6:2.

Соболенко (Беларусь, 7) – Бренгл (США) – 6:1, 6:3.

Роджерс (США) – Коллинз (США, 9) – 6:4, 6:3.

Другие результаты

Расписание 6-го дня. Интересные матчи пятницы, 27 мая

В пятницу на «Ролан Гаррос» должны начаться матчи 3-го круга. С этой стадии соревнований возможны уже встречи между собой двух сеяных соперников. Оставшемуся в этой части сетки россиянину Карену Хачанову (21) будет противостоять непростой британец Кэмерон Норри (10), только что завоевавший титул в Лионе. Сыграют в этот день и 4 представителя топ-8 посева из этой части сетки – Новак Джокович (1), Александр Зверев (3), Рафаэль Надаль (5) и Карлос Алькарас (6).

Мужчины. 3-й круг

14:30. Джокович (Сербия, 1) – Бедене (Словения, SR)

15:00. Оже-Альяссим (Канада, 9) – Филип Краинович (Сербия)

15:00. ван де Зандсхулп (Нидерланды, 26) – Надаль (Испания, 5)

17:00. Норри (Великобритания, 10) – Хачанов (Россия, 21)

17:00. Зверев (Германия, 3) – Накашима (США)

21:45. Корда (США, 27) – Алькарас (Испания, 6)

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У женщин в нижней половине сетки осталась одна россиянка – Варвара Грачёва, которая померится силами с бельгийкой Элисе Мертенс (31). Продолжают сражение эстонка Кайя Канепи, белоруски Виктория Азаренко (15) и Александра Саснович. Ну а наивысший номер посева в этой половине остаётся пока у олимпийской чемпионки Белинды Бенчич.

Женщины. 3-й круг

13:00. Бенчич (Швейцария, 14) – Фернандес (Канада, 17)

13:30. Гауфф (США, 18) – Канепи (Эстония)

13:30. Грачёва (Россия) – Мертенс (Бельгия, 31)

14:00. Кербер (Германия, 21) – Саснович (Беларусь)

15:30. Азаренко (Беларусь, 15) – Тайхман (Швейцария, 23)

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Напомним, что Александр Зверев и Даниил Медведев борются за звание первой ракетки мира по итогам этого турнира с Джоковичем, и каждое очко у всех на счету.