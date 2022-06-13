Назревает бунт «Больших шлемов». Уимблдон — не последний турнир, где забанят россиян?

В 2022-м теннисный мир, казалось, удивить уже невозможно: на Australian Open Новаку Джоковичу не позволили защитить очки и титул 2021 года из-за решения не вакцинироваться, а на Уимблдоне, как и других британских кортах, фанаты не увидят новую первую ракетку мира Даниила Медведева, а также всех россиян и белорусов.

Поддалась ли ассоциация лаун-тенниса Британии — или LTA — на провокации министра спорта страны Найджела Хаддлстона, уже и неважно. Ведь прецедент они создали, и такому же сценарию могут последовать другие ТБШ. Францию это не коснулось, возможно, из-за дирекции турнира: Амели Моресмо как-никак больше теннисистка, чем функционер и тем более политик. А что с US Open, где правит Стейси Эллистер, и АО — с Крейгом Тайли во главе?

Задаться вопросом заставил инсайд: якобы американский ТБШ в ближайшие дни примет решение относительно игроков из России и Беларуси. По словам главы ATP, если им запретят играть, вердикт туров будет таким же, как и на Уимблдоне – никаких очков.

Риторика боссов и, в частности, Андреа Гауденци понятна: это реакция на дискриминацию в отношении теннисистов из-за их национальности.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

«Если говорить о рейтинге, то мы хотим, чтобы в 2022 году каждый игрок мог заработать одинаковое количество очков. Это единственный вариант, при котором рейтинг к концу года будет справедливым. Если бы мы заморозили баллы тех, кто показал хороший результат на Уимблдоне-2021, это было бы ещё менее честно по отношению к тем, кто удачно выступит в 2022-м, потому что очки всё равно сгорели бы через 52 недели — как и всегда», — детально объясняет глава АТР Гауденци.

Вполне последовательное решение точно найдёт своих хейтеров, даже если и принималось оно совместно с другими организациями — WTA, ITF и игроками. Недовольных будет беспокоить отсутствие возможности защитить свой рейтинг: Новак безвозвратно теряет очки за финал в Америке — а это 1200 баллов — и падает в туре. Но если серб стойко переносит утраты, то игроки за сотней и дальше точно молчать не будут. Ведь попадание в первый круг ТБШ уже даёт внимание спонсоров, очки, призовые на полгода вперёд — это деньги на существование в про-туре целой команды игрока.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Пока Уимблдон — первый ТБШ, кто пошёл против системы. Но если уже два «Шлема» вступят в прямой конфликт с ассоциацией игроков — это практически равные силы. А если к компании присоединится и третий мэйджор? В радикальности Австралии после депортации экс №1 АТР едва кто сомневается. Под давлением сдастся и Париж, и дальше может произойти что угодно.

Самый неприятный для теннисного мира исход — объединение четырёх ТБШ. Как результат — создание собственного тура с рейтингом, который если не уничтожит ассоциации, то точно отберёт часть влияния и денег. Ведь у них основные силы: авторитет и история, титульные спонсоры и большие призовые — они собирают кассу! А ещё единство: их всего четыре. Нужны лишь подписи директоров турниров и руководителей национальных ассоциаций. И они договорятся, потому что преследуют общую цель — организовать новую экосистему со своими же правилами. Тогда они окончательно станут неподвластны АТР и WTA. Хотя и до кейса с баном они пренебрегали мнением туров: во время пандемии и после передвигали «Большие шлемы» на месяцы.

Амели Моресмо Фото: Getty Images

Проблема же туров в отсутствии этого самого единства: кто-то недоволен, что сняли российских и белорусских игроков, другие — что их не дисквалифицировали со всех турниров, а третьи — что лишают ТБШ очков. Кажется, и внутри тура диалога нет, чтобы попытаться наладить контакт. Даже общее заявление могло стать сигналом: у коллег есть точки соприкосновения и готовность к сотрудничеству. Но вместо этого каждая ассоциация штампует пресс-релизы от своего имени.

Пока нет никаких признаков, что возможен бунт со стороны теннисной элиты. Но это то, что могли сделать игроки в ответ: заявить о своём несогласии. Тем более прецедент был. В 1973 году 81 игрок ATP, в том числе и топы, отказались играть на Уимблдоне из-за солидарности с югославом Николой Пиличем: ему отказали в участии на мэйджоре, потому что Ники не играл в командном зачёте Кубка Дэвиса.

Радует одно: если британцы и принимали решение «по совету» власти, то у американцев пока претензий к российским игрокам нет — свободно выступают хоккеисты. Ассоциация сделала, что могла — других рычагов давления на ТБШ и нет. Но обе стороны забывают об одном — выяснение отношений в первую очередь бьёт по самим теннисистам.