Решение в пользу Медведева! У Уимблдона отобрали очки — объясняем, что это значит

Накануне старта «Ролан Гаррос» ATP (ассоциация теннисистов-профессионалов) наконец-то выпустила официальное решение отменить в этом году начисление рейтинговых очков на Уимблдоне-2022 из-за отказа этого турнира допустить к участию всех российских и белорусских теннисистов. «Возможность для игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе заслуг и без дискриминации имеет основополагающее значение для нашего тура. Решение Уимблдона запретить российским и белорусским игрокам соревноваться в Великобритании этим летом подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Это также противоречит нашему соглашению о рейтингах. В текущих условиях мы с большим сожалением не видим другого выхода, кроме как убрать рейтинговые очки ATP с Уимблдона на 2022 год», — говорится в официальном заявлении ATP. Следом к этому решению присоединилась и WTA (женская теннисная ассоциация).
Таким образом, Уимблдон в 2022 году превращается в самый престижный показательный турнир. На нём будут разыгрываться кубок, крупный денежный приз, однако за участие в соревновании игроки не добавят к своему рейтингу ни одного очка. Отметим, что, несмотря на то что очки в 2022 году разыгрываться не будут во время Уимблдона, тем не менее по окончании турнира баллы за 2021 год у всех сгорят. Больше всех пострадает у мужчин прошлогодний чемпион Новак Джокович, который лишится 2000 очков, и нигде больше набрать их в это время будет невозможно. Учитывая, что сейчас в рейтинге 52 недель ATP идёт острейшая борьба за звание первой ракетки мира между Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым, можно сказать, что лишение Уимблдона рейтинговых очков в данном случае оказалось в пользу Медведева, ведь он потеряет только 180 очков за выход в 4-й круг.
Распишем подробнее ситуацию с очками Медведева, Джоковича и Зверева, который теоретически тоже может стать в ближайшее время первой ракеткой. Для Новака ситуация по сохранению первого места в рейтинге практически безнадёжная. Ключевое слово здесь «практически». Чтобы после Уимблдона остаться 1-й ракеткой мира, он должен ликвидировать отставание от россиянина, которое накопится из-за сгоревших очков за прошлый год. А это ни много ни мало, а 2690 баллов. 2000 можно набрать только за победу на «Ролан Гаррос», а оставшиеся 690 — на двух турнирах на траве, один из которых должен быть «пятисотником». При этом сам Медведев должен везде проигрывать на старте. Впрочем, Даниил может стать 1-й ракеткой и гораздо раньше — или по итогам «Ролан Гаррос» 6 июня, или через неделю, когда сгорят очки за «Ролан Гаррос» — 2021. Дело в том, что в прошлом сезоне турнир сдвигали на неделю позже из-за коронавирусных ограничений. Не стоит забывать, что рядом притаился Александр Зверев. Он вполне может обойти и Джоковича, и Медведева (подробный расклад по неделям см. в таблице). Так что первое место пока что никому не гарантировано ни до, ни после Уимблдона.
|дата
|Джокович
|Медведев
|дельта
|Зверев
|16.5
|очки
|8660
|7980
|680
|7200
|23.5
|Женева/Лион-19-21
|-125
|остаток
|8660
|7980
|680
|7075
|30.5
|Белград-2
|-250
|остаток
|8410
|7980
|430
|7075
|6.6
|остаток
|8410
|7980
|430
|7075
|13.6
|РГ-20-21-Штут-19
|-2000
|-360
|-720
|остаток
|6410
|7620
|-1210
|6355
|20.6
|Лондон/Галле-19-21
|-90
|-45
|остаток
|6410
|7530
|-1120
|6310
|27.6
|Мальорка-21
|-250
|остаток
|6410
|7280
|-870
|6310
|11.7
|Уимблдон-21
|-2000
|-180
|-180
|остаток
|4410
|7100
|-2690
|6130
Уточним, что турниры ATP и WTA, которые три предстоящих недели перед Уимблдоном проходят в разных городах Великобритании на траве, рейтинговых очков не лишились. ATP в отдельном пресс-релизе объяснила это так: «Уимблдон стоит особняком на своём месте в календаре, и вместе с ним не проходит никаких других параллельных теннисных соревнований. Что касается других, более мелких турниров в Великобритании, то лишение рейтинговых очков влечёт за собой значительный риск того, что эти соревнования вообще не будут проводиться. Кроме того, в эти недели для российских и белорусских игроков открыты альтернативные турниры в других странах». Действительно, например, Даниил Медведев заявился сразу на три подряд турнира на траве – Хертогенбосх (Нидерланды), Галле (Германия) и Мальорка (Испания).
Насколько же справедливо это решение по отношению к игрокам, которые обычно показывают хорошие результаты на Уимблдоне?
Отвечая на этот вопрос, ATP ответила: «Наше решение основано на необходимости поддерживать справедливый рейтинг для всей группы игроков. Для сохранения справедливости, к сожалению, требуются некоторые жертвы и компромиссы».
Насколько игроки были вовлечены в это решение о снятии очков с Уимблдона?
«У нас были обширные консультации с Советом игроков, который представляет интересы более широкой группы игроков, а также теннисистов из России и Беларуси. В целом наши разговоры подчёркивали, что настало время отложить личные интересы в сторону и понять более широкую картину тенниса. Конечно, мы знаем, что не все игроки согласятся с занятой нами позицией. Например, мы надеемся, что украинские игроки всё-таки поймут, что эти правила предназначены для защиты честности соревнований, которая имеет основополагающее значение для тенниса».
Поддерживают ли российские и белорусские игроки сделанный вами ход?
«Это решение принято не по просьбе российских и белорусских игроков. За этим решением нет корысти. Мы придерживаемся более широкой коллективной точки зрения – защищаем права группы игроков в целом, независимо от их национальности или места рождения, на протяжении всего нашего тура».
Уимблдон пройдёт на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса с 27 июня по 10 июля.
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