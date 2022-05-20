Решение в пользу Медведева! У Уимблдона отобрали очки — объясняем, что это значит

Накануне старта «Ролан Гаррос» ATP (ассоциация теннисистов-профессионалов) наконец-то выпустила официальное решение отменить в этом году начисление рейтинговых очков на Уимблдоне-2022 из-за отказа этого турнира допустить к участию всех российских и белорусских теннисистов. «Возможность для игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе заслуг и без дискриминации имеет основополагающее значение для нашего тура. Решение Уимблдона запретить российским и белорусским игрокам соревноваться в Великобритании этим летом подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Это также противоречит нашему соглашению о рейтингах. В текущих условиях мы с большим сожалением не видим другого выхода, кроме как убрать рейтинговые очки ATP с Уимблдона на 2022 год», — говорится в официальном заявлении ATP. Следом к этому решению присоединилась и WTA (женская теннисная ассоциация).

Таким образом, Уимблдон в 2022 году превращается в самый престижный показательный турнир. На нём будут разыгрываться кубок, крупный денежный приз, однако за участие в соревновании игроки не добавят к своему рейтингу ни одного очка. Отметим, что, несмотря на то что очки в 2022 году разыгрываться не будут во время Уимблдона, тем не менее по окончании турнира баллы за 2021 год у всех сгорят. Больше всех пострадает у мужчин прошлогодний чемпион Новак Джокович, который лишится 2000 очков, и нигде больше набрать их в это время будет невозможно. Учитывая, что сейчас в рейтинге 52 недель ATP идёт острейшая борьба за звание первой ракетки мира между Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым, можно сказать, что лишение Уимблдона рейтинговых очков в данном случае оказалось в пользу Медведева, ведь он потеряет только 180 очков за выход в 4-й круг.

Распишем подробнее ситуацию с очками Медведева, Джоковича и Зверева, который теоретически тоже может стать в ближайшее время первой ракеткой. Для Новака ситуация по сохранению первого места в рейтинге практически безнадёжная. Ключевое слово здесь «практически». Чтобы после Уимблдона остаться 1-й ракеткой мира, он должен ликвидировать отставание от россиянина, которое накопится из-за сгоревших очков за прошлый год. А это ни много ни мало, а 2690 баллов. 2000 можно набрать только за победу на «Ролан Гаррос», а оставшиеся 690 — на двух турнирах на траве, один из которых должен быть «пятисотником». При этом сам Медведев должен везде проигрывать на старте. Впрочем, Даниил может стать 1-й ракеткой и гораздо раньше — или по итогам «Ролан Гаррос» 6 июня, или через неделю, когда сгорят очки за «Ролан Гаррос» — 2021. Дело в том, что в прошлом сезоне турнир сдвигали на неделю позже из-за коронавирусных ограничений. Не стоит забывать, что рядом притаился Александр Зверев. Он вполне может обойти и Джоковича, и Медведева (подробный расклад по неделям см. в таблице). Так что первое место пока что никому не гарантировано ни до, ни после Уимблдона.

дата Джокович Медведев дельта Зверев 16.5 очки 8660 7980 680 7200 23.5 Женева/Лион-19-21 -125 остаток 8660 7980 680 7075 30.5 Белград-2 -250 остаток 8410 7980 430 7075 6.6 остаток 8410 7980 430 7075 13.6 РГ-20-21-Штут-19 -2000 -360 -720 остаток 6410 7620 -1210 6355 20.6 Лондон/Галле-19-21 -90 -45 остаток 6410 7530 -1120 6310 27.6 Мальорка-21 -250 остаток 6410 7280 -870 6310 11.7 Уимблдон-21 -2000 -180 -180 остаток 4410 7100 -2690 6130

Уточним, что турниры ATP и WTA, которые три предстоящих недели перед Уимблдоном проходят в разных городах Великобритании на траве, рейтинговых очков не лишились. ATP в отдельном пресс-релизе объяснила это так: «Уимблдон стоит особняком на своём месте в календаре, и вместе с ним не проходит никаких других параллельных теннисных соревнований. Что касается других, более мелких турниров в Великобритании, то лишение рейтинговых очков влечёт за собой значительный риск того, что эти соревнования вообще не будут проводиться. Кроме того, в эти недели для российских и белорусских игроков открыты альтернативные турниры в других странах». Действительно, например, Даниил Медведев заявился сразу на три подряд турнира на траве – Хертогенбосх (Нидерланды), Галле (Германия) и Мальорка (Испания).

Насколько же справедливо это решение по отношению к игрокам, которые обычно показывают хорошие результаты на Уимблдоне?

Отвечая на этот вопрос, ATP ответила: «Наше решение основано на необходимости поддерживать справедливый рейтинг для всей группы игроков. Для сохранения справедливости, к сожалению, требуются некоторые жертвы и компромиссы».

Насколько игроки были вовлечены в это решение о снятии очков с Уимблдона?

«У нас были обширные консультации с Советом игроков, который представляет интересы более широкой группы игроков, а также теннисистов из России и Беларуси. В целом наши разговоры подчёркивали, что настало время отложить личные интересы в сторону и понять более широкую картину тенниса. Конечно, мы знаем, что не все игроки согласятся с занятой нами позицией. Например, мы надеемся, что украинские игроки всё-таки поймут, что эти правила предназначены для защиты честности соревнований, которая имеет основополагающее значение для тенниса».

Поддерживают ли российские и белорусские игроки сделанный вами ход?

«Это решение принято не по просьбе российских и белорусских игроков. За этим решением нет корысти. Мы придерживаемся более широкой коллективной точки зрения – защищаем права группы игроков в целом, независимо от их национальности или места рождения, на протяжении всего нашего тура».

Уимблдон пройдёт на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса с 27 июня по 10 июля.